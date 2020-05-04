انقلاب نفذه ضباطٌ صغار وتمت السيطرة عليهم.. “العصفورة” أخبرت إيدي كوهين بما حدث ليلة أمس بقطر

نشر الإعلامي والباحث الأكاديمي الإسرائيلي المثير للجدل “إيدي كوهين” ، تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، أقرب ما تكون “لنكتة كوميدية”، حول “محاولة الانقلاب” العسكري المزعومة في قطر والتي روج لها ذباب السعودية والإمارات ليلة أمس.

“كوهين” قال في تغريدته “المضحكة” والتي رصدتها “وطن” : “عاجل محاولة انقلاب عسكري حدثت ليلة أمس في قطر من صغار ضباط الخويا في الوكرة”

عاجل: محاولة انقلاب عسكري حدثت ليل أمس في قطر من صغار ضباط الخويا في الوكرة تم السيطرة عليها من قبل الجيش القطري ومعهم خبراء وعسكريين اتراك بزي الجيش القطري . عند كوهين الخبر اليقين — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) May 4, 2020

وتابع في شطحة من نسج خياله:”تم السيطرة عليها من قبل الجيش القطري ومعهم خبراء عسكريين أتراك بزي الجيش القطري”.

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وأخذ المتفاعلون من تغريدة كوهين مادة جيدة للسخرية من شخصية الرجل، التي لا تنفك عن طرح السخافات بشكل مستمر، محاولاً إشعال أي فتيل فوضى أو فتنة في المجتمعات العربية أي كانت، فهو يتخذ من كافة الشعوب العربية خصماً لدولته، ويعمل بشكل بائس للغاية، من أجل نفث ما يستطيع من غبار الكراهية والحقد بين الشعوب العربية وحكوماتها والشعوب وبعضها، ووصلت به الأمور لأن يطرح “تأملاته” على هيئة أخبار وحقائق.

وعلّق أحد المغردين على كوهين قائلاً: “الآن وتماماً في هذا الوقت بدأت المحكمة العليا المكونة من 11 من القضاة سماع أقوال محامي نتنياهو والنظر فيها جرّاء تورطه في خيانة الولاء ومسائل تتعلق برشوة وفساد”

الان وتماما في هذا الوقت بدئت المحكمه العليا المكونه من 11 من القضاة سماع لاقوال محامي نتنياهو والنظر فيها جراء تورطه في خيانة الولاء ومسائل تتعلق برشوه وفساد والاسرائيليون انقسمو بين مؤيد وبين رافض pic.twitter.com/QPbUnl7QnK — هند (@CdJd9pA7WlZuj4W) May 4, 2020

فيما وبّخه آخر قائلاً: “سنحك يالهامل، مصداقيتك صفر عند الشعوب العربية، فهم يتابعونك كمهرج، حفظ الله قطر وأهلها وأميرها المفدى”.

سنحك يالهامل .. مصداقيتك صفر عند الشعوب العربيه .. فهم يتابعونك كمهرج .. حفظ الله قطر واهلها واميرها المفدى — Motasem Harahsheh (@MotasemHarahsh1) May 4, 2020

وكتب ثالث: “أسعدني أني قرأت ردوداً كثيرة على تغريدة الناعق كوهين، تعرف حقيقته جيداً، تحية لكل من أعمل عقله ولم تنطلي عليه أكاذيب “النهّاقين”

أسعدني أني قرأت ردوداً كثيرة على تغريدة الناهق كوهين تعرف حقيقته جيداً. تحية لكل من أعمل عقله، و لم تنطلي عليه أكاذيب (النهّاقين) — بو فهد (@BoFahad_Qatar) May 4, 2020

ويستمر الأكاديمي الإسرائيلي بوضعه نفسه بمواقف لا يحسد عليها، من خلال تغريداته ومواقفه الهزيلة والتي أضحت مجرد مواد فكاهية للمتابع العربي الذي يعلم تماماً أهدافه الخبيثة وراء محاولاته بنشر الفتنة والكراهية وتأليف حكايات وروايات من نسج خياله الاحتلالي القائم على الكراهية والفرقة.

هذا وفند مصدر في وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، الشائعات التي حاول الذباب السعودي والإماراتي، الترويج لها خلال الساعات الماضية، حول وجود انقلاب عسكري في قطر وهو الامر الذي يتمناه حكام تلك الدولتين ليل نهار، مرفقين فيديوهات عن اشتباكات عنيفة في مناطق متفرقة من الدوحة وخاصة منطقة “الوكرة”، الامر الذي أثار موجة جدل واسعة.

مصدر في وزارة الخارجية القطرية، قال في تصريحات إعلامية إن الأنباء التي ظهرت في وسائل الاعلام حول الانقلاب في قطر، هي مجرد (حشو إعلامي).

وجلطت وكالة الانباء الروسية “سبوتنيك”، صناع القرار في الرياض وأبوظبي، بعدما أفشلت مخططهما حول قطر، التي صادفت الليلة الماضية العاشر من رمضان، الذكرى الثالثة من الحصار الذي فرضته دول الجوار على قطر، عندما نقلت عن المصدر قوله (إنها أخبار كاذبة).

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديوهات مجهولة المصدر يُرجح أن تكون فيديوهات الهجوم على أحد القصور في الرياض قبل أعوام، قال متداولوها انها من حي الوكرة في الدوحة.

وحاول الذباب السعودي “الفاشل”، أن يروج لشائعة وجود خطاب مرتقب للمعارض سلطان بن سحيم ليعلن فيه تنصيبه لإدارة قطر عقب الانقلاب المزعوم الذي روج له الذباب, وأثار سخرية واسعة.

وأرفق الذباب العديد من الفيديوهات حول اشتباكات مسلحة زاعماً ان مكانها الوكرة، وما أن بزغ فجر الدوحة حتى انكشفت كذبة السعودية والإمارات التي ظل حكامها طوال الليل يدعون الله ان ينجح مخططهم بالانقلاب المزعوم.

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