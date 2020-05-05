“لولا دعمنا لما بقيتم في الحكم أسبوعين”.. تفاصيل جديدة حول تهديد ترامب لـ”ابن سلمان” وهذا ما جرى

قالت وكالة “بلومبيرغ”، الأمريكية، إن تبعية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للبيت الأبيض جعلته تحت رحمة أساليب الإدارة الأمريكية القاسية، متسائلةً عن سبب وصول ابن سلمان لطريق مسدود في واشنطن.

وأوضحت الوكالة، أن أحد الأساليب التي استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً لإذلال الحاكم الفعلي للسعودية، هي التهديد بسحب كافة القوات الأمريكية من المملكة، إن لم تخفض الرياض إنتاجها من النفط.

جاء ذلك خلال مكالمة ترامب لبن سلمان في 2 أبريل/ نيسان الماضي، حيث أدهشت المكالمة الأخير لدرجة أنه طلب من مساعديه مغادرة الغرفة، فلم يكن أحد من الحاشية موجوداً معه، عندما تعرض سيدهم للترهيب، وطلب منه على ما يبدو الاستسلام، بحسب المصدر نفسه.

وحسب الوكالة، لم يكن بن سلمان ليتجاهل التداعيات الوخيمة عليه وعلى عائلته، وكما قال ترامب بطريقته الفظة المعروفة، بحسب وصف “غوش”، فالعائلة لم تكن “لتبقى في الحكم مدة أسبوعين لولا الدعم العسكري الأمريكي”.

وأوضحت الوكالة، أن “ترامب أبلغ ولي العهد السعودي في تلك المكالمة، أنه سيكون قد اختار خيار العداء للكونغرس في حال لم يتم الاستجابة لمطلبه”، متابعةً: “عقب تهديد ترامب، طرح السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي، مشروع قرار بشأن سحب القوات الأمريكية من المملكة العربية السعودية”.

وأضافت: “لم يمض على المكالمة إلا أقل من 10 أيام قبل أن تتفق السعودية مع روسيا على إنهاء حرب الأسعار والبدء بخفض الإنتاج، وحصل ترامب على كل المديح لأنه أوقف المواجهة العدوانية بين السعودية وروسيا”.

واستكملت: “الرئيس الأمريكي وبطريقته تجنب ذكر التكتيكات القاسية التي اتبعها لتحقيق هدفه، ربما لأنه لم يكن يرد إحراج بن سلمان”، لافتةً إلى أنه “يجب على ولي العهد الآن الاعتراف بمحدودية قراره غير الحكيم في بناء العلاقات مع الولايات المتحدة، الحليف الذي لا يمكن للمملكة الاستغناء عنه”.

وقالت الوكالة، إن الأمير أصبح مثل شبه منبوذ، بصفته عضوا بارزا في العائلة المالكة، بطريقة لم تحصل لفرد من العائلة منذ التحالف الأمريكي- السعودي قبل 75 عاماً، وأوصى بضرورة إدراك “حدود استراتيجياته الطائشة” في علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى أن “الحكام السابقين للمملكة العربية السعودية استطاعوا الوثوق بأصدقائهم في الكونغرس لنيل الصفح من البيت الأبيض، إلا أن الأمير بن سلمان لديه بضعة أصدقاء في واشنطن، إلا أنه لن يتمكن من استخدامهم في الأزمات”.

وشددت الوكالة، على أن “الأمير بن سلمان أصبح عرضة للهجمات المستمرة من كل الدوائر في واشنطن بسبب عدد من القضايا، ومن بينها، الحرب في اليمن، واعتقال الناشطات في مجال حقوق الإنسان، وقتل الصحفي جمال خاشقجي”، مستشهداً بوصف السيناتور الأمريكي لندسي غراهام له بأنه “غير مستقر ولا يوثق به”.

وبينت أن “كلا الحزبين في الكونغرس الأمريكي يؤيدان إجراءات عقابية ضد الرياض في العديد من القضايا ابتداء من تقييد مبيعات الأسلحة إلى السعودية وصولا إلى المطالبة بالعدالة لخاشقجي”.

وأشارت إلى أن توقيت إذلال بن سلمان من قبل الرئيس الأمريكي غير ملائم، لاسيما وأنه جاء بالتزامن مع الضربة المزدوجة لحرب النفط وجائحة الفيروس التاجي التي أضرت بشدة بالاقتصاد السعودي، وقوضت أجندة الإصلاح الطموحة في الداخل.

وقالت: “ولي العهد السعودي واجه معارضة غير متوقعة، لفكرة إنشاء مدينة سياحية ضخمة على ضفاف البحر الأحمر”، مشددةً على ضرورة بذل الكثير من الجهد، والإنفاق من أجل حفظ ماء الوجه، للخروج من المعضلة اليمنية.

وأضافت أنه “ما من أمل في تحقيق انتصار شخصي لعام 2020 بالنسبة للأمير محمد بن سلمان الذي يقع حاليا في حالة يرثى لها”، قائلةً: “الأمير عالقٌ في المكان الذي يريده الرئيس الأمريكي”.

وفي 6 مارس/ آذار الماضي، عقدت عقدت مجموعة “أوبك+” اجتماعا في العاصمة النمساوية فيينا، حيث لم تتمكن المجموعة من اتخاذ قرار بشأن خفض الإنتاج الإضافي.

وعقب الاجتماع أعلن كل من الرياض وموسكو، بأنهما ستزيدان حصتهما السوقية في سوق النفط العالمي، عبر رفع الإنتاج اعتبارا من أبريل/ نيسان 2020، وبذلك بدأت حرب الأسعار بين البلدين.

ومع اندلاع حرب الأسعار، بدأت أسعار النفط تنخفض بشكل كبير، حيث أرسل 48 نائبا جمهوريا في مجلس النواب الأمريكي رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان بعد أسبوع من اتصال الرئيس ترامب به، مطالبين بلاده بالتوقف عن الإضرار بأسواق النفط الخام العالمية واتخاذ إجراءات لضمان الاستقرار.

وأظهرت الرسالة أنه في حال لم تتخذ الإدارة السعودية الخطوات المتوقعة في أسواق النفط، فإن العلاقات بين واشنطن والرياض سوف تتوتر.

وجاء في الرسالة “هذا الوضع سوف يقوض العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين بلدينا.. الوجود العسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط يضمن الرفاهية الاقتصادية والأمن لكلا البلدين”.

وتابع “بصفتنا أعضاء في الكونغرس، لا نريد أن تضعف هذه الشراكة، ولكن إذا لم تتخذ المملكة الخطوات اللازمة لقلب أزمة الطاقة الناشئة، فإننا سنشجع الإدارة الأمريكية على النظر في الرد المناسب”.

وحول جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، الذي ذهب لقنصلية بلاده في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، لإجراء معاملة زواج، قال الكاتب الأمريكي: “خلال الفترة التي تلت الجريمة ظهرت معلومات حول متى وأين وكيف قتل خاشقجي؟، لكن مسألة مكان جثته لم تكن واضحة.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قد كتبت، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) توصلت إلى استنتاج مفاده أن الأمير بن سلمان أمر بقتل خاشقجي.