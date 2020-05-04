“شاهد” جريمة موثّقة بالفيديو تهزّ لبنان .. ضابط بالجيش يعدم عشيقته وينتحر مباشرة!

شهد لبنان اليوم الإثنين جريمة مُفجعة، بعدما أقدم مواطن على قتل صديقته بإطلاق النار عليها ثم الإنتحار، في منطقة الجديدة – الفنار .

ووثقت كاميرات المراقبة الجريمة، حيث يُظهر تسجيل فيديو تواجد الصديق في محلّ تابع لمحطة محروقات تعمل فيه صديقته، وفاجأها بإخراج مسدس، وتصويبه نحو رأسها.

*جريمة مروعة في منطقة الجديدة طلعة الفنار … العريف في المخابرات ا.س قتل صديقته ومن ثم قتل نفسه وحضرت اجهزة المخابرات الى المكان لكشف ملابسات الجريمة ومتابعة التحقيقات #لبنان pic.twitter.com/ByAyWqCgQK — Sadek Moukaddem (@MoukaddemSadek) May 4, 2020

وخلال ذلك، تبدو المجني تحاول ثني صديقها عن اطلاق النار عليها، لكنّها فعلها، وأصابها برصاصةٍ قاتلة في رأسها، ثمّ أطلق رصاصة على رأسه وانتحر وسقط أرضاً .

شاهد أيضاً: إعلامية لبنانية تهز المواقع بفيديو مؤثر فضحت فيه هؤلاء و”داست على جراح…

وذكرت تقارير أن القاتل رتيب في مخابرات الجيش اللبناني، فيما بدأت التحقيقات لمعرفة دوافع الجريمة .

وتأتي هذه الجريمة بعد أيّام قليلة على “مجزرة بعقلين” التي ارتكبها لبناني وأعدم عشرة أشخاص بينهم زوجته وشقيقاه .