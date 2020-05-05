“حشمتنا لوالدكم تمنعنا من الرد”.. كاتب كويتي يتهم “الإمارات” بتحريض المصريين على أعمال الشغب بالكويت

وجه الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، عبد الله الغانم، اتهامات مبطنة إلى دولة عربية وصفها بالشقيقة وغير المجاورة في تحريض المصريين ضد الكويت، في إشارة غير مباشرة منه إلى الإمارات.

وقال الغانم، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن هناك يد لدولة شقيقة غير مجاورة بتحريض الجانب المصري ضد #الكويت، متابعاً: “وما أريد أن أقوله بأن حشمتنا لوالدكم تحت التراب تمنعنا من الرد على سلوككم المشين”.

وأضاف الغانم: “مهما ازددتم في سياساتكم العدائية “غير المباشرة” سنظل كالعود يزيده الإحراقُ طيباً، حتى يهديكم الله ويصلحكم وينور بصيرتكم ويعيدكم لرشدكم”.

هناك يد لدولة شقيقة غير مجاورة

بتحريض الجانب المصري ضد #الكويت

وما أريد أن أقوله بأن حشمتنا لوالدكم تحت التراب تمنعنا من الرد على سلوككم المشين، ومهما ازددتم في سياساتكم العدائية "غير المباشرة" سنظل كالعود يزيده الإحراقُ طيباً

حتى يهديكم الله ويصلحكم وينور بصيرتكم

ويعيدكم لرشدكم — عبدالله خالد الغانم (@akalghanim11) May 4, 2020

وفي وقت سابق، أقدم عدد من الوافدين المصريين على أعمال شغب في الكويت، بسبب إهمال السلطات المصرية لهم، ورفض إجلائهم لمصر، وذلك خلال وجودهم في مراكز أعدت خصيصاً للحجر الصحي.

وفي السياق، علق المحامي الدولي، محمود رأفت على تغريدة الكاتب الكويتي، بالقول: “الكل يعرف أن الدولة التي لم يسلم من شرها أي بلد عربي هي الإمارات، لكن تصحيحا للمعلومة عزيزي، زايد لم يكن خير”.

وأضاف رأفت: “زايد كان يضع قناع على وجهه ويمارس التقيه بعدما حقن أخوه شخبوط وأبناء أخوه بعقار أفقدهم عقولهم ليستولي على حكم أبوظبي وهو نفس ما فعله أبناؤه من بعده بأخيهم خليفة”.

الكل يعرف أن الدولة التي لم يسلم من شرها أي بلد عربي هي الإمارات، لكن تصحيحا للمعلومة عزيزي، زايد لم يكن خير كما كان يضع قناع على وجهه بل كان يمارس التقيه بعدما حقن أخوه شخبوط وابناء أخوه بعقار أفقدهم عقولهم ليستولى على حكم ابوظبي وهو نفس ما فعله ابناؤه من بعده بأخيهم خليفة — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) May 4, 2020

وفي وقت سابق، تصدت قوات الامن الكويتية والقوات الخاصة، لوافدين مصريين تظاهروا داخل أحد مراكز الإيواء الخاصة بالوافدين، وذلك احتجاجاً على الإهمال المتعمد من قبل السلطات المصرية وسفارة بلادهم لهم.

وأثار العشرات من المصريين المخالفين لقانون الإقامة في الكويت والموجودين داخل مركز للإيواء في منطقة كبد، فجر اليوم الاثنين، حالة من الشغب، حيث حاول بعضهم الاعتداء على قوات الأمن، وهو ما دفعها إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وفي السياق، قالت وزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية المعنية قامت بفض الشغب والفوضى التي قام بها عدد من الجالية المصرية الموجودين في مراكز الإيواء المخصصة لهم، مطالبين السلطات المصرية بالاستجابة لطلب عودتهم إلى بلادهم.

وأوضحت أنه فور حدوث الشغب والفوضى تدخل رجال الأمن وتمت السيطرة عليهم وضبط عدد منهم وتحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما حضر ممثلون من السفارة جمهورية مصر العربية وأبلغوا رعاياهم بأنه سوف تبدأ السفارة المصرية بإعداد جداول رحلات العودة وإجلائهم إلى بلادهم هذا الأسبوع؛ لجميع مخالفي الإقامة وفق الإجراءات المتبعة والبروتوكولات الخاصة بعملية الإجلاء.

وأشارت إلى أن السفارة المصرية تقدمت باعتذار عما صدر من أعمال شغب داخل مواقع الإيواء، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات جادة لحل هذه المشكلة، مؤكدةً أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن “واضحة وصريحة وتنص على التعامل بحزم مع مثيري الشغب”.

وبينت أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بالفوضى أو بتجاوز القانون، داعية جميع المخالفين في مراكز الإيواء إلى الالتزام بالقانون، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية المتبعة مع المخالفين للقوانين.