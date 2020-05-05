“شاهد” كويتي يبكي مواطنيه من أمام مستشفى جابر بعد إصابة 21 شخصا من عائلته بكورونا وهذا ما قاله

أثار مقطع فيديو صادم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت جدلاً واسعاً، حيث أظهر مواطن كويتي يتحدث عما حصل له هو وعائلته في مستشفى جابر بن الصباح، جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

المواطن الكويتي ظهر في مقطع الفيديو الذي يصوره بنفسه يقول: “والله العظيم 21 نفر من أسرتي في الطبيب، شوف جاي أوديلهم أكل، حتى الديتول”.

مواطن من مستشفى جابر ينصح الجميع بعدم الخروج: 21 شخص من عائلتي سقطوا وهم داخل المستشفى الان بسبب عدوى لا نعرف من أين أتت pic.twitter.com/BFvO5nuZ2P — الجهراء اليوم 🇰🇼 (@aljjahra_q8) May 5, 2020

وتابع المواطن الكويتي في مقطع الفيديو الخاص به: “يا إخوان اللي يحب الله ورسوله ويحب أهله وبناته وأطفاله لا يطلع، لا أحد يطلع، انا لما أدخل اشوف زوجتي وبناتي وعيالي والله أبكي، يا ناس الله يرحم والديكم لا أحد يطلع، خليكم في بيوتكم.

وأثار حديث المواطن الكويتي حفيظة كافة المشاهدين للمقطع، والذين تضامنوا بشكل كبير مع ما يمر به الرجل وأسرته، معتبرين بأنها كارثة حقيقية بإصابة هذا العدد الكبير “21” شخص بالمرض من نفس العائلة.

الله يشافيهم ويعافيهم وتفرح ان شالله برجعتهم للبيت متشافين متعافين يارب ياكريم — شوارسكوف العنزي🇰🇼 (@Q8yhot) May 5, 2020

ربي يشافيهم ويعافيهم وجميع مرضى المسلمين 🙏🏼 — 🕊Mariam alhamadi🕊 (@Mariamalhamad18) May 5, 2020

وتعيش الكويت حتى اللحظة ومنذ عدة أسابيع، حالة صعبة من حظر التجول والطوارئ الشاملة، لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

كما سجّلت البلاد حتى اللحظة وبحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة فيها 5803 حالات مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس 40 حالة وفاة.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 2022 حالة تعافي من ضمن العدد الإجمالي للإصابات.