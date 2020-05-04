حملة إماراتية خبيثة بقيادة القذر “المزروعي” لإشعال فتنة بين العُمانيين وفيصل القاسم ودعوات لقطع الطريق عليه

دخل الذباب الإلكتروني الإماراتي يقوده االمغرّد البذيء حمد المزروعي على خطّ الأزمة التي تسبب بها المذيع السوري فيصل القاسم مع العُمانيين، بتغريدته عن التطبيع، لإشعال فتنة كبيرة.

وكان فيصل القاسم نشر تغريدة انتقد فيها التطبيع مع إسرائيل، وأرفقها بصورة للراحل السلطان قابوس بن سعيد مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمر الذي أغضب العُمانيين .

وليس حُبّاً في العُمانيين ولا دفاعاً عنهم؛ لكونه أساء لهم في أكثر من مناسبة، حاول سيء الصيت “المزروعي” استفزاز فيصل القاسم بعد حذفه التغريدة، ليعود مرّة أخرى لشتم السلطنة، وبالتالي افتعال فتنة جديدة بين العُمانيين والقاسم .

ممكن اعرف ليش حذفت التغريدة وين حرية التعبير اللي صارلك سنيين تتغنى فيها …@kasimf — حمد المزروعي (@uae_3G) May 3, 2020

ونشر “المزروعي” تغريدة قديمة لفيصل القاسم، يهاجم فيها العُمانيين، مطالباً الخارجية العُمانية بالتدخل، لذات الغرض الذي يسعى إليه وهو إشعال الفتنة .

من جهته، دعا حساب “أبومستهيل” العُماني الشهير بـ”تويتر”، المغرّدين العُمانيين الى قطع الطريق على محاولات “المرزوعي” والذباب الظبياني لإشعال الفتنة، وإغلاق الملف .

وأكد الحساب أنّ “هناك طوارئ لدى حكومة أبوظبي وإعلامها وصحفها من أعلى الهرم”، للهجوم على فيصل القاسم، لإظهار دفاعهم عن السلطنة، لكنّ هدفهم الفتنة .

أعزائي العمانيين

هناك طوارئ لدى حكومة #أبوظبي وإعلامها وصحفها من أعلى الهرم

ما قصرتوا في بوق الجزيرة جلدتوه حتى حذف كل تغريداته

الآن نتحرك بعقل

إستنفار #أبوظبي كل ذبابها وإعلامها له غرض

يقذفون بعرض بوق الجزيره ليصنعوا حقد فيه ويجروه لشتم السلطنه مرة أخرى

نغلق الملف وننتهي https://t.co/VFTvKexETR — أبو مستهيل (@abu_musthil) May 3, 2020

ماذا قلت لكم بالأمس

قلت لكم ذباب أبوظبي دخل لكي يقذف بعرض بوق الجزيرة ويصنعوا في داخله حقد على العمانيين ويقوم بالتربص بالسلطنه في برامجه

والآن حمد المزروعي معترض على حذف فيصل إساءاته لأنه يريد شتم للسلطنه

ولأنه تعود أن كل أبواقهم لم تحذف إساءاتها

وصاختكم نعرفها أكثر من أنفسكم https://t.co/i4TUfW4LFq — أبو مستهيل (@abu_musthil) May 3, 2020

يا حموده

فاهمين أنك تستفزه عساس يرجع يشتم السلطنه

على بالك ما فاهمينك

كل ذبابكم الذي أنتحل حسابات عمانية وجلس يقذف بعرضه عساس يكيد للعمانيين في برامجه فشلت

في حياتكم ما نجحتوا في شيء

تدخلكم ماله معنى وطلعكم كيف الوصاخه تنبت في عروقكم

العمانيين بأنفسهم بيتصرفون مع بوق الجزيره

أصمت https://t.co/i4TUfW4LFq — أبو مستهيل (@abu_musthil) May 3, 2020

في ذات السياق، لوحظ أن الذباب الإلكتروني الظبياني، استغل الأزمة بين فيصل القاسم والعُمانيين، للتشكيك في حساب عُمانية كبيرة مثل “الشاهين”، و “أبومستهيل”، وغيرها يقال إنها حسابات قطرية.

وحذر مغرّدون عُمانيون من الإنسياق وراء إشاعات الذباب الظبياني، داعين للدفاع عن الحسابات العُمانية التي تدافع عن السلطنة من خُبث تلك الإشاعات .