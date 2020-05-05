ذات القناع الأبيض.. “شاهد” كمامة طبية ملطخة “بأحمر الشفاه” تثير جدلاً واسعاً في سلطنة عمان

أثارت صورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان، حالة من الجدل الواسع بين النشطاء والمتفاعلين، حيث يظهر من الصورة كمامة طبية مرمية في الشارع، وعليها آثار أحمر شفاه، فأخذ بعض المغردين يتغزلون بها، إلا أن آخرين كان لهم رأياً آخر.

ونشرت المدونة “بسمة” الصورة تلك في تغريدة لها وعلقت ما نصّه: “قل للمليحة ذي القناع الأبيضِ، ماذا فعلتِ بناسكٍ متعبدِ”.

"قل للمليحة ذي القناع الإبيضِ

ماذا فعلتِ بناسكٍ متعبدِ" pic.twitter.com/WvEf0LxaEm — Señorita بسمة (@DrBasma88) May 3, 2020

ليقوم الكاتب العماني الشهير “زكريا المحرمي” بإعادة تغريد ما كتبته “بسمة” وعلّق قائلاً: “لم يرّ أغلب المعلقين على الصورة سوى آثار أحمر الشفاه، فانطلقت قرائحهم تغزلاً بصاحبته، ولم يلحظوا القناع الطبي المستعمل والملقى على الأرض”.

لم يرَ أغلب المعلقين على الصورة سوى آثار أحمر الشفاة فانطلقت قرائحهم تغزلا بصاحبته، ولم يلحظوا القناع الطبي المستعمل والملقي على الأرض وهو أمر مخالف للقانون وللذوق العام وسبب لانتشار الفيروسات والأمراض وهو فعل يحط من قدر فاعله ولو كانت صاحبته أجمل بنات الأرض! https://t.co/viWv8dmb9e — زكريا المحرمي (@almuharrmi) May 5, 2020

وتابع: ” وهو أمر مخالف للقانون وللذوق العام وسبب لانتشار الفيروسات والأمراض و هو فعل يحط من قدر فاعله ولو كانت صاحبته أجمل بنات الأرض”.

وأثار تعليق “المحرمي” ردود أفعال عديدة، حيث كتب أحد المعلقين: “صدقت دكتور حتى ونحن نواجه جائحة فيروسية تتطلب منا وعياً، إلا أن هذا المشهد المقزز والمتخلف يكشف لنا عن وجود جوائح فكرية عميقة”.

صدقت دكتور. حتى ونحنُ نواجه جائحة فيروسية تتطلّبُ منّا وعيّاً، إلا أن هذا المشهد المُقزّز والمُتخلّف يكشف لنا عن وجود جوائح فكرية عميقة. — مُخـتلِف (@different_ahm) May 5, 2020

فيما قالت مغردة أخرى معلقّةً: “الصورة مقززة وفيها اهانة للنساء، المرأة يجب أن تظهر للمجتمع من خلال مواقفها المشرفة وأعمالها العظيمة وإنجازاتها وليس بحمرة شفاه أو كحل في العين أو خاتم في الأصبع”.

الصورة مقززة و فيها إهانة للنساء ، المرأة يجب أن تظهر للمجتمع من خلال مواقفها المشرفة و أعمالها العظيمة و إنجازاتها و ليس بحمرة شفاه أو كحل في العين أو خاتم في الأصبع — حفصة المحروقي (@HAFSAALMHROUQI) May 5, 2020

وتعيش السلطنة ككثير من دول العالم حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي ووقف الدوام الرسمي، ضمن جُملة إجراءات اتخذتها السلطات العُمانية لمواجهة خطر انتشار الفيروس المستجد “كوفيد19”.

كما سجّلت البلاد حتى اللحظة وبحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة فيها 2735 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 12 حالة وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس”.