فيديو كارثي.. ابن سلمان ضيّع أموال شعبه على مسلسلات التطبيع وطلبة الخارج يستغيثون: “في عرض ريال واحد”

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لطالب سعودي بجامعة أمريكية، يناشد فيه الملك سلمان وولي العهد السعودي من عدم القدرة على تحمل تكاليف الدراسة والتأمين الصحي للطلبة السعوديين هناك، خاصة مع انتشار جائحة كورونا “كوفيد19”.

وقال الطالب السعودي “فيصل ظرفي” في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”: “أرجو النظر ي معاناتي ومعاناة إخواني الدارسين على حسابهم الخاص”

وأوضح الطالب السعودي بأن شرط القبول المسبق والذي يتمثل بضرورة أن تكون الدراسة ي أفضل مئة جامعة حول العالم يؤدي بالكثير من الدارسين على نفقتهم الخاصة للرجوع في منتصف الطريق”.

وتابع الطالب كاشفا عن أوضاع الطلبة الصعبة: “سيدي ولي العهد الأمين، نحن الدارسين على حسابنا الخاص نعاني من عجز بتوفير حاجياتنا الأساسية وتأمين الصحي، بالأخص مع انتشار جائحة كورونا، ونناشدك سيدي بالنظر بقضية الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص، بإعفائنا من شرط الدراسة بأفضل مئة جامعة بالعالم، وأنا الآن لم يتبقى لدي إلا سنة وأتخرج ولا أستطيع إكمال دراستي لأني استنزفت جميع موارد عائلتي”.

وقال أحد الحسابات عبر تويتر تعليقاً على الموضوع: “الطلاب السعوديين الدارسون في الخارج على نفقتهم الخاصة يشتكون معاناتهم بعد كورونا وقلقهم من صعوبة الاستمرار، نظراً لضائقة مالية تمنع من دع رسومهم الدراسية والشخصية ويناشدون بإعادة النظر في شرط أفضل مئة جامعة في العالم لإتمام دراستهم مع المبتعثين”.

#كورونا_والدارسين_علي_حسابهم



الطلاب السعوديون الدارسون في الخارج على نفقتهم الخاصة يشتكون معاناتهم بعد كورونا وقلقهم من صعوبة الاستمرار نظرًا لضائقة مالية تمنع من دفع رسومهم الدراسية والشخصية ويناشدون بإعادة النظر في شرط (أفضل مئة جامعة في العالم) لإتمام دراستهم مع المبتعثين. pic.twitter.com/x4HhpVdxdo — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) May 5, 2020

فيما ناشد طالب آخر عبر حسابه الشخصي بتويتر قائلاً: “يا خادم الحرمين أرجو مكن الله العلي القدير أن يطيل لنا بعمرك، نحن أبنائك في الولايات المتحدة نعاني ضيق العيش من هذه الأزمة بعد أن فقدنا أعمالنا ولم نحصل على أي مساعدات من وزارة التعليم، أرجوكم النظر ي أمرنا حفظكم الله”.

يا خادم الحرمين ارجو من الله العلي القدير ان يطيل لنا في عمرك و يمدك بالصحة و العافية نحن ابنائك في الولايات المتحدة نعاني ضيق العيش من هذة الأزمة بعد ان فقدنا اعمالنا و لم نحصل على اي مساعدات من وزارة التعليم. ارجوكم النظر في امرنا حفظكم المولى 🇸🇦 #كورونا_والدارسين_علي_حسابهم pic.twitter.com/Oew6Kcb93W — AbdulMohsen (@mohsen_ksa_sacm) May 6, 2020

وقال ثالث: “كورونا والدارسين على حسابهم، الضرر الذي تسببت به الأزمة لا يمكن أن يقدر المعاناة التي نعانيها نحن الطلاب في الخارج من الأقسى ولكن لا زال لدينا أمل بأن فرج الله قريب”.

#كورونا_والدارسين_علي_حسابهم الضرر الذي تسببت به الأزمة بنا لايمكن ان يقدر، المعاناة التي نعانيها نحن الطلاب في الخارج من الاقسى ولكن لازال لدينا أمل بأن فرج الله قريب.. نرجو النظر في أمرنا @Hatim_Almarzoky

@Badermasaker

@minister_moe_sa

@makkahnews1

@khalid76 — Sami (@Sami98945351) May 5, 2020

وتستمر معاناة الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة وفي عديد من دول العالم بالتزامن مع جائحة كورونا التي أدت لاختلال كافة حسابات دول العالم، كما وتعيش السعودية والولايات المتحدة حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي ومنع الدوام والأعمال الحياتية لمواجهة خطر انتشار الفيروس”.