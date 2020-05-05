إسرائيل تثير غضب المصريين بهذه التغريدة عن برج القاهرة.. فمن بنى الأهرامات!

أثارت تغريدة نشرها حساب تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية يحمل اسم “إسرائيل بالعربية”، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقادات حادة، وذلك بعد نسب بناء برج القاهرة في مصر لمعماري يهودي دون التطرق لأصوله المصرية.

وأورد الحساب الإسرائيلي، وفق تغريدة رصدتها “وطن”، صورتين لبرج القاهرة وشخص، وعلق عليهما بالقول: “برج القاهرة من تصميم وبناء معماري يهودي، لا يوجد مواطن مصري أو زائر إلى مصر لا يعرف برج القاهرة”.

وأضاف: “البرج أحد أهم معالم العاصمة المصرية، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن من صمم ونفذ البرج المهندس اليهودي المصري نعوم شبيب، الذي يعد من أهم رواد العمارة المصرية”.

«برج القاهرة» من تصميم وبناء معماري يهودي..

لا يوجد مواطن مصري أو زائر إلى مصر لا يعرف برج القاهرة وهو أحد أهم معالم العاصمة المصرية، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن من صمم ونفذ هذا البرج هو المهندس اليهودي المصري نعوم شبيب، الذي يعد من أهم رواد العمارة المصرية الحديثة. pic.twitter.com/RNxOc7vjeb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 4, 2020

والبرج المصري الشهير والذي أنشئ في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، يعتبر أحد أهم معالم العاصمة المصرية، حيث صمم ونفذ هذا البرج المهندس اليهودي المصري نعوم شبيب، الذي يعد من أهم رواد العمارة المصرية الحديثة.

وأثارت التغريدة غضبا بسبب تقديم ديانة المعماري على وطنه مصر، دون صدور تعقيب رسمي من السلطات المصرية.

وعلق الإعلامي المصري المحسوب على نظام عبد الفتاح السيسي، على ما أورده الحساب الإسرائيلي عبر مشاركته على صفحته، وقال: “إذن شكراً لجمال عبد الناصر الذي لم يميز الناس على أساس الدين ويقول هذا مسلم وهذا يهودي”.

وأضاف خالد صلاح، في تغريدة رصدتها “وطن”: “هذا مهندس مصري تعلم فى جامعة القاهرة ولم يتعرض للتمييز، والتمييز وصل مع وصول الصهيونية إلى الشرق الأوسط”.

إذن:

شكراً لجمال عبد الناصر الذي لم يميز الناس على أساس الدين ويقول هذا مسلم وهذا يهودي

استمرار إسرائيل فى تصنيف الناس دينيا وطائفياً هو الخطر الأكبر وأساس الجهل والدم فى العالم

هذا مهندس مصري تعلم فى جامعة القاهرة ولم يتعرض للتمييز

التمييز وصل مع وصول الصهيونية إلى الشرق الأوسط https://t.co/acU2ASRfVn — Khaled Salah (@Youm7Khaled) May 4, 2020

هذا وتوالت ردود الأفعال الغاضبة من التغريدة الإسرائيلية، والتي رأى فيها رواد مواقع التواصل الاجتماعي نوعاً من العنصرية، مشيرين إلى أن الحساب الإسرائيلي حاول تزوير الحقيقة وتقديم الديانة على الوطن، مما يشير لعدم اعتراف الإسرائيليين بتعدد الأعراق والأديان.

بالمناسبة كان عدد المصريين الذين ينتمون للديانة اليهودية 988 الف نسمة حسب تعداد 1948 ولاسباب عديدة هاجروا لدولة اسرائيل ولم يتبقي منهم حتي الان غير 100 شخص وشيء طبيعي ان يكون منهم المهندس والطبيب اللي كانوا بيعملوا من اجل بلدهم مصر وهذا يعد فخر لنا وليس لكم وتحيا مصر بكل اطيافها. — ahmed al,hassan (@ahmedal60307272) May 4, 2020

مصمم مصري أصيل ينتمي للجالية اليهودية المكوِّنة للنسيج المصري وكان منهم المشاهير والفنانين ورجال الأعمال

لم ينقلب الحال ويتحول الصديق لعدو والجار إلى محتل إلا بعد نشأة إسرائيل — Etch™️ (@HidPo) May 4, 2020

يعنى مصرى مش اسرائيلى ومش كل يهودى اسرائيلى الجنسية — Rania Magdi (@RaniaMagdi6) May 4, 2020

وما علاقتكم به هو مصرى

ولا هو اشتكى لكم ما أخذ الأجر

الباقى تقولون إللى بنى الأهرام يهودى واللى بنى سفينة نوح يهودى — مهندس عطاء (@aaf951) May 4, 2020

لن تتركوا عنصريتكم ابدا -احساسكم بالضئاله سيقتلكم . هو مهندس مصري وكفى – نحن لانقول على مهندسينا مهندس مصري مسلم او مهندس مصري مسيحى . لكن انتم لكم اسلوب فى العنصريه فريد – هل لو كان مسلم او مسيحى لم يكن ليصمم البرج ؟؟ شئ عجيب جدا وكانه اسرائيلى صمم البرج . انضفوا بقى شويه — mahmoud mido (@Midomid41055312) May 4, 2020

ده مصرى رفض يهاجر الى بلدكم الصهيونيه وسافر الى كندا — عسل وطحينه (@alaaahmedzaki) May 4, 2020