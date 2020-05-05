وزير الداخلية الكويتي لـ”ممثلي السفارة المصرية”: انتبهوا جيداً ولا تضطرونا للتعامل بعنف معكم

هدد وزير الداخلية الكويتية أنس الصالح، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المصريين في حال قاموا بالمساس بأمن الكويت

وقال الصالح في فيديو مُتداول، موجهاً حديثه لممثلي السفارة المصرية: “يتم الإعداد لرحلات متتالية لنقل إخواننا وضيوفنا المصريين، ولكن حركة وحدة تأثر بالأمن، لا تعتقدوا أننا سنبقى واقفين مكتوفي الأيدي”.

وشدد الصالح على قضية الأمن مرة أخرى مُستطرداً: “على كثر ما نعزكم ونحبكم، الأمن خط أحمر، ماراح نسمح لأي نوع من أنواع مظاهر الشغب سواء هنا أو في مراكز الإيواء الأخرى”.

وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح موجها حديثه لممثلي السفارة المصرية في #الكويت :

" نخاول قدر الإمكان تسهيل إقامة الإخوة المصريين في بلادنا وترحيلهم لكن أمن وطننا #خط_أحمر وإن لم توجد الحكمة بكم لمنع أي شغب لمواطنيكم فنحن سنضطر لإيجاد هذه الحكمة بالصورة التي نراها من أجل بلادنا" pic.twitter.com/DGQwXejMeO — ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد🇶🇦 (@Ebtesam777) May 4, 2020

وتابع الصالح بلهجة صارمة وحادة: “أتمنى منكم الحكمة المعهودة فيكم، إذا ما لقينا الحكمة راح نضطر نُوجد الحكمة ، فلا تضطرونا كوزارة داخلية أن نتعامل بعنف عشان نضبط الأمن”.

وتعهد الصالح لمن وقع من الوافدين المصريين ضحية لتجارة الإقامات، بأنه سيأخذ حقهم من أولئك التجار، قائلاً: “حقكم من تجار الإقامات أنا أجيبها، لكن حق الأمن أنا مسئول عنه”.

وأقام عشرات المصريين العالقين في الكويت، بعد تجاوزهم مدة الإقامة الممنوحة لهم هناك، ووقف الرحلات إلى مصر بسبب إجراءات الحد من انتشار وباء كورونا، احتجاجات في مراكز إيوائهم مطالبين السلطات المصرية بإعادتهم إلى بلادهم.

واستخدمت قوات الأمن الكويتية الغازات المسيلة للدموع لفض ما وصفته بأعمال “الشغب”.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنه تمّ التواصل مع الجهات المعنية في الكويت واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

وفي سياق متصل، أكد السفير المصري لدى الكويت، طارق القوني، إنه سيتم تسيير رحلات إجلاء لمخالفي الإقامة هذا الأسبوع ولافتاً إلى أن الطائرات الأولى ستكون مخصصة للنساء والأطفال.

وأضاف السفير المصري، أن رحلات إجلاء مخالفي الإقامة ستتواصل تباعًا خلال الأيام القادمة حتى يتم الانتهاء من نقلهم جميعًا إلى مصر، وأن أول رحلة سيتم إنهاء تأشيرات السفر، ومغادرة الكويت بعد إنهاء أوراقهم.