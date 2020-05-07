الشنقيطي عن ملك السعودية: “الناس في شنو والحسانية في شنو”

هاجم الاكاديمي الموريتاني محمد مختار الشنقيطي، قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، القاضي بتغيير اسم نادي الفروسية بأمر ملكي.

وشارك الشنقيطي ، في تغريدة رصدتها “وطن”، خبراً نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” يفيد بصدور موافقة من العاهل السعودي بتغيير اسم نادي الفروسية إلى نادي سباقات الخيل.

وانتقد الشنقيطي قرار الملك سلمان، قائلاً: “يبدو أن خادم الحرمين لديه أولويات غير التي تشغل سكان الأرض اليوم، خصوصاً المسلمين الذين أحزنهم إغلاق الحرمين، واحتمال إلغاء الحج”.

وأضاف الشنقيطي: “يقول المثل السوداني الناس في شنو والحسانية في شنو، لأن قبيلة الحسانية اعتذرت يوماً عن المشاركة في مواجهة القوات الانگليرية بأن لديها سباق حمير”.

يبدو أن #خادم_الحرمين لديه أولويات غير التي تشغل سكان الأرض اليوم، خصوصا المسلمين الذين أحزنهم إغلاق الحرمين، واحتمال إلغاء الحج. يقول المثل السوداني: "الناس في شنو والحسانية في شنو"، لأن قبيلة الحسانية اعتذرت يوما عن المشاركة في مواجهة القوات الإنگليرية بأن لديها سباق حمير🤣 https://t.co/4pLJ1II0wH — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) May 6, 2020

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الأمر الملكي، ساخرين من الأمر الملكي، في الوقت الذي يواجه فيه العالم فيروس كورونا ويبحث عن خيارات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها.

حتى أنت يا بروتس



اودي وجهي وين يا ناس 😷 — د.بلوماسي قديم💎 (@d_iplo) May 6, 2020

علشان ما تقولون انه ما يرفق بالحيوان، علشان كذا غير الاسم والداشر يقطع ويقتل في المواطنين والعالم الإسلامي — Zaid Al Salahi (@ZaidAlSalahi2) May 6, 2020

ماهذا النضال وماهذا العمل القومي شيئ عظيم حرر فلسطين بهذا العمل ماشاء الله .



شيئ مخجل ومخزي — مهاجر (@bC9f5bf3nvTZ0vg) May 6, 2020

اعتراف بان عهد الفروسية انتهى، وبدأ عهد سباق الخبل… — Manal Alfaki (@AlfakiManal) May 6, 2020

حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/Ms4LsnXbsT — JAMAL YOUSF (@jamal2yousef) May 7, 2020

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد صدرت الموافقة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على تغيير اسم “نادي الفروسية” ليصبح “نادي سباقات الخيل”.