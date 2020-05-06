فيديو.. سمكة قرش “سيئة الحظ” وصلت شواطئ عدن وما حدث لها من اليمنيين على الشاطئ غير متوقع!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي باليمن، مقطع فيديو قادم من مدينة عدن اليمنية، يوثق قيام مجموعة من المواطنين اليمنيين باستخراج سمكة “قرش” من داخل البحر، في مشهد بدا غريباً على العلاقة الأزلية بين البشر والقرش.

وبحسب المقطع الذي رصدته “وطن” فقد حاولت سمكة القرش مهاجمة الناس الذين يلهون على شاطئ البحر، وبدلاً من أن يهرب الناس منه كما جرت العادة، بل راحوا يسحبونه من ذيله إلى اليابسة، وبالفعل نجحوا بذلك واستطاعوا “اصطياد القرش”.

القرش هجم على الناس في عدن يحسب نفسه في كاليفورنيا… سحبوه من ذيله



😂 pic.twitter.com/WVzbAEkht8 — معاذ عصفور (@LGGEM9VFuFUtRKx) May 5, 2020

ونشر المغرد “معاذ عصفور” مقطع الفيديو ذلك معلّقاً: “القرش هجم على الناس في عدن، يحسب نفسه في كاليفورنيا، سحبوه من ذيله”.

وأخذ المعلّقون من الحادثة مادة دسمة للسخرية والفكاهة، حيث أهل عدن استطاعوا أن يجعلوا القرش وليمة لهم، بدلاً من أن يصبحوا هم وليمته، فيما علّق أحد المغردين ساخراً: “اليوم شوي عالنار”.

اليوم شوي عالنار — ahmed aid (@ahmidaid86) May 5, 2020

وتأتي حادثة اصطياد القرش مع بداية موسم البحر لهذا العام، حيث شهدت تلك المناطق عدة حوادث مشابهة لخروج أسماك قرش هناك، ومنها من تعرّضت للمواطنين الذين يلهون على الشاطئ.

في حين تحّذر السلطات اليمنية من ضرورة عدم الاقتراب مسافات قريبة بين كل مواطن وآخر، إتباعاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وشهدت عدن وصنعاء خلال الأسابيع الماضية حوادث سيول فيضانية بسبب كثافة الأمطار تسببت بعديد من الإصابات والخراب بالممتلكات.