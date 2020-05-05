شاهد كيف انتقم وافد في الشارقة من الإماراتيين بسبب عدم إعطائه راتبه 3 أشهر!

أثار وافد باكستاني في الإمارات جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رد فعله الصادم بعدما تأخر راتبه ثلاثة أشهر.
ويظهر في الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”، أحد المواطنين الإماراتيين يُوثق ما فعله الباكستاني في أحد أحياء إمارة الشارقة ويقول: “هذا تحت بيتنا، جاء الباكستاني وكسر كل زجاج السيارات، من ضمنهم سيارتي”.
واستطرد: “ثلاث شهور مو آخذ راتبه، مو آخذ ولا ليرة”.
وتعاطف المغردون مع الوافد الباكستاني، ورأى بعضهم أن تصرفه مُبرر، وكتب خالد الراشد: “عط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه”.
وترى مغردة باسم شيا أن الباكستاني أخطأ ولكن الضغط يولد الانفجار، وعلقت: “صح الي سواه غلط بس ذا راتبه من حقه يطالب فيه مافي شي اسمه ياكل من خيرات ومدري وش”.
أما الناشط منصور بن عبدالله الهجله، توسع في مناقشة الموضوع مُتطرقاً لظاهرة تفوق الوافدين على المواطنين، وكتب: “التركيبة الديموغرافية في اغلب دول الخليج مقلقه بسبب كثرة الأجانب وتفوقهم على عدد المواطنين! خاصة في دبي، يقال إن نسبة المواطنين في دبي لا تتعدى 5 أو 7 في المائة وهذه مشكلة أمنية فلو خرج الأجانب وأمسكوا أهل الإمارة باليد وليس بالسلاح لاستطاعوا القضاء عليهم”.
واستدل مُغرد آخر بتعاليم الدين الإسلامي التي تنص على إعطاء الأجير أجره قبل انتهاء عمله، وكتب: “يقول النبي صل الله عليه وسلم : يقول الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره”.
وتعاطف آخر مُصوراً حجم مأساة العامل قائلاً: “قاطعين راتب المسكين 3 شهور ! كيف ياكل وكيف يرسل لاهله وكيف يعيش !!! الله يكون بعونه”.
وفي وقت لاحق، أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه تم إلقاء القبض على العامل، وتم توقيفه بشرطة الشارقة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.