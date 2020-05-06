“شاهد” مقتل فنان سوري بسبب تدخين سيجارة علناً قبل الإفطار!!

لقي فنان تشكيلي سوري مصرعه خلال شجارٍ مسلح استخدمت فيه القنابل والأسلحة المتوسطة في حي الناعورة بمدينة إدلب.

واندلع الشجار الذي قتل فيه الفنان التشكيلي، عدنان كدرش، وشخص آخر وجرح آخرون، بعد بسبب تدخين سيجارة علنا قبل الإفطار.

وقال شهود إن “كدرش” لم يكن مشاركا في الشجار، ولم يكن هو الذي كان يدخن.

فقدنا اليوم الفنان التشكيلي "الإدلبي" عدنان كدرش الذي ثار على النظام السوري بلوحاته ورسوماته:قُتل مساء اليوم الاثنين… Gepostet von Hazem Dakel am Montag, 4. Mai 2020

وقالت وكالة “ستيب الإخبارية” إن “الخلاف بدأ بسبب شاب كان يدخن بشكل علني بالشارع في وقت الصيام، قبل أذان المغرب، ليتطور الأمر من خلاف إلى اشتباكات”.

ويعرف كدرش بأنه أحد الفنانين الذين رسموا لوحات رُفعت أثناء الاحتجاجات في سوريا، كما رسم لوحات جدارية في شوارع إدلب، وعمل في مركز الفنون التشكيلية.