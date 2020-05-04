إطلاق نار وطائرات ودبابات وأمير جديد لكنه “فشنك”.. ما قصة الانقلاب الذي شهدته قطر طوال الليل!

فند مصدر في وزارة الخارجية القطرية، الشائعات التي حاول الذباب السعودي والإماراتي، الترويج لها خلال الساعات الماضية، حول وجود انقلاب عسكري في قطر وهو الامر الذي يتمناه حكام تلك الدولتين ليل نهار، مرفقين فيديوهات عن اشتباكات عنيفة في مناطق متفرقة من الدوحة وخاصة منطقة “الوكرة”، الامر الذي أثار موجة جدل واسعة.
مصدر في وزارة الخارجية القطرية، قال اليوم الاثنين، إن الأنباء التي ظهرت في وسائل الاعلام حول الانقلاب في قطر، هي مجرد (حشو إعلامي).
وجلطت وكالة الانباء الروسية “سبوتنيك”، صناع القرار في الرياض وأبوظبي، بعدما أفشلت مخططهما حول قطر، التي صادفت الليلة الماضية العاشر من رمضان، الذكرى الثالثة من الحصار الذي فرضته دول الجوار على قطر، عندما نقلت عن المصدر قوله (إنها أخبار كاذبة).
فيديوهات وطائرات وإطلاق نار..
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديوهات مجهولة المصدر يُرجح أن تكون فيديوهات الهجوم على أحد القصور في الرياض قبل أعوام، قال متداولوها انها من حي الوكرة في الدوحة.
ونشر الاعلامي السعودي عبدالله البندر مقدم برامج في “سكاي نيوز عربية”، تغريدة مثيرة رصدتها “وطن”، زعم خلالها وجود انقلاب في قطر.
وسريعاً طبل له الاعلامي السعودي عبداللطيف آل الشيخ، الذي غرد هو الاخر محاولاً الترويج للانقلاب المزعوم الذي تروج له السعودية والامارات طوال السنوات الثلاث الماضية.
وحاول الذباب السعودي “الفاشل”، أن يروج لشائعة وجود خطاب مرتقب للمعارض سلطان بن سحيم ليعلن فيه تنصيبه لإدارة قطر عقب الانقلاب المزعوم الذي روج له الذباب, وأثار سخرية واسعة.
وواصل الذباب نباحه على قطر وتشويه صورة الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الاسبق، زاعماً ان بن جاسم أخذ الضوء الأخضر بالانقلاب على تميم من اسرائيل بعد زيارة الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس المخابرات الإسرائيلي والعائق الوحيد امامه هو القوه التركية التي مازالت لم تأتيها الاوامر من اردوغان بالانسحاب من حول القصور الرئاسية !
وأرفق الذباب العديد من الفيديوهات حول اشتباكات مسلحة زاعماً ان مكانها الوكرة، وما أن بزغ فجر الدوحة حتى انكشفت كذبة السعودية والإمارات التي ظل حكامها طوال الليل يدعون الله ان ينجح مخططهم بالانقلاب المزعوم.
كذابة وصدقوها..
وعلق الاعلامي الاردني ياسر أبو هلالة على هذيان الذباب السعودي والإماراتي، قائلاً :” أساليب #الذباب_الالكتروني من 3 سنوات ذاتها، يطلق وسم #الوكرة مع مجموعة أكاذيب، واستخدام فيديوهات قديمة ( مثل الهجوم ع قصر السلام في الرياض )! السؤال البسيط : كيف من أول ساعة يتصدر وسم الوكرة الترند في #السعودية؟ إما إنه الذباب، أو إن السعودية لا تنام الليل تفكر في الوكرة وجه مع دموع السعادة”.
وأضاف المدير السابق لقناة الجزيرة في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، ” شمس 11 رمضان تشرق على #الدوحة أمنًا وسلاماً ” الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون” قبل 3 سنوات كان حاصرهم، لكنه لم يضيق واسع رحمة الله ولطفه، ” وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين “
ومن جانبه سخر المغرد القطري الشهير “بوغانم” على أنباء الانقلاب الذي شهدته قطر قائلاً :” انا.. بدخل انام واذا خلص الانقلاب في #الوكره قوموني “.!
وكان وسم “#ليلة_حصار_قطر” تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بموقع التواصل تويتر، تزامنا مع حلول الذكرى الثالثة للحصار الجائر الذي فرضته السعودية والإمارات ومصر والبحرين على الدوحة بزعم دعمها للإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة مرارا وتكرارا وأكدت أن الهدف من هذا الحصار الجائر السيطرة على قرارها السيادي.
وستبقى تلك الليلة وصمة عار سوداء ستلاحق السعودية والإمارات التي كشفت التحقيقات القطرية والأجنبية ضلوعهما في مؤامرة القرصنة واختراق موقع وكالة الأنباء القطرية والتمهيد لحصار قطر ومحاولة تركيعها والمساس بسيادتها.
يذكر أنه في 5 يونيو 2017 والذي صادف حينها العاشر من شهر رمضان الفضيل قررت كل من: السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، مصر، وتبعتها حكومة اليمن، وجزر المالديف، جزر القمر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.
وفي يوم 6 يونيو 2017، أعلن الأردن عن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء تصريح مكتب قناة الجزيرة في الأردن، كما أعلنت سلطات موريتانيا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية رسميا مع دولة قطر.
وفي 7 يونيو أعلنت جيبوتي عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، لكن تلك القطيعة التي استمرت نحو عامين ونصف بدأت تشهد تغيرات إيجابية قبيل انعقاد القمة الخليجية الأربعين في الرياض ديسمبر 2019، خصوصا مع تأكيد وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني وجود مباحثات سرية بين السعودية وقطر.