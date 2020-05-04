تفاصيل تفضح ما جرى في بئر العبد.. “20” جثة عادت من ليبيا وهذا الشخص الوحيد الذي نفذ مسرحية التفجير

كشف المحامي الدولي، الدكتور محمود رأفت، تفاصيل خطيرة حول حادثة تفجير بئر العبد التي أعلن عنها الجيش المصري قبل أيام، وأدت إلى مقتل عدد من الجنود المصريين، ونفذ الجيش على إثرها عملية أمنية في سيناء.

وروى رأفت، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، تفاصيل عودة 20 جثة لضباط مصريين من ليبيا، والمسرحية الهزلية التي نفذها رجال القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان للتغطية على مقتل هؤلاء الجنود.

وقال المحامي الدولي محمود رأفت: “عادت من #ليبيا الى #مصر الأيام الماضية أكثر من 20 جثة لضباط مصريين وهو سبب تفجير #بئر_العبد الذي على الأرجح نفذه رجال محمد دحلان إذ هم الوحيدون القادرون على التجول بسيارات جر رباعي في #سيناء تحت أعين #الجيش_المصري ونقل متفجرات كما فعلوا بمسجد الروضة في 2017 وقتلوا مئات المصلين”.

عادت من #ليبيا الى #مصر الأيام الماضية أكثر من 20 جثة لضباط مصريين وهو سبب تفجير #بئر_العبد الذي على الارجح نفذه رجال محمد دحلان إذ هم الوحيدون القادرون على التجول بسيارات جر رباعي في #سيناء تحت أعين #الجيش_المصري ونقل متفجرات كما فعلوا بمسجد الروضة في 2017 وقتلوا مئات المصلين — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) May 3, 2020

وأضاف رأفت: “العسكريين المصريين في ليبيا ليسوا جنود تقاتل لأن السيسي أجبن من الإفصاح رسمياً عن تدخله في ليبيا؛ لكن ضباط وصف ضباط يقدمون دعم لوجيستي وهو ما يجعل عملهم بقواعد يتم اخلاء جثثهم منها مباشرة”.

وتابع المحامي الدولي: “المصادر التي تزودني المعلومات من داخل الجيش في مصر لا يمكن الكشف عنها بأي حال”.

العسكريين المصريين في ليبيا ليسوا جنود تقاتل لان السيسي أجبن من الافصاح رسميا عن تدخله في ليبيا لكن ضباط وصف ضباط يقدمون دعم لوجيستي وهو ما يجعل عملهم بقواعد يتم اخلاء جثثهم منها مباشرة.. والمصادر التي تزودني المعلومات من داخل الجيش في مصر لا يمكن الكشف عنها باي حال — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) May 3, 2020

يأتي ذلك بعد ساعات من فضح منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، الرواية الكاذبة التي ساقها جيش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن مقتل عدد من يسميهم النظام “الإرهابيين” في منطقة بئر العبد، بعد مقتل عدد من جنود الجيش.

وقال المنظمة: “ننوه على أن الصور المستخدمة في بيان وزارة الداخلية المصرية الصادر اليوم 3 مايو 2020 بشأن عملية #بئر_العبد؛ هي صور قديمة لأفراد قتلوا خلال اشتباكات في أعوام سابقة”.

وأضافت المنظمة: “نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في بيانها المشار إليه صور جثامين يعود بعضها على سبيل المثال لأشخاص قتلوا أثناء اشتباكات عملية الواحات في 16 أكتوبر 2017، وهما: عماد الدين عبد الحميد، وعبد الرحمن أسامة، بوصفهما قُتلا في اشتباكات الأمس المذكورة في بيان اليوم”.

وتابعت: “إن ذلك يشكك في صحة المعلومات الواردة في بيان وزارة الداخلية، ونطالب المسئولين بالوزارة لتحري الدقة وضرورة نشر الأسماء والصور الحقيقية للعناصر التي لاقت حتفها في اشتباكات الأمس”.

ونهاية الشهر الماضي، أعلن الجيش المصري أن عشرة من أفراده بينهم ضابط سقطوا بين قتيل وجريح جراء تفجير بشمال سيناء، في حين قالت مصادر إن الجيش رد على الهجوم بغارات جوية.

وقال متحدث عسكري مصري إن عبوة ناسفة انفجرت الخميس بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد مما أسفر عن سقوط ضابط وضابط صف وثمانية جنود بين قتيل وجريح.

وأضاف المتحدث أن القوات المسلحة تؤكد استمرار أعمالها القتالية ضد ما وصفها بالعناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.