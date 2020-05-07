حياة الفهد تدافع عن “أم هارون” وتتبجح في تصريحات جديدة :”هذا الأمر ليس سراً”

أثارت الممثلة الكويتية “حياة الفهد” موجة من الجدل عقب تصريحات لها دافعت فيها عن مسلسلها الخياني “أم هارون” والذي يعتبر أكثر المسلسلات إثارة للجدل في موسم رمضان لهذا العام، لاحتوائه على مغالطات تاريخية وظلم بحق الشعب الفلسطيني في أرضه وتاريخه ومقدساته.

وقالت “الفهد” في تصريحات اثارت جدلا واسعا لصحيفة “الشرق الأوسط” إن المسلسل يخدم القضية الفلسطينية، وأنها ليست نادمة على الظهور في أم هارون، وأن المسلسل لا يدعوا لأي تطبيع، بل على العكس هو مساند للقضية الفلسطينية”.

وأضافت الفنانة الكويتية أن مسلسل أم هارون لم يحدد الكويت كمسرح للأحداث بحيث ما يتم تداولة، مؤكدة في حديثها بأنهم بالمسلسل لم يحددوا البلد، وأن الواقع بأن اليهود وجدوا في دول عربية وهذا ليس سراً” على حد قولها.

وتابعت :”ولكن فضلنا على ألا نذكر أين المكان”، كاشفة عن عدم شعورها بأي ندم مطلقاً، بل أنها كانت سعيدة بتقديمها مادة مختلفة عن كل أعمالها.

وأوضحت الفهد في حديثها عن عرض دورها في أم هارون بأنها لم تترد في القبول بالدور، بل تمّهلت بالرد، وأعادت قراءة السيناريو الخاص بالمسلسل مرّات عديدة، حتى اقتنعت به. وتابعت: “صحيح أنني اندهشت لكن أعجبتني الفكرة”.

يشار إلى أن مسلسل أم هارون الذي تعرضه mbc السعودية، أثار موجة غضب كبيرة من قبل المتابع العربي، لما يحتويه المسلسل على مغالطات تاريخية بحق الشعب الفلسطيني، وظلم بيّن لملكيته لأرضه وحقه في وطنه، وإعطاء الأولوية التاريخية والأخلاقية لليهود ودولة إسرائيل.