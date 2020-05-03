“قرصان الخليج” يرفع الراية البيضاء ويطلب الصلح مع قطر.. تفاصيل مكالمة أجراها ابن زايد مع ترامب

كشفت مجلة “تاكتيكال ريبورت” تفاصيل مكالمة أجراها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورغبة الأول في إنهاء حصار قطر بعد فشل جميع مخططاته، حيث تحدثاً خلالها عن الأزمة الخليجية القائمة.

وأشارت المجلة إلى أن هذه المكالمة الهاتفية بين ترامب وابن زايد والتي كانت يوم 23 أبريل الماضي، جاءت عقب محادثة هاتفية في 22 ابريل نيسان بين الرئيس الأمريكي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

مجلة “تاكتيكال ريبورت” ذكرت أيضا أنه بحسب التقارير الواردة من أبو ظبي فإن محمد بن زايد لن يتخذ أية خطوات لحل الأزمة الخليجية قبل وضع رؤية واضحة بشأن هذه الأزمة وفقاً لـ3 شروط أساسية.

ونقلت المجلة معلومات عن رغبة ولي عهد أبو ظبي في التأكد من طبيعة مساهمة الرئيس الأمريكي في الحل، وما إذا كانت نواياه جادة أم لا، في هذا الصدد، وما إذا كان لدى “ترامب” معلومات تفيد بأن العاهل السعودي “سلمان بن عبد العزيز” مستعد لفتح الباب للحل مع قطر.

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والشرط الثالث بالنسبة له يتمثل في إذا ما كانت مشاركة الإمارات في حل الأزمة ستعيد تنشيط أو إنهاء جهود الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت “صباح الأحمد الجابر الصباح”.

وتأتي تلك الجهود القائمة من قبل الإمارات لحل الأزمة بعد ما يقارب الثلاثة سنوات من حصار قطر الجائر من قبل الإمارات والسعودية، وفشل جميع مخططات ابن زايد ضد الدوحة.

وبحسب وكالات فقد جاء رد “ترامب” بأنه سيناقش مع وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” وجهات نظرهم المشتركة حول هذه المسألة من أجل توحيد الجهود مع قطر ودول الحصار لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

أما بالنسبة للرئيس الأمريكي فقد يشكل هذا خطوة مهمة للغاية لإحياء اقتراح قديم من وزير خارجيته “بومبيو” يتضمن عقد اجتماع وزاري برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بين وزراء الخارجية السعودي والقطري والإماراتي، لحل الأزمة القائمة بين البلاد.

هذا وتصدر وسم “#ليلة_حصار_قطر” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بموقع التواصل تويتر، تزامنا مع حلول الذكرى الثالثة للحصار الجائر الذي فرضته السعودية والإمارات ومصر والبحرين على الدوحة بزعم دعمها للإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة مرارا وتكرارا وأكدت أن الهدف من هذا الحصار الجائر السيطرة على قرارها السيادي.

وستبقى تلك الليلة وصمة عار سوداء ستلاحق السعودية والإمارات التي كشفت التحقيقات القطرية والأجنبية ضلوعهما في مؤامرة القرصنة واختراق موقع وكالة الأنباء القطرية والتمهيد لحصار قطر ومحاولة تركيعها والمساس بسيادتها.

ومن سخرية القدر بحسب تغريدات النشطاء عبر الوسم والتي رصدت (وطن) بعض منها، أن تتحول ليلة حصار قطر بعد 3 سنوات إلى ليلة العويل واللطم في الرياض بسبب انهيار الوضع الاقتصادي واتجاه المملكة لاتخاذ إجراءات قاسية غير مسبوقة بحسب تصريحات وزير المالية السعودي.

يشار إلى أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال، السبت، إن المملكة ستتخذ إجراءات “مؤلمة” لخفض النفقات في ظل تراجع الإيرادات بسبب أزمة “كورونا”.

وأضاف الجدعان، في مقابلة مع قناة “العربية” المحلية، أن السعودية يجب أن تخفض مصروفات الميزانية بشدة؛ نظرا لانخفاض الإيرادات النفطية لأقل من النصف وتراجع الإيرادات غير النفطية بسبب الإغلاق في إطار إجراءات مكافحة “كورونا”.

وأضاف أن بلاده “ستتخذ إجراءات صارمة جدا”، وقد تكون “مؤلمة”، وأن “جميع الخيارات مفتوحة حاليا” للتعامل مع الأزمة.

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