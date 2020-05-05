صدمة بعد وفاة هذه الفنانة المصرية فجأة .. شاهدوا سبب الوفاة وآخر تغريدة لها أحزنت الجميع!

صُدم الوسط الفني المصري بوفاة الفنانة الشابة ماهي نور بشكلٍ مفاجئ صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت التقارير أن سبب وفاة الفنانة ماهي نور اصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، قبل أن تستطيع عائلتها الذهاب بها إلى المستشفى.

وتركت ماهي نور صدمة أخرى لمحبيها بسبب رسالتها المؤثرة والأخيرة التي كتبتها عبر حسابها على موقع فيسبوك.

وقالت ماهي نور قبل يوم من وفاتها: “دعوة حلوة من أصدقائي ومن قلبكم لأني أطمع في الاستجابة أنا محتاجاها فعلًا.. رمضان كريم عليكم”.

ومن المعروف أن ماهي نور شاركت في العديد من الأعمال الفنية على مستوى المسرح والدراما، من بينها “اللص والكتاب” مع الفنان سامح حسين و”30 ليلة وليلة” الذي يعد آخر أعمالها وشارك فيه نخبة كبيرة من النجوم.