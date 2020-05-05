هذا ما أقسمت عليه لـ السيسي.. “كيد النساء” يشتعل بين نبيلة مكرم وصفاء الهاشم والوزيرة ترد على البرلمانية الكويتية

دخلت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج “نبيلة مكرم”، في مكالمة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي”، لترد على الرسالة التي وجهتها لها النائبة بمجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم يوم أمس، وطالبت فيها بضرورة ترحيل المصريين الموجودين في الكويت بأسرع وقت لمصر، في ظل حالة وباء كورونا المستجد “كوفيد19”.

وقالت الوزيرة المصرية في مداخلتها مع الإعلامي المقرب من النظام أحمد موسى: “انا دايما مش برد على الإساءة بإساءة، مش عشان طبيعة الشخصية، ولكن عشان أنا وزيرة مصرية بحترم دولتي، وأيضاً الكويت وشعبها، ولكن دي مش أول مرة، وهي تتجاوز فيما يتعلق بيا وبرضه مش برد”.

وأضافت “نبيلة مكرم” في مداخلتها: “لفت نظري بعض الحاجات اللي قالتها ممكن تؤثر على جاليتنا في الكويت بالسلب، ودة نوع آخر من الأنواع اللي لازم الواحد يرد عليها، أنا مش برد الإساءة بإساءة، ولكن برد على نقاط معينة هي أثارتها”.

وزادت: “هي تكلمت إن وزيرة الهجرة عاجزة عن وضع خطة إجلاء، انا عاوزة أقول لأبناء الوطن في الكويت، إن وضع خطة الإجلاء مش “ليست” بوزيرة الهجرة، لكن من خلال لجنة مشكلة من دولة رئيس الوزراء والهجرة، عضو فيها، بجانب الصحة والخارجية والطيران، والخطة حالياً تم وضعها”.

وتابعت الوزيرة المصرية في حديثها عبر المكالمة الهاتفية: “انا أقسمت أمام الرئيس إني أقوم بمسئوليتي أمام هذا الملف، عندي رئيس دولة بيسألني عن الملف اللي أدهولي، وعندي رئيس وزراء بيحاسبني، ومجلس النواب بيراقب على عملي، وعاوزة أطمنها على النقطة دي”.

واستمرت: “كل شرائح المصريين في الخارج من طلاب وعمالة وعلماء وخبراء، جميعهم مهمون بالنسبة للدولة المصرية، بما فيهم المواطنين في المالديف، لأن الدولة لا تفرق بين لمواطنين، موضحة بأنه تم إعادة 4 فنانين من بيروت لأن هناك طائرة كانت موجودة بالفعل لإعادة المصريين”.

وكانت “صفاء الهاشم” عضو مجلس الأمة الكويتي، وجهت رسالة لوزيرة الهجرة المصرية مفادها بأنه يجب إجلاء الجالية المصرية التي تطالب بترحيلها من الكويت بشكل فوري.

واعتبرت أن الدولة المصرية أحدثت تمايزاً بالتعامل مع المواطنين المصريين المقيمين في المالديف وفي الكويت، وذلك بعد عدة أحداث شغب حدثت من قبل الجالية المصرية بالكويت، للمطالبة بترحيلهم وللاعتراض عن ظروفهم الحياتية التي يعايشونها.

ويجدر الإشارة إلى أنه بدأ اليوم الثلاثاء أولى رحلات الإجلاء للجالية المصرية في الكويت، عائدين إلى مصر، بعد أسابيع من المناشدات والصرخات التي انطلقت من قبلهم للرئيس المصري ووزيرة الهجرة المصرية.