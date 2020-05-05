هذه رؤية ابن سلمان الجديدة.. “شاهد” عسكري سعودي يسرق “سوبر ماركت” وآخر يبيع المخدرات!

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يكشف مدى التدني المادي الذي وصل له الحال السعودي على كافة الأصعدة بعهد محمد بن سلمان.

حيث ظهر عسكري سعودي بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهو يسرق نقوداً من سوبر ماركت في إحدى محطات البترول، ثم يعود أدراجه إلى سيارته التي ظهرت رقم لوحتها بوضوح في المقطع.

فديوا

يظهر فيه عسكري سعودي يقوم بسرقة فلوس من سوبر ماركت في محطة ابترول في السعودية

ويظهر في التسجيل

رقم سيارة لعسكري #فقط_السعودية#سلمان_اهلك_السعوديين#سلمان_يفلس_بالسعودية pic.twitter.com/Rok2UIfV4X — محمد بن حميد المهندي (@BMW_1600) May 4, 2020

وفضح المغردون ممارسات أسوأ مما ظهر في المقطع فكتب أحدهم: “ليتها وقفت عند هذا فقط اخبرني صديقي أن بعض العساكر بالسجن تتاجر بالمخدرات يبيعون المخدرات للمساجين”.

ليتهى وقفت عند هذا فقط

اخبرني صديقي أن بعض العساكر بالسجن تتاجر بالمخدرات

يبيعون المخدرات للمساجين — The Professor (@TheProfessorSY) May 5, 2020

ورأى آخرون أن مثل “حاميها حراميها” ينطبق تماماً على هذا العسكري الذي يُفترض أن يُحافظ على أمان المجتمع بدل أن يسرقه.

هذا لقالوا 😊

حاميها حراميها — 🇶🇦حِــــــصّــــهْ (@LadyDoha) May 4, 2020

حاميها حراميها — العريق (@al3_req) May 4, 2020

وأعاد مُغرد آخر تفعيل هاشتاج #الراتب_مايكفي_الحاجة، والذي تم تدشينه لفضح ما آلت إليه الأمور في عهد ابن سلمان خاصة بعد تصريح وزير المالية محمد الجدعان حول ما وصفها بالإجراءات الاقتصادية المؤلمة التي سوف تمس وظائفهم ودخولهم ومستقبلهم مباشرة، فكتب أحدهم: “هل تعلم عزيزي السعودي المظلوم أن نظام #السعودية عليه ان يدفع مبلغ 500 مليون دولار لمؤسسة WWE للمصارعة لقاء تقديم عرضين “.

هل تعلم عزيزي السعودي المظلوم أن نظام #السعودية عليه ان يدفع مبلغ 500 مليون دولار لمؤسسة WWE للمصارعة لقاء تقديم عرضين !!#السعوديه_90سنه_خيانه#الراتب_مايكفي_الحاجة#وزير_المالية — 🌐 بن مانع (@binmana_) May 2, 2020

ونشر آخر صورة لابن سلمان وكتب عليها “الرؤيا العمياء”، وسخر قائلاً: “خليكم مع رؤية الـ”.

ولقبه آخر بـ”أبو منشار”، تذكيراً بجريمة قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وعلق قائلاً: “ابومنشار #الراتب_مايكفي_الحاجة”.

وكان الوزير الجدعان صدم الشعب السعودي بإعلانه عن سياسة لتقشف المالي القادم والكارثة التي ستنال من مدخولاتهم التي لم تعد تكفي ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وقال الجدعان، إن المملكة ستتخذ إجراءات “مؤلمة” لخفض النفقات في ظل تراجع الإيرادات بسبب أزمة “كورونا”.

وأضاف الجدعان، في مقابلة مع قناة “العربية”، أن المملكة يجب أن تخفض مصروفات الميزانية بشدة؛ نظرا لانخفاض الإيرادات النفطية لأقل من النصف، وتراجع الإيرادات غير النفطية بسبب الإغلاق.

ولم يوضح الجدعان كيف وصل الحال بأكبر دولة مُنتجة ومُصدرة للنفط إلى هنا بعد أربعة سنوات من تولي بن سلمان للسلطة، وصرف المليارات على الحرب في اليمن، واليخوت والقصور، والترفيه وجلب المطربين حول العالم، وتحميلهم بسيارات وهدايا بملايين الدولارات.