مسؤول سوداني يفجر غضب مواطنيه ودعوة لإقالته.. اعتبر القرآن خطرا على الأطفال وأمر بحذفه من المناهج

تسبب مسؤول سوداني في موجة غضب واسعة بين مواطنيه عقب مطالبته بحذف القرآن الكريم من مناهج رياض الأطفال باعتباره يمثل خطرا على الأطفال.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بحملة تطالبة بإقالة مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي عمر أحمد القراي بعد تصريحات له عن قرار مرتقب بحذف القرآن الكريم من مناهج رياض الأطفال.

أيؤتمن مثل هذا الدعي على تعليم أولادنا وبناتنا

إخسأ أيها القراي فلن تعدو قدرك #إزالة_القراي pic.twitter.com/ffd4YHaRjC — عابر سبيل (@oelsadig) May 3, 2020

النشطاء اتهموا “القراي” بـ”بمعاداة الإسلام” ونشروا مقاطع فيديو سابقة له قبل توليه ادارة المركز قال فيها إن الشريعة الإسلامية ليست صالحة لكل مكان وزمان.

أيؤتمن مثل هذا الدعي على تعليم أولادنا وبناتنا

إخسأ أيها القراي فلن تعدو قدرك #إزالة_القراي pic.twitter.com/ffd4YHaRjC — عابر سبيل (@oelsadig) May 3, 2020

وزير مناهج حمدوك وقحت الشيوعي العلماني يقول شعار لا اله الا الله هوس ديني #ازالة_القراي pic.twitter.com/NcvjtsFE1y — Shima Mahmoud (@ShimaMahmoud10) May 5, 2020

من جانبها نشرت جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، بيانا طالبت فيه بإقالة مدير المناهج فورا وإيقاف طباعة المناهج الدراسية التي أشرف عليها.

#جماعة_أنصار_السنة_المحمدية #السودان بيان من أمانة الإعلام بالجماعة حول تصريحات مدير المركز القومي للمناهج pic.twitter.com/l40lx72X86 — جماعة أنصار السنة (@AnsarAlsuna) April 30, 2020

ماذا تنتظرون من رجلٍ رفع رأية الحرب مع الله وتذكروا بأن الله لايعاقب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عُمِلَ المنكر جهاراً استحقوا العقوبة.#إزالة_القراي pic.twitter.com/agLQqVTsec — ابن محمد (@ibnmohmed48) May 2, 2020

وكان قرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تعيين د. عمر أحمد القراي مديرا للمركز القومي للمناهج في أكتوبر 2019 قد اثار موجة جدل كبيرة في السودان.

إذ يعد الدكتور القراي أحد قيادات الحزب الجمهوري والذي أسسه محمود محمد طه والذي صدرت فتوى بتكفيره وإعدامه في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري.

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