شاهد كيف انتقم وافد في الشارقة من الإماراتيين بسبب عدم إعطائه راتبه 3 أشهر!

أثار وافد باكستاني في الإمارات جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رد فعله الصادم بعدما تأخر راتبه ثلاثة أشهر.

ويظهر في الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”، أحد المواطنين الإماراتيين يُوثق ما فعله الباكستاني في أحد أحياء إمارة الشارقة ويقول: “هذا تحت بيتنا، جاء الباكستاني وكسر كل زجاج السيارات، من ضمنهم سيارتي”.

واستطرد: “ثلاث شهور مو آخذ راتبه، مو آخذ ولا ليرة”.

فيديو

باكستاني بـ #الإمارات يهشم زجاج المركبات انتقاماً لتأخر راتبه 3 أشهر.. والشرطة تقبض عليه pic.twitter.com/qQxgH6fbCk — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) May 5, 2020

وتعاطف المغردون مع الوافد الباكستاني، ورأى بعضهم أن تصرفه مُبرر، وكتب خالد الراشد: “عط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه”.

عط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه — khalid alrashed 🇸🇦 (@kh01d) May 5, 2020

وترى مغردة باسم شيا أن الباكستاني أخطأ ولكن الضغط يولد الانفجار، وعلقت: “صح الي سواه غلط بس ذا راتبه من حقه يطالب فيه مافي شي اسمه ياكل من خيرات ومدري وش”.

صح الي سواه غلط بس ذا راتبه من حقه يطالب فيه مافي شي اسمه ياكل من خيرات ومدري وش — shaia)': (@shaia2002) May 5, 2020

أما الناشط منصور بن عبدالله الهجله، توسع في مناقشة الموضوع مُتطرقاً لظاهرة تفوق الوافدين على المواطنين، وكتب: “التركيبة الديموغرافية في اغلب دول الخليج مقلقه بسبب كثرة الأجانب وتفوقهم على عدد المواطنين! خاصة في دبي، يقال إن نسبة المواطنين في دبي لا تتعدى 5 أو 7 في المائة وهذه مشكلة أمنية فلو خرج الأجانب وأمسكوا أهل الإمارة باليد وليس بالسلاح لاستطاعوا القضاء عليهم”.

التركيبة الديموغرافية في اغلب دول الخليج مقلقه بسبب كثرة الأجانب وتفوقهم على عدد المواطنين!



خاصة في دبي



يقال إن نسبة المواطنين في دبي لا تتعدى 5 أو 7 في المائة وهذه مشكلة أمنية فلو خرج الأجانب وأمسكوا أهل الإمارة باليد وليس بالسلاح لاستطاعوا القضاء عليهم — منصور بن عبدالله الهجله (@MansourAbdulla1) May 5, 2020

واستدل مُغرد آخر بتعاليم الدين الإسلامي التي تنص على إعطاء الأجير أجره قبل انتهاء عمله، وكتب: “يقول النبي صل الله عليه وسلم : يقول الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره”.

يقول النبي صل الله عليه وسلم : يقول الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. — Eng/Abdullah بطل آسيا (@Eng__AbdullahZ) May 5, 2020

وتعاطف آخر مُصوراً حجم مأساة العامل قائلاً: “قاطعين راتب المسكين 3 شهور ! كيف ياكل وكيف يرسل لاهله وكيف يعيش !!! الله يكون بعونه”.

قاطعين راتب المسكين 3 شهور ! كيف ياكل وكيف يرسل لاهله وكيف يعيش !!! الله يكون بعونه — well done (@goldsun20300) May 5, 2020

وفي وقت لاحق، أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه تم إلقاء القبض على العامل، وتم توقيفه بشرطة الشارقة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.