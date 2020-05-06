بعدما أغضب العُمانيين واستفزهم بإساءته لقابوس.. فيصل القاسم يثير الجدل مجددا: “لا أحتاج إذناً من أحد”

نشر الإعلامي في قناة الجزيرة “فيصل القاسم” عبر حسابه بتويتر، تغريدة جديدة أثارت جدلاً واسعاً، عقب موجة الغضب التي وجهت ضد الإعلامي بقناة الجزيرة، من قبل الشعب العُماني، بسبب تغريدته التي كتبها قبل بضعه أيام، وأساء فيها للسلطان الراحل قابوس بن سعيد بنشر صورته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ملمحاً حينها بأن السلطان كان من أعمدة التطبيع العرب.

وقال الإعلامي القاسم في تغريدته التي رصدتها “وطن”: “لو كنت أريد أن أمدح التطبيع والمطبعين فلا أحتاج إذنا من أحد، ولدي الجرأة الكاملة كي أمدح كما أشاء، واللي مش عاجبه يشرب من البحر الأصفر”.

لو كنت أريد أن أمدح التطبيع والمطبعين، فلا أحتاج إذناً من أحد، ولدي الجرأة الكاملة كي أمدح كما أشاء،وإللي مش عاجبو يشرب من البحر الأصفر، لكني لم أمدح التطبيع والمطبعين مطلقا،بل قلت إن أعداء التطبيع المزعومين بتوع المقاولة والمماتعة والقومجيبن قدموا خدمات لإسرائيل أكثر من المطبعين — فيصل القاسم (@kasimf) May 5, 2020

وتابع القاسم في تغريدته: “لكني لم أمدح التطبيع والمطبعين مطلقاً، بل قلت بأن أعداء التطبيع المزعومين بتوع المقاولة والمماتعة والقومجيين قدموا خدمات لإسرائيل أكثر من المطبعين”.

وتأتي تغريدة القاسم بعد أيام من الموجة الغاضبة بحقه من قبل الشعب العمانيين، والتي كانت عبر وسوم وحملات تطالبه بالاعتذار هو وقناة “الجزيرة” حيث مكان عمله للشعب العماني عما بدر منه من إساءة لسلطانهم الراحل قابوس، بنشر صورته بجوار رئيس وزراء الاحتلال.

وأطلق العمانيون عدة حملات رداً على ما قام به “القاسم” من إساءة لسلطانهم، منها إغلاق قناة الجزيرة ومنع بثها في السلطنة، رداً على ما قام المذيع فيها فيصل القاسم من إساءة للسلطان قابوس وللشعب العماني.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية ثورة غاضبة ضد القاسم على إثر هذه التصريحات، ولا زالت الأزمة قائمة، وسط مطالبات بضرورة اعتذار القاسم ووقف بث الجزيرة بشكل كامل في السلطنة وغلق مكتبها هناك حتى تتخذ إجراء مناسبا بحقه.