تفاصيل جديدة تكشف مسرحية محاكمة عبدالله الشامسي وماذا جرى معه في يناير وقصة الملابس العمانية

كشف حساب عُماني شهير، تفاصيل مسرحية محاكمة الشاب العُماني عبد الله الشامسي، فاضحاً المخطط الإماراتي “الخبيث” الذي عملت عليه أبوظبي للتغطية على خلية التجسس الإماراتية في سلطنة عُمان.

وأورد المغرد العُماني الشهير “الشاهين”، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، معلومات عن قضية عبدالله الشامسي والذي حكمت عليه أبوظبي بالسجن المؤبد أمس الأربعاء ٦ مايو بعد اتهامه وهو بعمر ١٧ سنة بتشكيل خلية تجسس قطرية داخل أراضي الإمارات!

🦅 هام للغاية 🦅

معلومات إضافية عن قضية عبدالله الشامسي والذي حكمت عليه سلطات الكيان بالسجن المؤبد اليوم الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٠م بعد اتهامه وهو بعمر ١٧ سنة بتشكيل خلية تجسس قطرية داخل أراضي الإمارات،،،،، — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) May 6, 2020

وفي التفاصيل المثيرة التي كشفها “الشاهين” وفضحت الإمارات، قال المغرد العماني، انه بعد أيام قليلة من اعتقاله نشرت صحيفة البيان (المقدسة إماراتياً) بحسابها الرسمي وثائق مزورة منسوبة الادعاء العام بالسلطنة حول ادانة عمانيين وقطري بتهمة تهريب المخدرات وغيرها وكان هذا بداية التلفيق والتسييس”.

بعد أيام قليلة من اعتقاله نشرت صحيفة البيان (المقدسة إماراتياً) بحسابها الرسمي وثائق مزورة منسوبة الادعاء العام بالسلطنة حول ادانة عمانين وقطري بتهمة تهريب المخدرات وغيرها وكان هذا بداية التلفيق والتسييس pic.twitter.com/hqZ633gOwa — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) May 6, 2020

وتابع “الشاهين”: “بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠١٧ رد الادعاء العام بالسلطنة موضحاً تزوير تلك الوثيقة مع ذلك استمر احتجاز عبدالله في ظروف قاسية للغاية”.

بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠١٧ رد الادعاء العام بالسلطنة موضحاً تزوير تلك الوثيقة مع ذلك استمر احتجاز عبدالله في ظروف قاسية للغاية pic.twitter.com/Mf5Mr5KJrh — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) May 6, 2020

وأكمل المغرد العماني: “قدمت عائلته ما يلزم من تقارير حول صحته النفسية وحالته الصحية، ولا مجيب، وعادة ما يكون الجواسيس من ذوي الشهادات العليا والاستعداد الجسماني والنفسي الفائق (عدا جواسيس الكيان) ويتم تدريبهم وإعدادهم لسنوات طويلة وابتعاثهم تحت غطاء دبلوماسي أو تجاري فمن يصدق ان صبياً بعمر ١٧ سنة”.

قدمت عائلته ما يلزم من تقارير حول صحته النفسية وحالته الصحية،،، ولا مجيب



عادة ما يكون الجواسيس من ذوي الشهادات العليا والاستعداد الجسماني والنفسي الفائق (عدا يواسيس الكيان) ويتم تدريبهم واعدادهم لسنوات طويلة وابتعاثهم تحت غطاء دبلوماسي أو تجاري

فمن يصدق ان صبياً بعمر ١٧ سنة،،،، — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) May 6, 2020

وأشار الشاهين، إلى أن ما تحدثت به الإمارات بأن الصبي قام بإنشاء شبكة تخابر مع قطر في ظل بداية الحصار وازدياد السعار وتجريم التعاطف وتحريم التواصل؟، يمثل استحماراً للعقول، متابعاً: “عبدالله وعمه رفضا الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهما فتم اقتيادهما إلى حبس انفرادي”.

يقوم بإنشاء شبكة تخابر مع قطر في ظل بداية الحصار و ازدياد السعار وتجريم التعاطف وتحريم التواصل؟



إنه استحمار العقول يا سادة

عبدالله وعمه رفضا الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهما فتم اقتيادهما الى حبس انفرادي — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) May 6, 2020

وكشف الشاهين ما جرى مع عبدالله الشامسي بداية العام الحالي، والذي اعتبرها “نقطة التحول الهامة” في قضيته، مشيراً إلى أنه في تاريخ ٧ يناير ٢٠٢٠م أي قبل أربعة أشهر (أخبروا عبدالله بأنه سيتم اعتقال والدته واثنتين من اخواته أن لم يعترف بمشاركة عمه في خلية التجسس والتخابر مع القطري الوارد اسمه في الوثيقة أعلاه، فاختار أن يضحي بنفسه دون عائلته).

نصل الان الى النقطة الأهم واحفظوا هذه التغريدة لما هو قادم.

بتاريخ ٧ يناير ٢٠٢٠م أي قبل أربعة أشهر أخبروا عبدالله بأنه سيتم اعتقال والدته واثنتين من اخواته أن لم يعترف بمشاركة عمه في خلية التجسس والتخابر مع القطري الوارد اسمه في الوثيقة أعلاه

فاختار أن يضحي بنفسه دون عائلته — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) May 6, 2020

وقال الشاهين: “جلبوا له على الفور ملابس عمانية (دشداشة. كمة. مصر) وتم تسجيل مقطع الاعتراف، ولا نعلم بالضبط أن كان سوف ينشر أو لا أو سوف يستخدم فيما بعد؛ لكن في حالة نشره كونوا على علم بهذه الحيثيات جميعها ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل”.

جلبوا له على الفور ملابس عمانية (دشداشة. كمة. مصر) وتم تسجيل مقطع الاعتراف.

لا نعلم بالضبط أن كان سوف ينشر أو لا أو سوف يستخدم فيما بعد

لكن في حالة نشره كونوا على علم بهذه الحيثيات جميعها



ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل#الحرية_لعبدالله_الشامسي — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) May 6, 2020

يذكر أن محكمة أبو ظبي أصدرت حكماً نهائياً بالسجن المؤبد ضد الشاب العماني “عبدالله الشامسي” الذي مر أكثر من عامين على تغييبه في سجون أبناء زايد، بتهمة تزعم تخابره مع دولة قطر والعمل لصالحها، رغم أنه كان حينها قاصراً قانونياً ولم يتجاوز السبعة عشر عاماً، وذلك بحسب مصادر عُمانية مختلفة.

ويستمر الشاب العماني عبدالله الشامسي قضاء أيام في غاية الصعوبة في سجن الوثبة بإمارة أبو ظبي منذ يوليو 2017، حيث ظل لسنين لا توجد تهمة واضحة بحقه، حتى صدور حكم المؤبد مؤخراً بحقه لتهم لها علاقة بالتعامل مع قطر وتهديد أمن الإمارات.

الأمر الذي تنفيه عائلته التي أكدت على أن إبنها كان قاصراً أصلاً حينها ولا ناقة له ولا جمل بكل ما جاء فيما نسب إليه.