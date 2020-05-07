جريمة هزت الكويت.. أسرة كويتية تتفاجئ بجثة أحد أبنائها في حديقة المنزل وما حدث خيالي!

تفاجأت أسرة كويتية بجثة أحد أبنائها ملقاة في حديقة المنزل ما تسبب بحالة من الصدمة والرعب للعائلة، التي أبلغت الشرطة عن الواقعة لتحضر في الحال وتبدأ في حل لغز الجريمة البشعة والغريبة.

وفي التفاصيل وبحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية فقد تمكنت السلطات الكويتية من إلقاء القبض على مواطن قام بالتخلص من جثة صديقه بإلقائها داخل حديقة منزل أسرة المتوفى في إحدى مناطق مبارك الكبير.

هذا واعترف الموقوف بأنه والمتوفى كانا في شقة بمنطقة “حولي” وخلال تواجدهما معا فوجئ بوفاة صديقه، فقام بحمل الجثة داخل سيارته وتوجه بها إلى منزل أسرة المواطن وألقى بها من أعلى السور.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل قال المتهم إنه انتقل من منطقة حولي إلى حيث تخلص من الجثة خلال فترة الحظر، زاعما أنه مرّ على أكثر من نقطة تفتيش ولم يتم التدقيق عما اذا كان يحوز تصريحاً بالتجول أم لا، حسب زعمه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الأنباء” فإن مواطنا كان قد أبلغ عمليات الداخلية عن أن شقيقه وهو في العقد الثالث عاطل عن العمل وبعد تغيبه عن المنزل ليومين عثروا عليه داخل حديقة المنزل.

وقام رجال المباحث بعمل تحريات وتحديد هوية من كان برفقته، وتم ضبطه فجر أمس في جاخور بمنطقة “كبد” حيث كان مختبئا، ومن المقرر فتح تحقيق إضافي للوقوف على الأسباب التي كانت وراء وفاة المواطن.