مريم حسين “قطعت” قلوب عيال زايد.. أنباء عن اعتقال الاعلامي صالح الجسمي على خلفية أزمته معها!

كشفت مصادر وفقاً لموقع “البوابة “عن إلقاء القبض على الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، على خلفية أزمته مع الممثلة المغربية مريم حسين.

يأتي ذلك بعدما ظهرت الممثلة المغربية مريم حسين تبكي وتستنجد بالحُكام في الإمارات لإنقاذها من صالح الجسمي، بعدما اتهمته بأنه يتربص بها.

مريم حسين تبكي .. وتوجه رسالة الى صالح الجسمي: حل عني خلاص بطت جبدي .. دخلتني السجن ما ارتحت ?! pic.twitter.com/6sUz2nLkBb — هيئة المشاهير (@almobark_) May 2, 2020

وفي أول تعليق لها، نشرت مريم حسين عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام” تعليقاً قالت فيه: “الحمدلله على نعمة القانون بالإمارات”، ما يُدعم صحة أنباء القبض على الجسمي.

وبينما لم ينف أو يؤكد صالح الجسمي هذا الخبر، تُظهر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اختفاءه منذ أكثر من يومين، حيث كان آخر تغريدة له عبر “تويتر” في الرابع من مايو الجاري، وآخر منشور له عبر “انستجرام” في الأول من مايو.

لم يسلم الأحياء ولا الأموات من مرتزقة الجزيرة ولا يعرفوا حرمة #رمضان ،كيف يسمح لهذا الأحمق بأن يتطاول على المغفور له #السلطان_قابوس ، ألهذه الدرجة وصل بهم حقدهم وغلّهم ناكرين معروف #عمان حين وقفت على الحياد من #الأزمة_الخليجية ، ليس هكذا يكون رد الجميل. #مذيع_الجزيرة_يسيء_لقابوس pic.twitter.com/As2ARmvq25 — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) May 3, 2020

وكانت الأزمة قد اشتعلت بين مريم حسيـن والإعلامي صالح الجسمي، عندما أعلن الأخير أنه يريد مقاضاتها على خلفية انتشار فيديو مصور نسب إليها وصف بالإباحي، وعلق عليه آنذاك: “مريم حسين لا تكفّ عن المغامرات ودائمًا تحاول أن تصنع لنفسها النجاح، لكن بطريقة خارجة عن اللياقة”.

ونجح صالح الجسمي في حبس مريم حسين بسبب فيديو خادش في دبي لها مع مغني أمريكي، عام 2018 وهو ما قضت محكمة الجنح في دبي بحبسها شهرًا يليه الإبعاد عن الدولة بتهمة “هتك عرض بالرضا”.

وفي فبراير الماضي أطلقت السلطات الإماراتية، سراح الفنانة المغربية مريم حسين، وذلك بعد أيام من القبض عليها، تنفيذاً لحكم سجنها شهرًا، على خلفية الفيديو الاباحي الذي ظهرت فيه خلال احدى الحفلات الغنائية بدبي.

وذكرت تقارير إعلامية أن إطلاق سراح مريم حسين، جاء بأمر من محمد بن راشد حاكم إمارة دبي، بعد أن تدخل في القضية وأمر المسؤولين بالإفراج عنها وإطلاق سراحها.