إطلاق نار وطائرات ودبابات وأمير جديد لكنه “فشنك”.. ما قصة الانقلاب الذي شهدته قطر طوال الليل!

فند مصدر في وزارة الخارجية القطرية، الشائعات التي حاول الذباب السعودي والإماراتي، الترويج لها خلال الساعات الماضية، حول وجود انقلاب عسكري في قطر وهو الامر الذي يتمناه حكام تلك الدولتين ليل نهار، مرفقين فيديوهات عن اشتباكات عنيفة في مناطق متفرقة من الدوحة وخاصة منطقة “الوكرة”، الامر الذي أثار موجة جدل واسعة.

مصدر في وزارة الخارجية القطرية، قال اليوم الاثنين، إن الأنباء التي ظهرت في وسائل الاعلام حول الانقلاب في قطر، هي مجرد (حشو إعلامي).

وجلطت وكالة الانباء الروسية “سبوتنيك”، صناع القرار في الرياض وأبوظبي، بعدما أفشلت مخططهما حول قطر، التي صادفت الليلة الماضية العاشر من رمضان، الذكرى الثالثة من الحصار الذي فرضته دول الجوار على قطر، عندما نقلت عن المصدر قوله (إنها أخبار كاذبة).

فيديوهات وطائرات وإطلاق نار..

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديوهات مجهولة المصدر يُرجح أن تكون فيديوهات الهجوم على أحد القصور في الرياض قبل أعوام، قال متداولوها انها من حي الوكرة في الدوحة.

في هذا التسجيل الهجوم بطائرة مسيره درون على القصور الملكية في #السعودية عام ٢٠١٨ وقد تم اقتطاع جزء من آخر هذا التسجيل وتصويره انه في #قطر، تزوير غبي. #السعودية pic.twitter.com/7LDu7IcJnN — ناصر بن راشد النعيمي (@AlnuaimiNasser1) May 4, 2020

ونشر الاعلامي السعودي عبدالله البندر مقدم برامج في “سكاي نيوز عربية”، تغريدة مثيرة رصدتها “وطن”، زعم خلالها وجود انقلاب في قطر.

أخبار غريبة وكثيرة من قطر الآن



١- فيديوهات لإطلاق نار في الوكره

٢- طيارات حربية

٣- حركة الطيران الآن في سماء قطر مليئة بالطائرات الحربية

٤- تغريدات قطرية تتسائل عن ما يحدث#الوكرة #الدوحة pic.twitter.com/pN4FlAjrXd — عبدالله البندر (@a_albander) May 4, 2020

وسريعاً طبل له الاعلامي السعودي عبداللطيف آل الشيخ، الذي غرد هو الاخر محاولاً الترويج للانقلاب المزعوم الذي تروج له السعودية والامارات طوال السنوات الثلاث الماضية.

وحاول الذباب السعودي “الفاشل”، أن يروج لشائعة وجود خطاب مرتقب للمعارض سلطان بن سحيم ليعلن فيه تنصيبه لإدارة قطر عقب الانقلاب المزعوم الذي روج له الذباب, وأثار سخرية واسعة.

صاحب السمو الأمير سلطان بن سحيم

امير قطر حفظة الله ورعاه

سوف يلقي خطابة للشعب القطري بعد قليل،،

#الوكره pic.twitter.com/qsOZdyJO2y — عبدالله (@16gbn3etykSDDpt) May 4, 2020

#الوكره



( سلطان بن سحيم بن حمد آل ثاني )



اذا يستحق منصب أمير قطر ضع قلباً ❤️ pic.twitter.com/SKuLZ1PsuK — فـ ـايـ FAIZ ـز (@fayaz13579) May 4, 2020

نرجو من الملك سلمان ان يتدخل في حماية الشعب في دويلة قطر بما يعبث فيه الجيش التركي العلماني من اعتقالات في #الوكرة pic.twitter.com/lDjoa4WJOL — جمال الخيلي. (@gamalAlkhaily) May 4, 2020

وواصل الذباب نباحه على قطر وتشويه صورة الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الاسبق، زاعماً ان بن جاسم أخذ الضوء الأخضر بالانقلاب على تميم من اسرائيل بعد زيارة الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس المخابرات الإسرائيلي والعائق الوحيد امامه هو القوه التركية التي مازالت لم تأتيها الاوامر من اردوغان بالانسحاب من حول القصور الرئاسية !

#الوكره

حمد بن جاسم اخذ الضوء الأخضر بالانقلاب على تميم من اسرائيل بعد زيارة الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس المخابرات الإسرائيلي والعائق الوحيد امامه هو القوه التركيه التي مازالت لم تاتيها الاوامر من اردوغان بالانسحاب من حول القصور الرئاسية

اردوغان الان يساوم على المبلغ فقط pic.twitter.com/oSKIYR6d6m — خبير ميداني 🆑️ (@BQh2mGfyVcbvfvT) May 4, 2020

تخيلوا أن الأحداث التي حدثت في #الوكرة كانت في دولة خليجية أخرى ماذا سيكون موقف قنوات وإعلام ومرتزقة تنظيم الحمدين؟



سيكون هناك بث مباشر لمحللين مرتزقة و توقعات وسيناريوهات وأخبار عاجلة و ..



السؤال هل حدث ولو نصف هذا من القنوات الخليجية؟طبعًا لا لأنها تحترم المصداقية والمشاهد. — فهد ديباجي (@fahddeepaji1) May 4, 2020

وأرفق الذباب العديد من الفيديوهات حول اشتباكات مسلحة زاعماً ان مكانها الوكرة، وما أن بزغ فجر الدوحة حتى انكشفت كذبة السعودية والإمارات التي ظل حكامها طوال الليل يدعون الله ان ينجح مخططهم بالانقلاب المزعوم.

كثافة إطلاق النار عاليه جداً خلال الفجر



هل هذا معقول؟ 🤔#قطر_الآن#الوكرة#قطر



ما الذي يحدث؟ 😏😏😏😏😏 pic.twitter.com/95qfUogvyo — عـ ـبـ ـد الإله الـ ـعـ سـ ـكـ ـري🇸🇦 #48 #MBS (@aia07770) May 4, 2020

#الوكره

إطلاق ناري وقنابل يدوية ومتفجرات في منطقة الدفنه الدوحة ومحاولة إنقلاب حمد بن جاسم على تميم ولد موزة

بعد محاولة الحكومة القطرية من الاستحواذ على كل أموال حمد بن جاسم pic.twitter.com/2DdI4JiUAp — المستشار / عبدالله الجريد (@jurayedabdullah) May 4, 2020

كذابة وصدقوها..

وعلق الاعلامي الاردني ياسر أبو هلالة على هذيان الذباب السعودي والإماراتي، قائلاً :” أساليب #الذباب_الالكتروني من 3 سنوات ذاتها، يطلق وسم #الوكرة مع مجموعة أكاذيب، واستخدام فيديوهات قديمة ( مثل الهجوم ع قصر السلام في الرياض )! السؤال البسيط : كيف من أول ساعة يتصدر وسم الوكرة الترند في #السعودية؟ إما إنه الذباب، أو إن السعودية لا تنام الليل تفكر في الوكرة وجه مع دموع السعادة”.

أساليب #الذباب_الالكتروني من 3 سنوات ذاتها، يطلق وسم #الوكرة مع مجموعة أكاذيب، واستخدام فيديوهات قديمة ( مثل الهجوم ع قصر السلام في الرياض )! السؤال البسيط : كيف من أول ساعة يتصدر وسم الوكرة الترند في #السعودية؟ إما إنه الذباب، أو إن السعودية لا تنام الليل تفكر في الوكرة 😂 pic.twitter.com/Vqukw1minI — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) May 4, 2020

وأضاف المدير السابق لقناة الجزيرة في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، ” شمس 11 رمضان تشرق على #الدوحة أمنًا وسلاماً ” الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون” قبل 3 سنوات كان حاصرهم، لكنه لم يضيق واسع رحمة الله ولطفه، ” وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين “

أوسطه مغفرة،شمس 11 رمضان تشرق على #الدوحة أمنًا وسلاماً " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون" قبل 3 سنوات كان حاصرهم، لكنه لم يضيق واسع رحمة الله ولطفه، " وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين " pic.twitter.com/9PAqHkQRcc — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) May 4, 2020

ومن جانبه سخر المغرد القطري الشهير “بوغانم” على أنباء الانقلاب الذي شهدته قطر قائلاً :” انا.. بدخل انام واذا خلص الانقلاب في #الوكره قوموني “.!

انا..بدخل انام

واذا..خلص الانقلاب في #الوكره قوموني

طفوا ليتات الحوش لاتنسوون 😅✋ — بوغانم (@hassanalishaq37) May 4, 2020

وكان وسم “#ليلة_حصار_قطر” تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بموقع التواصل تويتر، تزامنا مع حلول الذكرى الثالثة للحصار الجائر الذي فرضته السعودية والإمارات ومصر والبحرين على الدوحة بزعم دعمها للإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة مرارا وتكرارا وأكدت أن الهدف من هذا الحصار الجائر السيطرة على قرارها السيادي.

وستبقى تلك الليلة وصمة عار سوداء ستلاحق السعودية والإمارات التي كشفت التحقيقات القطرية والأجنبية ضلوعهما في مؤامرة القرصنة واختراق موقع وكالة الأنباء القطرية والتمهيد لحصار قطر ومحاولة تركيعها والمساس بسيادتها.

يذكر أنه في 5 يونيو 2017 والذي صادف حينها العاشر من شهر رمضان الفضيل قررت كل من: السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، مصر، وتبعتها حكومة اليمن، وجزر المالديف، جزر القمر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

وفي يوم 6 يونيو 2017، أعلن الأردن عن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء تصريح مكتب قناة الجزيرة في الأردن، كما أعلنت سلطات موريتانيا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية رسميا مع دولة قطر.

وفي 7 يونيو أعلنت جيبوتي عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، لكن تلك القطيعة التي استمرت نحو عامين ونصف بدأت تشهد تغيرات إيجابية قبيل انعقاد القمة الخليجية الأربعين في الرياض ديسمبر 2019، خصوصا مع تأكيد وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني وجود مباحثات سرية بين السعودية وقطر.