الشنقيطي عن ملك السعودية: “الناس في شنو والحسانية في شنو”
هاجم الاكاديمي الموريتاني محمد مختار الشنقيطي، قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، القاضي بتغيير اسم نادي الفروسية بأمر ملكي.
وشارك الشنقيطي ، في تغريدة رصدتها “وطن”، خبراً نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” يفيد بصدور موافقة من العاهل السعودي بتغيير اسم نادي الفروسية إلى نادي سباقات الخيل.
وانتقد الشنقيطي قرار الملك سلمان، قائلاً: “يبدو أن خادم الحرمين لديه أولويات غير التي تشغل سكان الأرض اليوم، خصوصاً المسلمين الذين أحزنهم إغلاق الحرمين، واحتمال إلغاء الحج”.
وأضاف الشنقيطي: “يقول المثل السوداني الناس في شنو والحسانية في شنو، لأن قبيلة الحسانية اعتذرت يوماً عن المشاركة في مواجهة القوات الانگليرية بأن لديها سباق حمير”.
وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الأمر الملكي، ساخرين من الأمر الملكي، في الوقت الذي يواجه فيه العالم فيروس كورونا ويبحث عن خيارات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها.
وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد صدرت الموافقة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تغيير اسم “نادي الفروسية” ليصبح “نادي سباقات الخيل”.