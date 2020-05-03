فيصل القاسم - موسى الفرعي
فيصل القاسم - موسى الفرعي
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هكذا علّق الإعلامي العُماني موسى الفرعي على تغريدة فيصل القاسم “المُسيئة” للعُمانيين

كتب خاص "وطن"
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اعتبر الاعلامي العُماني البارز ما قام به المذيع السوري بعد نشر تغريدته التي انتقد فيها التطبيع مع إسرائيل، وأرفقها بصورة للراحل بن سعيد مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه ليس خطأ بل “أمر مقصود”.

وقال “الفرعي” في برنامج (فوانيس الوصال) على إذاعة الوصال العُمانية مساء الأحد، إن فيصل القاسم أخطأ خطأً فادحاً في التغريدة التي كتبها وعدم احترامه لمشاعر العمانيين.

وأضاف أن “إعلامي بحجم فيصل القاسم ويتواجد في قطر، يفترض أن يعرف السياسة القطرية، وعلاقات السلطنة بقطر”، مؤكداً أن اختياره لتلك الصورة سيكون له وقع “معيب” للجانب القطري .

وقال “الفرعي”: طالما أن فيصل القاسم حذف التغريدة، فهناك جهات أخرى تتحاور مع قطر في هذا الموضوع .

وكان فيصل القاسم نشر تغريدته التي رصدتها “وطن” قبل أن يقوم بحذفها جراء الهجمة الكبيرة التي تعرض عليها والانتقاد العماني الواسع.

وقال في تغريدته: “كتب فائز عمار، كيف تردون عليه؟، من حق الإخوة الفلسطينيين أن يهاجموا الدول العربية التي تطبع أو تدافع عن إسرائيل لكن ألا تعيش السلطة الفلسطينية التي تمثلهم في الحضن الإسرائيلي وتعتاش على الفتات الصهيوني؟، ألا تتحالف حركات المقاومة الفلسطينية مع إيران التي تحتل أربع عواصم عربية”. وأرفق التغريدة بصورة للسلطان قابوس ونتنياهو.

وفجرت تغريدة القاسم غضب العمانيين، الذين دشنوا هاشتاج #مذيع_الجزيره_يسيء_لقابوس موجهين اتهامات قاسية للمذيع السوري، ومطالبينه باعتذار رسمي.

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