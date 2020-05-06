“رقصني يا جدع”.. “شاهد” ماذا فعل هذا العامل الهندي في البحرين وأثار موجة غضب واسعة
فجر فيديو، تم تداوله بشكل مُوسع عبر “السوشيال ميديا”، موجة غضب في البحرين، يظهر وافداً آسيوياً يتلاعب بأوراق مالية بطريقة مُهينة.
ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، عاملاً آسيوياً يجلس في سيارة، ويضع كمامة، ويتلاعب برزمة نقود على أنغام أغنية هندية، ثم يُوجه إحدى الورقات النقدية التي تحمل صورة ملك البحرين، إلى الكاميرا، ويُلقيها على الأرض.
واعتبر المغردون في البحرين أن تصرف الوافد الآسيوي استفزازياً ويقصد به إهانة الدولة، وطالبوا بمحاسبته.
فكتب خليفة مبارك: “هذه تعتبر اهانه للدولة ككل و استهزاء بالعملة الوطنية و خصوصا انها تحمل صورة جلالة الملك”.
وألقى محمد الحلواجي باللوم على الحكومة لتسهيلها أمور الوافدين، وعلق قائلاً: “تسهيل الأمور للأجانب ودعمهم من قبل الحكومة عبر تمكين والفيزة المرنة تجعل منه منافس للبحريني يحطم آماله وطموحه بابا يفتخر وزير العمل بأنه اصبحو اي الأجانب أرباب عمل.. لا تستغرب اذا عمل بالفلوس سرير ونام عليه”.
وكشف مُغرد باسم بحر، أن هذه الظاهرة ليست جديدة، وعلق قائلاً: “الكثير والكثير مثل هؤلاء يتفاخرون بهذا الفعل في برنامج التوك توك.. وبمختلف عملات دول الخليج. يحتاجوا لقرار رادع”.
ويرى جعفر أن الوافد الآسيوي يُريد بهذا التصرف إيصالة رسالة للمواطن البحريني، وعلق: “هو يريد أن يقول أنا الأجنبي مدلع في بلدكم، شغلة مريحة وراتب كبير وألعب يالفلوس بكيفي وخلك أنت ولد البلد عاطل ومحروم”.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن مكافحة الجرائم الإلكترونية ألقت القبض على الوافد الآسيوي الذي ظهر بالفيديو.
وذكرت الوزارة أن الآسيوي (33 عاماً) أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام العملات النقدية لتوجيه الإهانات بين دول الخليج، فقد وثق إماراتي قبل أيام بمقطع فيديو إجباره وافداً من جنسية آسيوية على إهانة وازدراء العملة العمانية.
ونشر الكاتب العُماني البارز عباس المسكري، عبر حسابه في “تويتر”، آنذاك، فيديو، يُظهر وافداً في دبي، ومعه في المركبة إماراتيون لم يظهروا في المشهد، وقد أجبروه على إهانة العملة العُمانية وتمزيقها بينما همّ يصورّون ويضحكون .