عمل مع ممثلة إسرائيلية سابقاً.. فضيحة لممثل مصري ظهر مع ميا خليفة وصدم الجمهور!
صدم الممثل المصري عمرو واكد جمهوره فور طرح الإعلان الترويجي للموسم الثاني من المسلسل الأمريكي “Ramy” استعدادا لعرضه في 29 مايو الجاري.
حيث ظهرت ممثلة الأفلام الإباحية سابقاً اللبنانية ميا خليفة في أحد المشاهد مع عمرو واكد، ما جعل الجمهور في حالة صدمة، وطرحوا الكثير من التساؤلات حول سر تواجدهما معاً في عمل واحد.
وسخر مصطفى محمود من تحول ميا خليفة إلى الدراما وكتب: “طول عمري ماكنتش مقتنع بالفنانه ميا خليفة كممثلة إباحية فالظاهر إننا هنشوفها قريب ممثلة دراما وده نموذج هايل للكارير شيفت”.
وعلق أبو فياض بتغريدة ساخرة قائلاً: “بجد حاجة تحزن عمرو واكد الفنان المصري اللي مفروض متربي على الأصول و الأخلاق عامل مسلسل مع ميا خليفة! انا مش فاهم اخلاقنا حصل لها ايه؟؟ فين المبادئ؟ فين الاحترام؟ فين لينك المسلسل؟”.
ورأت مُغرد ة أخرى أن عمرو واكد يتقدم إلى الأمام بعد تمثيله مع سكارليت جوهانسون، وكتبت: “عمرو واكد السنادي عدى كل التوقعات وبعد ما طلع مع سكارليت من كام سنة وطلع ف الجزء الأول للمسلسل طالع المرادي في الجزء الجديد من مسلسل RAMY بيمثل قدام مين بقا؟ ايوة زي ما إنت شايف كدة ميا خليفة، ليفل الوحش بنفسه”.
ونشر مصطفى عصام المشهد الذي تظهر به ميا خليفة مع عمرو واكد، وعلق قائلاً: “عمرو واكد عامل مسلسل اسمه “Ramy” مع ميا خليفة ، قولتولي بقا مين فخر العرب الحقيقي؟”.
أما عصام فعبر عن صدمته ببساطة، وكتب: “ميا خليفة وفخر العرب عمرو واكد م مسلسل رامي .. مفاجأة مش كده”.
وتدور قصة المسلسل حول رامي الذي يجسد دوره الممثل الأمريكي من أصل مصري “رامي يوسف”، ويروي قصة شاب مسلم يعيش في أمريكا ليواجه الكثير من التحديات الصعبة ويجسد الفنان المصري عمرو واكد دور والده.
ومن المقرر أن يبدأ عرض الجزء الجديد في الـ 29 من مايو من العام الجاري 2020،و يحتوى على 10 حلقات، ويشارك في بطولته كل من محمد عامر، هيام عباس، ديف مرهج، ليث نقلي، مي كالاموي، ستيف واي، مولي جوردون، كارولين باسو، روزالين الباي، بورنا جاجاناثان، وغيرهم.
ولم تكن المرة الأولى التي يثير بها عمرو واكد الجدل في اختيار أعماله، فقد أثار جدلاً في السابق حين أعلن انضمامه رسمياً لطاقم فيلم «Wonder Woman 1984» والذي تلعب بطولته الفنانة الإسرائيلية غال غادوت.
ورد عمرو واكد آنذاك على الهجوم قائلاً: “علمني الفن أن أكون إنساناً قبل أي شيء. أن أعمل على نصرة قيم الإنسانية والحق والأخلاق. علمني أن أقف ضد الفعل والسلوك وليس الشخص. أن أكون صادقاً للإنسانية، أعمل على ذلك ليلاً ونهاراً وأحارب في نفسي التطرف والضغينة والكره لأي إنسان.. أو على الأقل أحاول جاهداً”.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb