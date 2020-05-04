حملة إماراتية خبيثة بقيادة القذر “المزروعي” لإشعال فتنة بين العُمانيين وفيصل القاسم ودعوات لقطع الطريق عليه
دخل الذباب الإلكتروني الإماراتي يقوده االمغرّد البذيء حمد المزروعي على خطّ الأزمة التي تسبب بها المذيع السوري فيصل القاسم مع العُمانيين، بتغريدته عن التطبيع، لإشعال فتنة كبيرة.
وكان فيصل القاسم نشر تغريدة انتقد فيها التطبيع مع إسرائيل، وأرفقها بصورة للراحل السلطان قابوس بن سعيد مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمر الذي أغضب العُمانيين .
وليس حُبّاً في العُمانيين ولا دفاعاً عنهم؛ لكونه أساء لهم في أكثر من مناسبة، حاول سيء الصيت “المزروعي” استفزاز فيصل القاسم بعد حذفه التغريدة، ليعود مرّة أخرى لشتم السلطنة، وبالتالي افتعال فتنة جديدة بين العُمانيين والقاسم .
ونشر “المزروعي” تغريدة قديمة لفيصل القاسم، يهاجم فيها العُمانيين، مطالباً الخارجية العُمانية بالتدخل، لذات الغرض الذي يسعى إليه وهو إشعال الفتنة .
من جهته، دعا حساب “أبومستهيل” العُماني الشهير بـ”تويتر”، المغرّدين العُمانيين الى قطع الطريق على محاولات “المرزوعي” والذباب الظبياني لإشعال الفتنة، وإغلاق الملف .
وأكد الحساب أنّ “هناك طوارئ لدى حكومة أبوظبي وإعلامها وصحفها من أعلى الهرم”، للهجوم على فيصل القاسم، لإظهار دفاعهم عن السلطنة، لكنّ هدفهم الفتنة .
في ذات السياق، لوحظ أن الذباب الإلكتروني الظبياني، استغل الأزمة بين فيصل القاسم والعُمانيين، للتشكيك في حساب عُمانية كبيرة مثل “الشاهين”، و “أبومستهيل”، وغيرها يقال إنها حسابات قطرية.
وحذر مغرّدون عُمانيون من الإنسياق وراء إشاعات الذباب الظبياني، داعين للدفاع عن الحسابات العُمانية التي تدافع عن السلطنة من خُبث تلك الإشاعات .
لا يهمنا ما يقوله المرتزقه والشحاتين والمطبلين فيصل القاسم وحمد المزروعي كلآ يريد أن يرضي معزبه.
وننتظر بعض التعليقات المرتزقه والشحاتين والمطبلين أمثال هزاب بما ينطق به لسانه وبما يدافع يأمر عليه معزبه
الخبث طلع ف قناة الجزيرة لاكن ما من القناة من اللي وراها وسمح بالزباله تتحدث فيها الحين فهمنا انكم انتم اساس فتن الخليج لا تحترموا لا جار ولا وطن ولا صديق عرفنا خبثكم امام جيرانكم السعوديه والبحرين والامارات والله انكم انكشفتوا على حقيقتكم .. الراحل هو من دافع عنكم ووقف معكم والحين تطعنوا فيه وهو ميت قله اصل
لن ننحدر لمستويات هؤلاء القذرين.
واثق الخطى يمشي ملكآ!
انت أقذر انسان ومنافق كل مره بسالفه