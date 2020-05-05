إسرائيل تثير غضب المصريين بهذه التغريدة عن برج القاهرة.. فمن بنى الأهرامات!
أثارت تغريدة نشرها حساب تابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية يحمل اسم “إسرائيل بالعربية”، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقادات حادة، وذلك بعد نسب بناء برج القاهرة في مصر لمعماري يهودي دون التطرق لأصوله المصرية.
وأورد الحساب الإسرائيلي، وفق تغريدة رصدتها “وطن”، صورتين لبرج القاهرة وشخص، وعلق عليهما بالقول: “برج القاهرة من تصميم وبناء معماري يهودي، لا يوجد مواطن مصري أو زائر إلى مصر لا يعرف برج القاهرة”.
وأضاف: “البرج أحد أهم معالم العاصمة المصرية، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن من صمم ونفذ البرج المهندس اليهودي المصري نعوم شبيب، الذي يعد من أهم رواد العمارة المصرية”.
والبرج المصري الشهير والذي أنشئ في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، يعتبر أحد أهم معالم العاصمة المصرية، حيث صمم ونفذ هذا البرج المهندس اليهودي المصري نعوم شبيب، الذي يعد من أهم رواد العمارة المصرية الحديثة.
وأثارت التغريدة غضبا بسبب تقديم ديانة المعماري على وطنه مصر، دون صدور تعقيب رسمي من السلطات المصرية.
وعلق الإعلامي المصري المحسوب على نظام عبد الفتاح السيسي، على ما أورده الحساب الإسرائيلي عبر مشاركته على صفحته، وقال: “إذن شكراً لجمال عبد الناصر الذي لم يميز الناس على أساس الدين ويقول هذا مسلم وهذا يهودي”.
وأضاف خالد صلاح، في تغريدة رصدتها “وطن”: “هذا مهندس مصري تعلم فى جامعة القاهرة ولم يتعرض للتمييز، والتمييز وصل مع وصول الصهيونية إلى الشرق الأوسط”.
هذا وتوالت ردود الأفعال الغاضبة من التغريدة الإسرائيلية، والتي رأى فيها رواد مواقع التواصل الاجتماعي نوعاً من العنصرية، مشيرين إلى أن الحساب الإسرائيلي حاول تزوير الحقيقة وتقديم الديانة على الوطن، مما يشير لعدم اعتراف الإسرائيليين بتعدد الأعراق والأديان.