مسيلمة الكذاب بعث من جديد.. “سورة الكورونا” قرآن جديد ألفته ناشطتان عربيتان وغضب واسع حرك السلطات

استدعت قوات الأمن التونسية ناشطة تونسية على مواقع التواصل، بسبب قيامها بنشر تغريدات ساخرة من القرآن الكريم، أدت لإثارة حالة من الجدل الكبير والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما جاءت به وسائل إعلام تونسية فقد قامت الناشطة “آمنة الشرقي” بنشر صورة عبر حسابها بمواقع التواصل، مكتوب عليها “سورة الكورونا” وفيها كلمات تشبيه لكلمات القرآن الكريم.

ليثير ما قامت به حفيظة عديد من النشطاء والمتفاعلين، الذين طالبوا بضرورة محاسبتها ومحاكمتها لإساءتها للدين، وبالفعل قامت السلطات التونسية باستدعاء الناشطة واعتقالها يوم، أمس الأربعاء، على خلفية نشرها إساءات للدين الإسلامي والقرآن الكريم عبر مواقع التواصل.

كما واعتبرت مؤسسات حقوق إنسان تونسية بأن ما كتبته الناشطة التونسية لا يعتد إساءة للدين الإسلامي أو القرآن، وإنما هو يمكن اعتباره في سياق “التناص الأدبي” ولا يمكن أن تتم معاقبتها على خيال شخصي لها لم تؤذي فيه أحداً، الأمر الذي استنكره نشطاء تونسيين معتبرين بأنه الناشطة التونسية تعمدت السخرية من نصوص القرآن الكريم بنشرها مثل هذه العبارات الساخرة.

كما وشهدت الجزائر حادثة مشابهة، حيث اعتقلت السلطات الجزائرية الناشطة “سناء بن ديمراد” على إثر نشرها لعبارات ساخرة من القرآن الكريم، عبر ما أسمته “سورة الكورونا”.

وبحسب ما أكدته وسائل إعلام جزائرية، فقد قامت السلطات الجزائرية باستدعاء الناشطة “ديمراد” بعد أن أثارت موجة غضب واسعة ضدها عبر مواقع التواصل، بنشرها عبارات ساخرة من سور القرآن الكريم، وإساءات للدين الإسلامي والمسلمين، في ظل شهر رمضان المبارك.

كما أفاد ناشطون بتوجيه تهم الحط من الأديان والإساءة للشعور الديني للناشطة الجزائرية، وتم تحويلها للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها.