ذات القناع الأبيض.. “شاهد” كمامة طبية ملطخة “بأحمر الشفاه” تثير جدلاً واسعاً في سلطنة عمان

أثارت صورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان، حالة من الجدل الواسع بين النشطاء والمتفاعلين، حيث يظهر من الصورة كمامة طبية مرمية في الشارع، وعليها آثار أحمر شفاه، فأخذ بعض المغردين يتغزلون بها، إلا أن آخرين كان لهم رأياً آخر.
ونشرت المدونة “بسمة” الصورة تلك في تغريدة لها وعلقت ما نصّه: “قل للمليحة ذي القناع الأبيضِ، ماذا فعلتِ بناسكٍ متعبدِ”.
ليقوم الكاتب العماني الشهير “زكريا المحرمي” بإعادة تغريد ما كتبته “بسمة” وعلّق قائلاً: “لم يرّ أغلب المعلقين على الصورة سوى آثار أحمر الشفاه، فانطلقت قرائحهم تغزلاً بصاحبته، ولم يلحظوا القناع الطبي المستعمل والملقى على الأرض”.
وتابع: ” وهو أمر مخالف للقانون وللذوق العام وسبب لانتشار الفيروسات والأمراض و هو فعل يحط من قدر فاعله ولو كانت صاحبته أجمل بنات الأرض”.
وأثار تعليق “المحرمي” ردود أفعال عديدة، حيث كتب أحد المعلقين: “صدقت دكتور حتى ونحن نواجه جائحة فيروسية تتطلب منا وعياً، إلا أن هذا المشهد المقزز والمتخلف يكشف لنا عن وجود جوائح فكرية عميقة”.
فيما قالت مغردة أخرى معلقّةً: “الصورة مقززة وفيها اهانة للنساء، المرأة يجب أن تظهر للمجتمع من خلال مواقفها المشرفة وأعمالها العظيمة وإنجازاتها وليس بحمرة شفاه أو كحل في العين أو خاتم في الأصبع”.
وتعيش السلطنة ككثير من دول العالم حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي ووقف الدوام الرسمي، ضمن جُملة إجراءات اتخذتها السلطات العُمانية لمواجهة خطر انتشار الفيروس المستجد “كوفيد19”.
كما سجّلت البلاد حتى اللحظة وبحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة فيها 2735 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 12 حالة وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس”.