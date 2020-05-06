بكت وأبكت العُمانيين.. فيديو مؤثر لوالدة عبدالله الشامسي المعتقل بالإمارات: “وصلوا صوتي للسلطان هيثم”

سادت مواقع التواصل في سلطنة عمان موجة غضب واسعة عقب تداول مقطعا مصورا لوالدة المعتقل في سجون الإمارات، الشاب العماني عبدالله الشامسي الذي أصدرت محكمة أبوظبي اليوم عليه حكماً بالمؤبد، بتهم ملفقة تزعم التعامل مع دولة قطر وتهديد أمن الإمارات، الأمر الذي نفته العائلة جملةً وتفصيلاً، مؤكدة بأن ابنها كان قاصراً قانونياً حين تم توجيه التهم له في العام 2017.

وقالت أم الشاب المعتقل عبدالله الشامسي في مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع ورصدته “وطن”: “انا أم عبدالله الشامسي، أبي أوصل صوتي للسلطان هيثم سلطان عمان، اليوم صحيت على حكم مؤبد على ولدي، يوم ماسكين عبدالله كان عمره 19، والحين 21، وحاطين التهم وهو عمره 17 سنة”.

والدة عبدالله الشامسي تناشد صاحب الجلالة السلطان هيثم…



الله يصبرها



يبدو أن أبن زايد يريد المساومة على مشاريمه.. pic.twitter.com/6LwM4qQtFd — Majid Yousuf (@darkn66ess) May 6, 2020

وأضافت والدة عبدالله:” اليوم أوعى على خبر إنه عبدالله مؤبد، الحين أنا أوصل صوتي للسلطان هيثم، لأن عبدالله مواطن عماني، لازم أهله في عمان واخوانه هم يوصلوا صوتنا للسلطان هيثم، يعني يعفي عن عبدالله”.

وتابعت كاشفة عن الوضع الصحي الصعب لنجلها:”عبدالله مريض نفسي ومريض جسدي، كلية واحدة عنده بس، واليوم انصدمنا بهالخبر أن عبدالله انحكم مؤبد، يعني وين القوانين الدولية، ما يستوي شاب صغير ينحكم مؤبد”.

ونشرت نفس الأم عبر حسابها الشخصي بتويتر تغريدة قالت فيها: “لا حول ولا قوة إلا بالله ولدي عمره 21 سنة وقت التهمة 17 سنة، ينحكم بمؤبد”.

لا حول ولا قوة الا بالله ولدي عمره 21 وقت التهمه 17 ينحكم مؤبد ضاع ولدي وضاع مستقبله وصلو صوتي للسلطان هيثم ساعدوني ولدي راح وضاع لين متى هالصمت ولد في هالعمر ينحكم مؤبد ساعدوه — أم الموقوف عبدالله الشامسي (@um_abdalla_) May 6, 2020

وتابعت:” ضاع ولدي وضاع مستقبله وصلوا صوتي للسلطان هيثم ساعدوني ولدي راح وضاع لين متى هالصمت ولد في هالعمر ينحكم مؤبد، ساعدوه”.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة ضد السلطات الإماراتية على خلفية صدور حكم المؤبد بحق الشاب اليافع عبدالله الشامسي، على إثر تهم التخابر مع قطر.

التهمة التي يراها العمانيون غير منطقية للغاية، وأن الشاب الشامسي ليس له أي مصلحة بمثل هذه التصرفات، وهو فتى صغير مريض لا يستطيع أن يجاري مثل هذه الأمور والأحداث، مطالبين بضرورة الإفراج الفوري عنه وبتدخل السلطات العمانية للضغط على حكام الإمارات من أجل حل مشكلته.

وتصدر وسم #الحريةلعبداللهالشامسي قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، وطالب كتاب عمان وصحفيها ومشاهير تويتر بإدراج الوسم بكل التغريدات تضامنا مع عبدالله الشامسي للضغط على السلطات الإماراتية.