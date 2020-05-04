“شاهد” فيديوهات “مسرّبة” وصور ليليّة حصريّة لـِ”انقلاب قطر”!

سخر إعلاميون ونشطاء من المحاولات البائسة للذباب الإلكتروني السعودي والإماراتي للترويج لشائعة “انقلاب قطر”.
وفي هذا السياق، نشرت المذيعة اللبنانية البارزة في قناة “الجزيرة” القطريّة، غادة عويس، فيديو لأجواء العاصمة الدوحة ليلاً، وعلّقت ساخرةً: ” صور ليلية حصرية للمعارك بالدوحة .. نقل مباشر”.
أما رئيس تحرير صحيفة “وطن” الاعلامي الفلسطيني البارز نظام المهداوي فقال: “ما أغبى من الذباب إلا سعود القحطاني وما أغبى من القحطاني إلا محمد بن سلمان. فجأة قرر القوم أن يشعلوا تويتر بهاشتاغ الوكره زاعمين ان هناك إنقلاباً وطائرات تحلق وقتلى. أما سبب هذا الغباء المستفحل أنهم ما تمنوا أمنية لجارتهم إلا ووقعت في السعودية العظمى”.
فيما سخر الناشط السعودي المعارِض عمر عبدالعزيز ونشر مشهداً من مسلسل وعلّق عليه: “للأسف الانقلاب حقيقي وحصلت على فيديو توثيقي بالحادثة انقلاب في قطر الله يلطف بأهلنا في قطر ..”.
ونشر حساب “كويتي حرّ” فيديو لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وهو يضحك، معلقاً عليه: “سمعتهم يقولون في انقلاب بـ قطر”.
ونشر مغرّد آخر صورةً فكاهية لعسكريين يقفون على رؤوسهم “بالمقلوب” وأرفقها بتعليقٍ ساخر: “عاجل انقلاب عسكري في قطر “.
وفند مصدر في وزارة الخارجية القطرية، الاثنين، الشائعات التي حاول الذباب السعودي والإماراتي، الترويج لها خلال الساعات الماضية، حول وجود انقلاب عسكري في قطر وهو الامر الذي يتمناه حكام تلك الدولتين ليل نهار، مرفقين فيديوهات عن اشتباكات عنيفة في مناطق متفرقة من الدوحة وخاصة منطقة “الوكرة”، الامر الذي أثار موجة جدل واسعة.
وقال المصدر إن الأنباء التي ظهرت في وسائل الاعلام حول الانقلاب في قطر، هي مجرد (حشو إعلامي).
وجلطت وكالة الانباء الروسية “سبوتنيك”، صناع القرار في الرياض وأبوظبي، بعدما أفشلت مخططهما حول قطر، التي صادفت الليلة الماضية العاشر من رمضان، الذكرى الثالثة من الحصار الذي فرضته دول الجوار على قطر، عندما نقلت عن المصدر قوله (إنها أخبار كاذبة).
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديوهات مجهولة المصدر يُرجح أن تكون فيديوهات الهجوم على أحد القصور في الرياض قبل أعوام، قال متداولوها انها من حي الوكرة في الدوحة.
وحاول الذباب السعودي “الفاشل”، أن يروج لشائعة وجود خطاب مرتقب للمعارض سلطان بن سحيم ليعلن فيه تنصيبه لإدارة قطر عقب الانقلاب المزعوم الذي روج له الذباب, وأثار سخرية واسعة.
وأرفق الذباب العديد من الفيديوهات حول اشتباكات مسلحة زاعماً ان مكانها الوكرة، وما أن بزغ فجر الدوحة حتى انكشفت كذبة السعودية والإمارات التي ظل حكامها طوال الليل يدعون الله ان ينجح مخططهم بالانقلاب المزعوم.
تدرون ليش ووش قصدهم… مسوين انوه صار انقلاب بقطر من ناس جتهم حمية وفزعة برمضان متأثرين يوم شافو المسلمين بالسعودية تصوم وتصلي وتراويح.. يعني يطريقة غير مباشرة يحتالون على قليلين العقول وضعوف المجتمعات.. (يعني ان الله سبحانه انتقم للسعودية الدولة المسلمة من قطر في ليالي رمضان) .. منها يصلحو فيها مو منافقين ويستكملو مسيرة اللعب والنفاق والاسترزاق والتركيع والاستغفال والتشريع على وتر الدين والايمان.. ومنها يقلبو الخصومة مع قطر انها بين المسلمين الموحدين وقطر العملاء والكفره والفاسدين..ولديهم واهداف ثانوية اخرى…
***ولاحظو انها نفس اللعاب بني صهيون واحفاد قريضة والقينقاع من الاحيال على المسلمين المؤمنين بنتقام الله لهم من الفسده والكفره والمشركين في العالم مثل الكوارث الطبيعية الكاذبة والامراض والاوبئة الكاذبة وكذلك لاننسى كورونا الكذبة العصرية فهي من مقاصدها ومقتضياتها الأيمانية العظيمة… وذلك ليتمكنو من استسغار العقول الاسلامية امام الشراميط والخنوث ولتجريئهم على الرضاعة العلنية ومنها ايضاً لأمتصاص الاحتقان الديني والاخلاقي وبنفس الوقت الاقتصادي ومنها كما اسلفت لأستكمال المسيرة اللنفاقية واللعب على الذقون…
وذلك لايعني عدم نصرة الله لعباده ومناصرية انما ليس لهذه الدرجة من السخرية والمسوخ العلني الواضح فيما يصب بمصلحة الكراسي والعروش واللحى الناففة..
والله غالب على امره..
تدرون ليش ووش قصدهم… مسوين انوه صار انقلاب بقطر من ناس جتهم حمية وفزعة برمضان متأثرين يوم شافو المسلمين بالسعودية تصوم وتصلي وتراويح.. يعني بطريقة غير مباشرة يحتالون على قليلين العقول وضعوف المجتمعات.. (يعني ان الله سبحانه انتقم للسعودية الدولة المسلمة من قطر في ليالي رمضان) .. منها يصلحو فيها مو منافقين ويستكملو مسيرة اللعب والنفاق والاسترزاق والتركيع والاستغفال والتشريع على وتر الدين والايمان.. ومنها يقلبو الخصومة مع قطر انها بين المسلمين الموحدين وقطر العملاء والكفره والفاسدين..ولديهم اهداف ثانوية اخرى…
***ولاحظو انها نفس اللعاب بني صهيون واحفاد قريضة والقينقاع من الاحتيال على المسلمين المؤمنين بنتقام الله لهم من الفسده والكفره والمشركين في العالم مثل الكوارث الطبيعية الكاذبة والامراض والاوبئة الكاذبة وكذلك لاننسى كورونا الكذبة العصرية فهي من مقاصدها ومقتضياتها الأيمانية العظيمة… وذلك ليتمكنو من اصتسغار العقول الاسلامية امام الشراميط والخنوث ولتجريئهم على الرضاعة العلنية ومنها ايضاً لأمتصاص الاحتقان الديني والاخلاقي وبنفس الوقت الاقتصادي ومنها كما اسلفت لأستكمال المسيرة اللنفاقية واللعب على الذقون…
وذلك لايعني عدم نصرة الله لعباده ومناصرية انما ليس لهذه الدرجة من السخرية والمسوخ العلني الواضح فيما يصب بمصلحة الكراسي والعروش واللحى الناففة..
والله غالب على امره..