أما من حذاء طفل فلسطيني يعلم هذا المتصهين معنى الرجولة.. تركي الحمد يتطاول على الفلسطينيين وهذا ما قاله

عاد الكاتب السعودي الخبيث “تركي الحمد” بتجاوز حدوده ضد فلسطين وشعبها وقضيتها التاريخية، بمواقفه المنهزمة والتي تصب في صالح الاحتلال في كل مرة كعادته، حيث قلّل هذه المرة من قضية فلسطين باستهزاء حقير، أثار ردود أفعال غاضبة.

وفي تغريدته التي تسببت في هجوم واسع عليه أعاد “الحمد” نشر تغريدة الإعلامي “محمد أبو عبيد” التي يتحدث فيها عما تعرّض له فلسطينيو لبنان من معاملة سيئة في المطارات على إثر قرار الحكومة اللبنانية بمنع عودة الفلسطينيين المقيمين بلبنان على متن الطائرات التي خصصت لجلاء اللبنانيين من دول العالم في ظل أزمة كورونا “كوفيد19”.

نعم..قضية فلسطين أصبحت كالدين..المتاجرون بها أكثر من الهم على القلب.. https://t.co/4TIpfDABe7 — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) May 5, 2020

وقال الكاتب السعودي معلّقاً بعد أن أعاد تغريدة أبو عبيد: “نعم، قضية فلسطين أصبحت كالدين، المتاجرون بها أكثر من الهم على القلب”.

وأثارت تغريدة الكاتب السعودي ردود أفعال غاضبة ومهينة له ولمواقفه “السمجة والمتصهينة”، وفي ذلك قال له أحد المعلّقين: “مثقف بنص ريال، جل المحسوبين على النخب المثقفة في البلاد العربية هم في الحقيقية مطايا الاستبداد وسدنته” بالإشارة لتركي الحمد.

مثقف بنص ريال. جل المحسوبين على النخب المثقفة في البلاد العربية هم في الحقيقة مطايا الإستبداد و سدنته. — 𝕄𝕖𝕥𝕒 𝐏𝐡𝐢𝐥ó𝐬𝐨𝐩𝐡𝐨𝐬 (@MetaPhilosophos) May 5, 2020

فيما قال آخر: “سيبقى جرح فلسطين وصمة عار ومفرّق كبير كاشف عن أن من يدعي الدفاع عن قضايا المسلمين هو خنجر في ظهر الأمة والمانع الأول لإيجاد حل لقضية فلسطين وهذا بشهادة من يسهر على حماية وكر المنافقين من آل سعود”.

ستبقى جرح لفلسطين وصمت عار ومفرق كبير كاشف عن أن من يدعي الدفاع عن قضايا المسلمين هو خنجر في ضهر الأمة والمانع الأول لإيجاد حل لقضية فلسطين وهذ بشهادة من يصهر على حماية وكر المنافقين من آل سعود 🔻 pic.twitter.com/IuarQXNzMa — النمر المتأهب (@Elkhlifyabdo) May 5, 2020

وذكر ثالث: “النمر المتألب إذا كنت إنسان عاقل ومحترم وتريد الحقيقة والصدق والله لا نقول إلا الصحيح، وأبحث واطلع على مواقف حكام وشعب المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، والحق أحث أن يقال فاتق الله واترك إطلاق الكلام على عواهنه، قلت ابحث واطلع ثم احكم يا أخي هذا إذا كنت كما ذكرت بأول تغريدتي”.

النمر المتألب اذا كنت انسان عاقل ومحترم وتريد الحقيقة والصدق والله لانقول الا الصحيح وابحث واطلع على مواقف حكام وشعب المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها والحق أحق ان يقال فإتق الله واترك اطلاق الكلام على عواهنه قلت ابحث واطلع ثم احكم يااخي هذا اذا كنت كما ذكرت بأول تغريدتي pic.twitter.com/X0egSXpizp — السرات (@Nashy54390110) May 5, 2020

ويستمر الكاتب السعودي المتصهين والمقرب من الديوان الملكي ببث سمومه بين المجتمع العربي عبر خروجه المتكرر عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ليحرض ضد قضية فلسطين ويدعم الرؤية الصهيونية في الاحتلال.

وكان آخر مواقفه خلال ما يسمى بـ”صفقة القرن” التي قوبلت برفض أممي وعالمي وليس عربياً وإسلامياً فقط، بأن برر لترمب ونتنياهو خطتهم، ولام على الفلسطينيين بأنهم غير موافقين على بيع أرضهم.