“شاهد” إعلامية عُمانية تفضح مركزاً تجارياً في السلطنة مديره وافد .. وتطالب بالتدّخل

كشفت الإعلامية العُمانية ندى البلوشي عن استغلال أحد المراكز التجارية في السلطنة وقيامهم بتغيير أسعار أحد المُنتجات، مُطالبةً بمُحاسبتهم.

وظهرت البلوشي في فيديو رصدته “وطن”، وهي تقف أمام المركز وتروي ما حدث معها من استغلال قائلة: “أردت أن أشتري مُحضرة طعام مكتوب عليها أن سعرها 80 ريال، وحين وصلت المُحاسب أخبرني أن سعرها 99 ريال”.

الاعلامية ندى البلوشي توجه رسالة لـ @pacp_oman عن استغلال احدى المراكز التجارية، وتغيير أسعار احد المنتجات.❗️👇🏻 pic.twitter.com/XdWTRTbfGn — هاجر مراد البلوشية (@hajarbloshi) May 2, 2020

وحين استفسرت البلوشي عن اختلاف السعر بين ما هو مكتوب، ولدى المُحاسب، أخبرها أن سعره تغير وأن هذا هو السعر الجديد، ولم يتسن لهم تغييره بعد.

وطلبت “هند” أن تتحدث مع المدير، فوجدته غاضباً أيضاً ومُصراً على السعر الجديد.

وقالت: “المدير وافد وليس عُماني، وأخبرني أن هذا هو السعر فإن أردتيه اشتريه، وإلا ضعيه مكانه، ولكنني لم أشتره طبعاً”.

ووجهت البلوشي رسالة إلىجمعية حماية المُستهلك قائلة: “أتمنى أحد من حماية المُستهلك يسمعني حتى يتم معاقبتهم”.

وختمت: “زين يسووا فيهم عملية الاحلال، ما نبغى وافدين، خلاص يكفي”.

وكانت حكومة سلطنة عمان اتخذت قرارًا بشأن العمالة الوافدة والأجانب المتواجدين في وظائف تابعة للشركات الحكومية على أراضيها.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن وزارة المالية أبلغت الشركات التابعة للدولة، بضرورة إحلال المواطنين محل العمال الأجانب، في إطار جهود تطوير القوى العاملة الوطنية، وضمن سياسة توطين تستهدف زيادة أعداد الوظائف المتاحة للعمانيين وتحسين جودتها.

#وزارة_المالية تصدر منشورا ماليا إلى كافة الشركات الحكومية. pic.twitter.com/JEsB8IIy0o — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 29, 2020

بداية الشرارة كان إحصاء حكومي أجرته الجهات المختصة في سلطنة عمان عن الوافدين داخل الدولة، والذي تسبب في صدمة للمواطنيين العُمانيين الذين لم يتوقعوا ما جاء فيه.

حيث أفاد المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان بأن الوافدين شكلوا ما نسبته 41.7% من إجمالي عدد سكان السلطنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2020، وبلغ عددُهم مليونا و936 ألفا و830 نسمة، مقارنة بنسبة 42.5% نهاية العام الماضي 2019؛ حيث بَلَغ عددهم مليونين و30 ألف وافد، الأمر الذي لم يكن يتوقعه المواطنيين حيث اقترب عدد الوافدين من نصف سكان السلطنة.