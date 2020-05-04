“شاهد” فيديوهات “مسرّبة” وصور ليليّة حصريّة لـِ”انقلاب قطر”!

سخر إعلاميون ونشطاء من المحاولات البائسة للذباب الإلكتروني السعودي والإماراتي للترويج لشائعة “انقلاب قطر”.

وفي هذا السياق، نشرت المذيعة اللبنانية البارزة في قناة “الجزيرة” القطريّة، غادة عويس، فيديو لأجواء العاصمة الدوحة ليلاً، وعلّقت ساخرةً: ” صور ليلية حصرية للمعارك بالدوحة .. نقل مباشر”.

وهذه صور ليلية حصرية للمعارك بالدوحة 🤣🤣🤣🤣🤣🤣نقل مباشر🤓🤪 pic.twitter.com/qi4cTmGEaL — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 5, 2020

أما رئيس تحرير صحيفة “وطن” الاعلامي الفلسطيني البارز نظام المهداوي فقال: “ما أغبى من الذباب إلا سعود القحطاني وما أغبى من القحطاني إلا محمد بن سلمان. فجأة قرر القوم أن يشعلوا تويتر بهاشتاغ الوكره زاعمين ان هناك إنقلاباً وطائرات تحلق وقتلى. أما سبب هذا الغباء المستفحل أنهم ما تمنوا أمنية لجارتهم إلا ووقعت في السعودية العظمى”.

ما أغبى من الذباب إلا #سعود_القحطاني وما أغبى من القحطاني إلا #محمد_بن_سلمان. فجأة قرر القوم أن يشعلوا تويتر بهاشتاغ #الوكره زاعمين ان هناك إنقلاباً وطائرات تحلق وقتلى. أما سبب هذا الغباء المستفحل أنهم ما تمنوا أمنية لجارتهم إلا ووقعت في #السعودية العظمى. pic.twitter.com/QRyS8E6ise — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) May 4, 2020

فيما سخر الناشط السعودي المعارِض عمر عبدالعزيز ونشر مشهداً من مسلسل وعلّق عليه: “للأسف الانقلاب حقيقي وحصلت على فيديو توثيقي بالحادثة انقلاب في قطر الله يلطف بأهلنا في قطر ..”.

للأسف الانقلاب حقيقي وحصلت على فيديو توثيقي بالحادثة #انقلاب_في_قطر



الله يلطف بأهلنا في قطر .. pic.twitter.com/rOcBBcTinG — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) May 4, 2020

ونشر حساب “كويتي حرّ” فيديو لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وهو يضحك، معلقاً عليه: “سمعتهم يقولون في انقلاب بـ قطر”.

سمعتهم يقولون في أنقلاب بـ قطر 😂#انقلاب_في_قطر pic.twitter.com/gC2iVa2y6R — كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) May 5, 2020

ونشر مغرّد آخر صورةً فكاهية لعسكريين يقفون على رؤوسهم “بالمقلوب” وأرفقها بتعليقٍ ساخر: “عاجل انقلاب عسكري في قطر “.

وفند مصدر في وزارة الخارجية القطرية، الاثنين، الشائعات التي حاول الذباب السعودي والإماراتي، الترويج لها خلال الساعات الماضية، حول وجود انقلاب عسكري في قطر وهو الامر الذي يتمناه حكام تلك الدولتين ليل نهار، مرفقين فيديوهات عن اشتباكات عنيفة في مناطق متفرقة من الدوحة وخاصة منطقة “الوكرة”، الامر الذي أثار موجة جدل واسعة.

وقال المصدر إن الأنباء التي ظهرت في وسائل الاعلام حول الانقلاب في قطر، هي مجرد (حشو إعلامي).

وجلطت وكالة الانباء الروسية “سبوتنيك”، صناع القرار في الرياض وأبوظبي، بعدما أفشلت مخططهما حول قطر، التي صادفت الليلة الماضية العاشر من رمضان، الذكرى الثالثة من الحصار الذي فرضته دول الجوار على قطر، عندما نقلت عن المصدر قوله (إنها أخبار كاذبة).

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديوهات مجهولة المصدر يُرجح أن تكون فيديوهات الهجوم على أحد القصور في الرياض قبل أعوام، قال متداولوها انها من حي الوكرة في الدوحة.

وحاول الذباب السعودي “الفاشل”، أن يروج لشائعة وجود خطاب مرتقب للمعارض سلطان بن سحيم ليعلن فيه تنصيبه لإدارة قطر عقب الانقلاب المزعوم الذي روج له الذباب, وأثار سخرية واسعة.

وأرفق الذباب العديد من الفيديوهات حول اشتباكات مسلحة زاعماً ان مكانها الوكرة، وما أن بزغ فجر الدوحة حتى انكشفت كذبة السعودية والإمارات التي ظل حكامها طوال الليل يدعون الله ان ينجح مخططهم بالانقلاب المزعوم.