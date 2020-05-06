“يامفتري ربنا ينتقم منك”.. “شاهد” رد فعل هستيري لفيفي عبده بسبب ما فعله رامز جلال بها

وقعت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، ضحية برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”، والذي يعرض على MBC مصر.

وفور وصول فيفي عبده إلى موقع التصوير، سخر رامز من إطلالتها قائلاً: “ملكة مقاطعة القرنبيط، لابسة فويل عايزة تدخل الفرن، وده قميص ولا غطاء عربية”،كما سخر من حقيبتها: “دي طبلة ديه ولا رق”.

وحين سألتها المذيعة أروى عن رأيها برامز جلال، قالت فيفي عبده: “يا نهار أسود ومنيل، ومش بيأفور غير معايا أنا الصراحة”.

وأظهرت فيفي عبده رد فعل هستيري حين خرج رامز من خلف الصورة، وأدركت أنها وقعت ضحية رامز جلال، وصرخت فور رؤيته قائلة: “يا مفتري ربنا ينتقم منك”.

وكانت فيفي عبده قد توعدت رامز بمقاضاته بسبب تأثر حاسة السمع لديها جراء تعرضها للصعق الكهربائي أكثر من مرة في البرنامج.

وتقوم فكرة برنامج “رامز مجنون رسمي” على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، عبر المذيعة اليمنية أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.