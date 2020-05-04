فيديو يُدمي القلب لـ لبناني وزوجته الحامل.. ما حدث محزن ومصورة المقطع: “يا ليتني مت قبل هذا المشهد”

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان موجة غضب واسعة، عقب تداول مقطع فيديو يوثق قيام رجل لبناني وزوجته الحامل، بالأكل من إحدى حاويات القمامة في الشارع، في ظل حالة الفقر الشديد التي يعاني منها شرائح واسعة من الشعب اللبناني، وزادت معاناتها بالتزامن مع حالة حظر التجوّل والتزام الحجر المنزلي ووقف الأعمال اليومية، للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ويظهر من مقطع الفيديو الصادم الذي رصدته “وطن” قيام الزوج والزوجة بالعبث بالقمامة بكل أريحية، والأكل منها بشكل طبيعي وعادي، ويتعازمون على بعضهما من مخلفات الطعام الملقاة في القمامة.

الأمر الذي أثار صدمة وذهول مصوّرة المقطع ومن يرصدون المشهد، مطلقين عبارات تعبّر عن صدمتهن مما يرونه: “يا الله يا الله، ريتني موت، لا ما بصدق يا حرام”.

وأثار مقطع الفيديو المتداول للزوجين اللبنانيين حفيظة جمع كبير من المتفاعلين عبر مواقع التواصل، الذين استنكروا سوء الأوضاع التي وصل إليها جزء كبير من الشعب اللبناني، معبرين عن تضامنهم الكامل مع الزوجين اللذان ضاقت بهما الأرض بهذا الشكل ليضطرا للأكل من حاوية القمامة.

شيء مخزي عنجد الله يساعد العالم 😢 — carla (@carla21083) May 4, 2020

شي ممبكي يا حرام.. — soulafa (@soulafahalawi) May 4, 2020

طيب أذا ما صار هيك كيف ولادون بدون يلعبوا قمار يفحشوا و يصرفوا بفجور و يتصوروا ب موناكوا. — charlz (@CharlesAbdo6) May 4, 2020

وقال آخر منتقدا السلطات ومحرضا على التظاهر ضد النظام: “هيدا الفيديو لازم يكون سبب للشعب ينزل كله كبير وصغير حتى الطفل الرضيع ينزلوا على الأرض، حتى نشيل هالسلطة الظالمة”.

هيدا الفيديو لازم يكون سبب للشعب ينزل كله كله كبير صغير حتى الطفل الرضيع ينزلوا عالارض حتى نشيل هالسلطة الظالمة — MASMAS (@MASMAS95746253) May 4, 2020

هذا وتستمر مقاطع الفيديو القاسية بالقدوم من الدولة اللبنانية، حيث شهدت الفترة الماضية أحداث عديدة ومقاطع فيديو مروعة من لبنان توثق حالات إنسانية تعايش ظروفاً في غاية القسوة، في ظل حالة وباء كورونا المستجد “كوفيد19”.

ويتزامن هذا مع استمرار اللبنانيون بالتظاهر في عدة أماكن في لبنان للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.