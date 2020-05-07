فوضى داخل قصر العاهل المغربي وحالة من الذعر بعد تفشي كورونا بين رجال الملك محمد السادس المخالطين له

أصدرت القيادة الملكية المغربية، قراراً بإعفاء قائد الحرس الملكي المغربي من منصبه، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بين أفراد الحرس الملكي المحيطين به.

وأفاد موقع “أخبارنا” المغربي بأنه تقرر رسمياً إعفاء الجنرال المغربي “ميمون المنصوري” من مهامه في قيادة الحرس الملكي المغربي، وإحالته للقيادة العامة للقوات المسلحة بدون مهام، وتعيين الجنرال “عبد العزيز شاطر” خلفاً له كقائد للحرس الملكي.

وأوضح الموقع الإخباري وفق مصادره بأن أسباب إعفاء الجنرال المغربي تعود لتقصر بتطبيق تدابير الحجر الصحي والذي أدى لانتشار الفيروس بين عناصر الحرس الملكي، وظهور بؤر له بين الأفراد والمخالطين لهم، حيث بلغ عدد المصابين من داخل الحرس الملكي المغربي 600 حالة إصابة.

كما ويتلقى المصابون من العسكريين بالحرس الملكي المغربي العلاج في مستشفى محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط، ويتم معالجة مخالطيهم في مشافي الرباط وتمارة.

ويُشار لأن المغرب كعديد من بلدان العالم تعيش حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي ووقف الدوام الرسمي والأكاديمي وكافة التجمعات البشرية، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة المغربية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، والذي أصاب وبحسب آخر بيان لوزارة الصحة المغربية ما يزيد عن 5 آلاف و400 شخص، وتسبب حتى اللحظة بوفاة 183 مصاب منهم.

هذا وتماثل للشفاء بحسب بيان الوزارة ما يزيد عن 2000 مصاب من إجمالي الحالات في كافة المحافظات بالمغرب.