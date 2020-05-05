ملابسات وفاة ممرضة بإحدى مستشفيات الكويت تثير شكوكاً وجدلاً واسعاً والصحة الكويتية تحقق

نقلت صحيفة “الرأي” الكويتية المحلية عن مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة الكويتية تحقق في ملابسات وفاة ممرضة بأحد مستشفيات الكويت، وسط شكوك بأن يكون سبب الوفاة إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

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وقالت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها إن وزير الصحة الكويتي “باسل الصباح” وجّه وكيل الوزارة “مصطفى رضا” للتحقيق بحادثة وفاة الممرضة، لمعرفة حيثيات وتفاصيل الوفاة ومسبباتها.

وتأتي عملية التحقيق تلك عقب مطالبة “الجمعية الطبية” لوزارة الصحة الكويتية، بضرورة فتح تحقيق بشأن وفاة الممرضة، لوجود شكوك بإصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وتأتي حادثة وفاة الممرضة الكويتية بالتزامن مع حالة الطوارئ المعلنة من قبل الحكومة الكويتية، والتي ترتب عليها حظراً للتجوال والتزام المنازل ووقف الأعمال الحياتية والرسمية، لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

هذا وتسبب الفيروس حتى اللحظة وبحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة الكويتية، بإصابة ما يزيد عن 5 آلاف و800 شخص، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس بحسب الوزارة 40 حالة وفاة.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية تماثل ما يزيد عن 2030 حالة من الإصابات التي تم تسجيلها منذ بداية الأزمة، فيما يعيش عدد كبير من الكويتيين والمقيمين بحالة الحجر الصحي.

وسيّرت البلاد اليوم الثلاثاء أولى رحلاتها لدولة مصر لإجلاء رعاياها المصريين في الكويت، والذين شهدت الفترة السابقة أحداث متتالية لهم هناك، ومناشدات عديدة بضرورة عودتهم لبلادهم في ظل حالة تفشي الوباء.

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