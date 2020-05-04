إلا_قابوس..”شاهد” عُماني عبّر عن مشاعر مواطنيه برساله حادة لفيصل القاسم وهذا ما طالب به عمانيون الأمير تميم

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان بحملة هجوم كبيرة ضد الإعلامي بقناة الجزيرة “فيصل القاسم” تحت وسم “#إلا_قابوس”، بعد إساءته لسلطان عُمان الراحل “قابوس بن سعيد”، بعد أشهر قليلة من رحيله، من خلال تغريدة أطلقها ومن ثم قام بحذفها، انتقد فيها التطبيع العربي مع إسرائيل، مع صورة للراحل قابوس بن سعيد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونشر أحد النشطاء العُمانيين مقطع فيديو رصدته (وطن) يرد فيه على الإعلامي القاسم ويوجه له انتقادات حادة قائلا: “فيصل القاسم يمكن غرّك حلم أهل عُمان، لأنك أهل عُمان لو أتيت ما سبوك ولا ضربوك، لكن تيجي الإساءة لرمز يعتبر من أعز الرجال وأنقاها، يجيك الرد من العالم كله من المحيط للخليج”

وتابع في هجوم حاد على مذيع الجزيرة:”فرمز مثل السلطان قابوس دافع عن السلام والتراحم، ودافع عن الخريطة وقال لا أريد فيها ذرة حقد وكره لعمان، وتيجي انت بعد موته تيجي تنسف هذا الجهد العظيم، لا خسئت أنت وأسيادك”.

بينما حمل الناشط العماني المعروف هلال بن سعود اليعقوبي قطر والشيخ تميم المسؤولية باعتبار القاسم يقيم في الدوحة: “أي شخص أو قناة تهاجم عُمان وقائدها في الأول والأخير تتحمل الدولة التي يعيش فيها كل المسؤولية”

اي شخص او قناة تهاجم #عمان وقائدها في الاول والاخير تتحمل الدولة التي يعيش فيها كل المسؤوليه ومثل هذا السفيه تتحمل #قطر مسؤوليتة فاقل تقدير طرده !! #إلا_قابوس #مذيع_الجزيره_يسيء_لقابوس — هلال بن سعود اليعقوبي (@hilalalyaqoobi) May 3, 2020

وتابع:”ومثل هذا السفيه تتحمل “قطر” مسؤولياتها فأقل تقدير طرده”

وذكر مغرد ثالث عبر الوسم: “الرجل الذي عاش ماداً يده للسلام وشهد له العالم أجمع بحكمته وسياسته المتزنة، إن السلام هنا وفي عُمان”.

#الا_قابوس الرجل الذي عاش ماداً يده للسلام وشهد له العالم أجمع بحكمته وسياسته المتزنه.

إن السلام هُنا! وفي عُمان.

ولكنهُ ليس سلام الضعفاء الذين لا يقدرون على رد العدوان، والمحافظة على كيان الدولة، وإستقالها، وسيادتها، وانما سلام الأقوياء، الذين يعدون للأمر عدته كما أمر الله"، pic.twitter.com/s1QOfqsocT — مبهـٰر "💙🇴🇲" (@KH9_OMAN99) May 4, 2020

وتابع: “ولكنه ليس سلام الضعفاء الذين لا يقدرون على رد العدوان، والمحافظة على كيان الدولة، واستقلالها، وسيادتها وإنما سلام الأقوياء الذين يعدون الأمر عدته كما أمر الله”.

وتستمر الحملة الغاضبة على الإعلامي “فيصل القاسم” عقب نشره لتغريدته التي تحدث فيها عن التطبيع مع إسرائيل مع إرفاق صورة نتنياهو والسلطان قابوس، وسط مطالبات بطرده من قطر وقناة الجزيرة لما حملت تغريدته من إساءة لشعب عمان أجمع.