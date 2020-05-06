#الحرية_لعبدالله_الشامسي يتصدر في أقل من ساعة وعُمانيون لـ ابن زايد:”لا تزج بالعمانيين في خلافك مع قطر”

احتل وسم “#الحرية_لعبدالله_الشامسي” في أقل من ساعة قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان، في حملة عمانية شعبية تضامنية مع الشاب العماني المعتقل في الإمارات منذ أغسطس 2018 بتهم مفبركة أدانته بها حكومة الإمارات زاعمة تخابره لصالح قطر داخل الدولة.

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وعبدالله الشامسي مواطن عُماني شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، يقضي منذ أغسطس 2018 أيامه في سجن الوثبة بإمارة أبوظبي، حيث تم اعتقاله بتهم باطلة عقب التهشير به بحسب تصريحات سابقة لعائلته.

واشتعل الوسم بآلاف التغريدات المنددة بالحكم الإماراتي وتسييس القضاء هناك من قبل عيال زايد، مطالبين في الوقت ذاته السلطات العمانية والسلطان هيثم بن طارق بالتدخل لوقف هذا الظلم وإنقاذ الشاب عبدالله الشامسي وأسرته من جحيم عيال زايد.

نرجوا إضافة وسم #الحرية_لعبدالله_الشامسي بكافة التغريدات — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) May 6, 2020

شاب عماني عمره 21 حكم عليه بالمؤبد بتهمة التخابر مع قطر !!! واعتقاله كان في عمر 17 عام ، حالته الصحية تدهورت بسبب التعذيب ، #امارات_الشر تظن أن الجميع يمارس جرائمها في التجسس !!#الحريه_لعبدالله_الشامسي pic.twitter.com/Y7VB5nENqh — عيسى بن ربيعه 🇶🇦 (@3issaqtr) May 6, 2020

ما قامت به حكومة الامارات لعنة الله عليها تجاه #الحرية_لعبدالله_الشامسي ليس لجرم مشهود ومثبوت بالادلة والبراهين إنما عمل كيدي بسبب حثالاتهم الموجودة في السجون العمانية والمتهمة بقضايا التجسس المختلفة.

(الفرق شتان وعبدالله طفل في عمر الزهور)



حسبنا الله ونعم الوكيل — 🇴🇲 #بن_سعيد 🇴🇲 (@__bin_said_1000) May 6, 2020

هذا وفي رصد للتعليقات عبر الوسم كتب الناشط محمد جداد مستنكرا ومستغربا الحكم الإماراتي الجائر بحق الشاب عبدالله:”هل يعقل ان تكون هناك خلية تجسس مكونة من شاب قاصر يبلغ من العمر 17سنه؟

هل يعقل ان تكون هناك خلية تجسس مكونة من شاب قاصر يبلغ من العمر 17سنه ؟



على ايش كان يتجسس بذاك العمر ؟ على محلات البلاي استيشن النووية ولا على ملفات حلبات التفحيط السرية



اذا معكم خلافات مع قطر ماله داعي تزجون بالعمانيين بينكم#الحرية_لعبدالله_الشامسي — محمد جداد (@bingdad1) May 6, 2020

وتابع ساخرا من القضاء الإماراتي ومطالبا ابن زايد بعدم تصفية حساباته الشخصية مع قطر على حساب العمانيين:على ايش كان يتجسس بذاك العمر ؟ على محلات البلاي استيشن النووية ولا على ملفات حلبات التفحيط السرية اذا معكم خلافات مع قطر ماله داعي تزجون بالعمانيين بينكم”

من جانبه كتب حساب “ابومستهيل” العماني الشهير كاشفا حقيقة الأمر والسبب الحقيقي لاعتقال السلطات الاماراتية لعبدالله الشامسي:”علموا أن عبدالله لديه إبن عم في قطر فتم القبض عليه وتعذيبه لكي يظهر بالإعلام ويقول أنه يعمل جاسوس لقطر لخدمة صراعهم معها”

#الحريه_لعبدالله_الشامسي

1️⃣ القضية بسيطة

علموا أن عبدالله لديه إبن عم في قطر فتم القبض عليه وتعذيبه لكي يظهر بالإعلام ويقول أنه يعمل جاسوس لقطر لخدمة صراعهم معها

رفض عبدالله فحكموا عليه مؤبد لكي لا يفضحهم

دولة توظف ولد قاصر في صراعها هي دولة منهارة

حتى عصابات المافيا لم تفعلها — أبو مستهيل (@abu_musthil) May 6, 2020

وتابع موضحا:”رفض عبدالله فحكموا عليه مؤبد لكي لا يفضحهم دولة توظف ولد قاصر في صراعها هي دولة منهارة حتى عصابات المافيا لم تفعلها”

وأشار الحساب العماني المعروف في تغريدة أخرى إلى أن الحكم بالمؤبد يكون لمن حاول اغتيال رئيس دولة أو مسؤول أو لمن قتل مجموعة أشخاص، أو لمن فعل جرائم كبيرة، ليضيف مستنكرا:”وليس ولد صغير قاصر في عمر الزهور ومريض ستضل دعوى أم عبدالله تصيب القاضي وأبناءه فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وصدقني أيها القاضي لن تذوق طعم النوم والراحة إلى يوم وفاتك”

2️⃣ الحكم المؤبد يكون لمن حاول إغتيال رئيس دولة او مسؤول

لمن قتل مجموعة أشخاص

لمن فعل جرائم كبيرة وليس ولد صغير قاصر في عمر الزهور ومريض

ستضل دعوى أم عبدالله تصيب القاضي وأبناءه فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب

وصدقني أيها القاضي لن تذوق طعم النوم والراحة إلى يوم وفاتك — أبو مستهيل (@abu_musthil) May 6, 2020

هذا وتساءل عدي العمري:”17 سنة والتهمة التخابر مع قطر 17 سنة ما هي المعلومات التي ستستفيد منها قطر من شاب عمره 17 سنة وهو لا صاحب منصب ولا ضابط في أي جهة أمنية.”

17 سنة والتهمة التخابر مع قطر

17 سنة ما هي المعلومات التي ستستفيد منها قطر من شاب عمره 17 سنة وهو لا صاحب منصب ولا ضابط في أي جهة أمنية.

وماذا ستستفيد من شاب كل التقارير الطبية تقول أنه مريض جسديًا ونفسيًا؟

ألا لعنة الله على الظالمين. #الحرية_لعبدالله_الشامسي — عدي العميري (قابوس) (@adinaser77) May 6, 2020

وتابع:”وماذا ستستفيد من شاب كل التقارير الطبية تقول أنه مريض جسديًا ونفسيًا؟ ألا لعنة الله على الظالمين.”

وتعود قصة الشاب العماني عبدالله الشامسي حسب خبر سابق نشرته صحيفة “أثير” العمانية إلى يوليو 2017م عندما كان فتى قاصرًا وفق القانون، حين نشرت صحيفة البيان الإمارتية خبرًا ليس لعبدالله فيه ناقة ولا جمل، كان الخبر أحد المواضيع التي تنشرها الصحيفة الإماراتية في قضية الخلاف مع دولة قطر، أرفقت فيه بيانًا قالت بأنه صادر من الادعاء العام العماني زُج فيه باسم عبدالله بأنه مهرب مخدرات، وهو ما نفاه الادعاء العام في اليوم التالي قائلا بأن الوثيقة غير صحيحة ولم تصدر عنه.

توجه والد عبدالله بشكوى للقضاء الإماراتي يطالب بحق ابنه القاصر بعد عملية الإساءة والتشهير التي لقيها من صحيفة البيان، ليستقر الحكم الابتدائي برفض الدعوى لعدة أسباب، ثم قام والد عبدالله باستئناف الحكم لكن الإجراءات لم تنتهِ حتى تاريخ 18 أغسطس 2018م، وهو اليوم الذي خرج فيه عبدالله من مكان إقامته في إمارة العين ، لكنه لم يعد.

قامت عائلته بتقديم بلاغ للشرطة، وفتح بلاغ تغيّب لكن الرد كان بأنه لا توجد أي معلومات عنه ، وبعد حوالي شهر تفاجأت العائلة برجال الأمن يحيطون بمنزلهم ويطلبون تفتيشه، منها عرفوا بأن عبدالله معتقل لدى جهاز أمن الدولة الإماراتي.

حاولت العائلة التواصل مع ابنها لكن لم تستطع طوال الأشهر الأولى، وهي الأشهر التي قضاها عبدالله في السجن الانفرادي، ومن خلال المعلومات الواردة لـ “أثير” فقد تم خلال تلك الفترة التحقيق ضد عبدالله من أجل أحد أقاربه الذي يعمل في دولة قطر ، ويطلبون منه –حسب المعلومات – بالاعتراف بتشكيل خلية تجسس قطرية ضد الإمارات، وتم تعذيبهم جسديًا ونفسيًا من أجل الاعتراف ، رغم أن عبدالله يعاني من عدة أمراض وتم نقله أكثر من مرة إلى مستشفى خليفة في أبوظبي، ثم رده إلى سجن الوثبة الذي يقضي فيه أيامه.

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