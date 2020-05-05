“بالصور والفيديو” .. راقصة تفضح حسن شاكوش .. تزوجته عرفياً وضبطته مع فتاة في شقة برمضان!

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بقضيّة راقصة مصرية تدعى سلمى، ادّعت انها كانت زوجة مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش صاحب الأغنية الشهير “بنت الجيران” .

الراقصة سلمي طليقة حسن شاكوش تفضحه👇 مصر نسيت الكورونا واشتغلت بفديوهات ولايفات الراقصة سلمي زوجة حسن شاكوش فضايح واهانات وكلام اباحي الراقصة سلمي تفضح حسن شاكوش 👇 Gepostet von ‎حلاوة روح‎ am Montag, 4. Mai 2020

وقالت “سلمى” في بث مباشر على فيسبوك انها تزوجت “شاكوش” سابقا عرفيا منذ عامين ونصف تقريبًا قبل أن ينال شهرة كبيرة.

وزعمت أنها ضبطته مع فتاة في شقته، فحصل خلاف كبير بينهما، ما دفعه الى طردها والتعدي عليها بالضرب، مضيفةً أنه مزّق وثيقة الزواج.

وأضافت سلمى ان شقيق حسن شاكوش يتعاطى الحبوب المخدرة، ووالدتهما سيدة تبيع في الأسواق.

وقالت سلمى إن بحوزتها صور وفيديوهات توثّق تصرفات حسن شاكوش الفاضحة، وجلبه فتيات لشقته خلال نهار احد ايام شهر رمضان.

وكانت “سلمى” رفعت دعوى قضائية ضد حسن شاكوش قبل عدة أشهر، تتهمه فيها بالاعتداء عليها.

“شاكوش” ينفي ادعاءات “سلمى”



قرّر حسن شاكوش أن يرفع دعوى قضائية ضد دعوى سلمى.

وقال مدير أعماله إبراهيم كمبا إن كل ما قالته سلمى مجدي غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة، وأن حسن لم يتزوجها .



وقال شاكوش خلال حواره في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”: “دي مزقوقه عليا، متجوزتهاش ومفيش حاجة بيني وبينها خالص، وتعرفت عليها في مجال عملي بس”.