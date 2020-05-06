“رقصني يا جدع”.. “شاهد” ماذا فعل هذا العامل الهندي في البحرين وأثار موجة غضب واسعة

فجر فيديو، تم تداوله بشكل مُوسع عبر “السوشيال ميديا”، موجة غضب في البحرين، يظهر وافداً آسيوياً يتلاعب بأوراق مالية بطريقة مُهينة.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، عاملاً آسيوياً يجلس في سيارة، ويضع كمامة، ويتلاعب برزمة نقود على أنغام أغنية هندية، ثم يُوجه إحدى الورقات النقدية التي تحمل صورة ملك البحرين، إلى الكاميرا، ويُلقيها على الأرض.

بحرينيون اعتبروا التصرف استفزازي ويحمل اهانة .. pic.twitter.com/lBSkLjyA8c — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) May 6, 2020

واعتبر المغردون في البحرين أن تصرف الوافد الآسيوي استفزازياً ويقصد به إهانة الدولة، وطالبوا بمحاسبته.

فكتب خليفة مبارك: “هذه تعتبر اهانه للدولة ككل و استهزاء بالعملة الوطنية و خصوصا انها تحمل صورة جلالة الملك”.

هذه تعتبر اهانه للدولة ككل و استهزاء بالعملة الوطنية و خصوصا انها تحمل صورة جلالة الملك — khalifa mubarak (@kms_610) May 6, 2020

وألقى محمد الحلواجي باللوم على الحكومة لتسهيلها أمور الوافدين، وعلق قائلاً: “تسهيل الأمور للأجانب ودعمهم من قبل الحكومة عبر تمكين والفيزة المرنة تجعل منه منافس للبحريني يحطم آماله وطموحه بابا يفتخر وزير العمل بأنه اصبحو اي الأجانب أرباب عمل.. لا تستغرب اذا عمل بالفلوس سرير ونام عليه”.

تسهيل الأمور للأجانب ودعمهم من قبل الحكومة عبر تمكين والفيزة المرنة تجعل منه منافس للبحريني يحطم آماله وطموحه بابا يفتخر وزير العمل بأنه اصبحو اي الأجانب أرباب عمل.. لا تستغرب اذا عمل بالفلوس سرير ونام عليه — محمد الحلواجي (@alhalwach1978) May 6, 2020

وكشف مُغرد باسم بحر، أن هذه الظاهرة ليست جديدة، وعلق قائلاً: “الكثير والكثير مثل هؤلاء يتفاخرون بهذا الفعل في برنامج التوك توك.. وبمختلف عملات دول الخليج. يحتاجوا لقرار رادع”.

الكثير والكثير مثل هؤلاء يتفاخرون بهذا الفعل في برنامج التوك توك.. وبمختلف عملات دول الخليج. يحتاجوا لقرار رادع. — بحر (@arabiansea9) May 6, 2020

ويرى جعفر أن الوافد الآسيوي يُريد بهذا التصرف إيصالة رسالة للمواطن البحريني، وعلق: “هو يريد أن يقول أنا الأجنبي مدلع في بلدكم، شغلة مريحة وراتب كبير وألعب يالفلوس بكيفي وخلك أنت ولد البلد عاطل ومحروم”.

هو يريد أن يقول أنا الأجنبي مدلع في بلدكم، شغلة مريحة وراتب كبير وألعب يالفلوس بكيفي وخلك أنت ولد البلد عاطل ومحروم — Jaafar (@_Jaafaar) May 6, 2020

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن مكافحة الجرائم الإلكترونية ألقت القبض على الوافد الآسيوي الذي ظهر بالفيديو.

وذكرت الوزارة أن الآسيوي (33 عاماً) أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة

(مكافحة الجرائم الإلكترونية): تعقيباً على مقطع فيديو متداول .. القبض على آسيوي(33 عاما) أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عبر نشره فيديو يتضمن التلاعب بأوراق مالية أثناء وجوده بالسيارة ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة — Ministry of Interior (@moi_bahrain) May 6, 2020

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام العملات النقدية لتوجيه الإهانات بين دول الخليج، فقد وثق إماراتي قبل أيام بمقطع فيديو إجباره وافداً من جنسية آسيوية على إهانة وازدراء العملة العمانية.

ونشر الكاتب العُماني البارز عباس المسكري، عبر حسابه في “تويتر”، آنذاك، فيديو، يُظهر وافداً في دبي، ومعه في المركبة إماراتيون لم يظهروا في المشهد، وقد أجبروه على إهانة العملة العُمانية وتمزيقها بينما همّ يصورّون ويضحكون .