لبناني يقتل صديقته وينتحر في منطقة الجديدة طلعة الفنار
لبناني يقتل صديقته وينتحر في منطقة الجديدة طلعة الفنار
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“شاهد” جريمة موثّقة بالفيديو تهزّ لبنان .. ضابط بالجيش يعدم عشيقته وينتحر مباشرة!

كتب وطن
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شهد لبنان اليوم الإثنين جريمة مُفجعة، بعدما أقدم مواطن على قتل صديقته بإطلاق النار عليها ثم الإنتحار، في منطقة الجديدة – .

ووثقت كاميرات المراقبة الجريمة، حيث يُظهر تسجيل فيديو تواجد الصديق في محلّ تابع لمحطة محروقات تعمل فيه صديقته، وفاجأها بإخراج مسدس، وتصويبه نحو رأسها.

وخلال ذلك، تبدو المجني تحاول ثني صديقها عن اطلاق النار عليها، لكنّها فعلها، وأصابها برصاصةٍ قاتلة في رأسها، ثمّ أطلق رصاصة على رأسه وانتحر وسقط أرضاً .

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وذكرت تقارير أن القاتل رتيب في مخابرات الجيش اللبناني، فيما بدأت التحقيقات لمعرفة دوافع الجريمة .

وتأتي هذه الجريمة بعد أيّام قليلة على “مجزرة بعقلين” التي ارتكبها لبناني وأعدم عشرة أشخاص بينهم زوجته وشقيقاه .

  1. yousef hamada يقول

    العريف ليس ضابط هو صف ضابط للتصحيح فقط

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