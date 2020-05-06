مسؤول سوداني يفجر غضب مواطنيه ودعوة لإقالته.. اعتبر القرآن خطرا على الأطفال وأمر بحذفه من المناهج
تسبب مسؤول سوداني في موجة غضب واسعة بين مواطنيه عقب مطالبته بحذف القرآن الكريم من مناهج رياض الأطفال باعتباره يمثل خطرا على الأطفال.
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بحملة تطالبة بإقالة مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي عمر أحمد القراي بعد تصريحات له عن قرار مرتقب بحذف القرآن الكريم من مناهج رياض الأطفال.
النشطاء اتهموا “القراي” بـ”بمعاداة الإسلام” ونشروا مقاطع فيديو سابقة له قبل توليه ادارة المركز قال فيها إن الشريعة الإسلامية ليست صالحة لكل مكان وزمان.
من جانبها نشرت جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، بيانا طالبت فيه بإقالة مدير المناهج فورا وإيقاف طباعة المناهج الدراسية التي أشرف عليها.
وكان قرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تعيين د. عمر أحمد القراي مديرا للمركز القومي للمناهج في أكتوبر 2019 قد اثار موجة جدل كبيرة في السودان.
إذ يعد الدكتور القراي أحد قيادات الحزب الجمهوري والذي أسسه محمود محمد طه والذي صدرت فتوى بتكفيره وإعدامه في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري.
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