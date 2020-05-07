“شاهد” زوجة عمرو أديب تستفز الكويتيين بتصريحات “وقحة”.. وهذا ما قالته على الهواء مباشرة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة انتقادات لاذعة للإعلامية المصرية “لميس الحديدي” ولقناة العربية السعودية التي تعمل بها لميس، على إثر مقطع فيديو للإعلامية المصرية في قناة “الحدث” تتحدث فيه عن أزمة العمال المصريين بالكويت.

وقالت “الحديدي” ـ زوجة الإعلامي المصري من المقرب من النظام عمرو أديب ـ في مقطع الفيديو المقتطع من برنامجها عبر قناة الحدث، وخلال استضافتها للناطق باسم الحكومة المصرية حول إجراءات عودة العالقين المصريين من الكويت: “إحنا لسا ما تفاوضناش على فكرة مين حيدفع” مشيرة لتكاليف عودة المصريين لوطنهم.

وفي ردود الأفعال من النشطاء على حديث “الحديدي” الذي اعتبروه مسيئا للكويتيين شعبا وحكومة، نشر الكاتب “داهم القحطاني” تغريدة في حسابه عبر تويتر قال فيها: “مخجل أن المتحدث باسم الحكومة المصرية يقول بأن الكويت ستتكفل بمصاريف عودة العمال المصريين، ثم تأتي قناتكم وتقاطعة وتقول مثل هذا الكلام”.

السادة قناة العربية " السعودية " @AlArabiya @AlHadath ..

مخجل أن المتحدث بإسم الحكومة المصرية يقول أن الكويت ستتكفل بمصاريف عودة العمال المصريين ثم تأتي قناتكم عبر المذيعة وتقاطعه وتقول "بس احنا لسه ما تفاوضناش على فكرة من حيدفع".

قناة الحدث تتفاوض ؟! وما هي علاقة قناتكم بالأمر؟ pic.twitter.com/slnTC9eRNH — داهم القحطاني (@dahemq) May 5, 2020

وتابع القحطاني بحديثه: “كيف تأتي قناة مملوكة للسعودية وتقول معلومات مغلوطة عن التفاوض، وكأنما الكويت قد خضعت للضغوط”.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية هي من كانت ترفض استقبال مواطنيها، ووافقت أخيراً، وأن الكويت عرضت قبل شهر إرجاع العمال المخالفين من كل جنسية على حسابها، ولم تخضع لضغط.

وأدان مغردون حديث لميس الحديدي، معتبرين بأن ما تحدثت به لا يقال في موضوع يخص الكرامة الوطنية، ولا يمكن التفاوض على عودة أبناء الوطن بسبب المال.

وكتب المغرد “مبارك البغيلي” تغريدة قال فيها: “مذيعة مصرية تمارس الشحاتة علناً، تقول بالحرف الواحد “احنا متفوضناش مين اللي هيدفع”.

مذيعة مصرية تمارس الشحاتة علناً



تقول بالحرف الواحد :

( إحنا متفوضناش مين اللي هيدفع )



وتقصد أنها تريد بلادنا هي التي تدفع ليس فقط تذكرة السفر بل ونفقة الحجر الصحي للمصاروة في بلدهم !



فوق شينها قوات عينها ! pic.twitter.com/i1MuHEJpNw — مبارك البغيلي (@M__albugaily) May 5, 2020

وتابع:” وتقصد أنها تريد بلادنا هي التي تدفع ليس فقط تذكرة السفر، بل ونفقة الحجر الصحي لمصاروة في بلدهم، فوق شينها قويت عينها”.

هذا وشهد موقع “تويتر” عدة تغريدات منتقدة لما جاءت به الإعلامية المصرية في حديثها، والذي رأوا بأنه فيه إهانة لكلا الشعبين، وأن مصر يجب أن تكون مسئولة عن مواطنيها ولا تلقي بمسؤولياتها على كاهل الدول الأخرى سواء الكويت أو غيرها بهذه الطريقة.

سمعوا اللي بينجلط يسمع



يقول الناطق باسم الحكومه المصريه

رحلات الطيران على نفقة الحكومه الكويتيه والمذيعه ترد عليه احنا لسه ما تفاوضنا مين حيدفع

( وقاحه وجرأه وابتزاز )



وأعفائهم من العقوبه والغرامه pic.twitter.com/bIZZKLACI3 — Omsara.. (@Omsara_75) May 4, 2020

🔴



مين اللي حيدفع الكويت ولا مصر ..



الأخت تقول ما تفاوضوا ..!!



عفواً .. تتفاوضون لعودة أبناء وطنكم ؟



شكلهم يبون تكاليف المحاجر والاكل والشرب هذا غير التذاكر ..!!



هذيل اشفيهم يشوفونا بيت زكاة ؟!



ناس عمهم وشغلهم الشاغل الفلووووس 💦 pic.twitter.com/2Gh0kvR2ZB — حجي محمود 🇰🇼 (@hajji_muhmood) May 4, 2020

يُشار لأن الكويت سجّل حتى اللحظة وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة هناك، 6289 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وبلغ عدد الوفيات 42 حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس