عبر إذاعة عُمانية .. حياة الفهد تدافع عن “حقيقة اليهود” وتفتح النّار على مخرج “أم هارون” لهذا السبب

قالت الفنانة الكويتية حياة الفهد إنها راضية عن عملها في مسلسل “أم هارون” بنسبة 100%، نافيةً أن يكون فيه أي دعوة للتطبيع.حسب قولها

الفنانة الكويتية حياة الفهد لـ #الشبيبة:



🔸عملي في مسلسل #ام_هارون راضية عنه 100% وما فيه أي دعوة للتطبيع.



🔸وجود اليهود في العالم حقيقة ما نقدر نقول مو موجودين…نكذب على روحنا pic.twitter.com/YeUUtws2eX — الشبيبة (@shabiba) May 1, 2020

وذكرت أن وجود اليهود في العالم حقيقة لا يمكن أن ننكرها “ما نقدر نقول مو موجودين…نكذب على روحنا” .

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ووصفت مسلسل “أم هارون” بأنه “عمل شجاع”، وكان مغامرة كبيرة منها حينما قررت المشاركة فيه .

جاءت تصريحات حياة الفهد خلال حلولها ضيفةً على برنامج “شوف في رمضان” عبر إذاعة “الشبيبة” العُمانية، للحديث عن تفاصيل وحقيقة ما يدور من جدل حول المسلسل.

الفنانة ⁧#حياة_الفهد⁩ ضيفة برنامج ⁧#شوف_في_رمضان⁩ للحديث عن تفاصيل وحقيقة ما يدور من جدل حول مسلسل ⁧#ام_هارون⁩.. https://t.co/qFQFNzvrku — الشبيبة (@shabiba) May 1, 2020

واتهمت منتقدي مشاركتها في المسلسل، وقالت إن عملها مساند للقضية الفلسطينية .

وفي معرض ردّها على المقطع المتداول من المسلسل عن قيام دولة إسرائيل على أرض مدينة “تل أبيب”، وليس أرض فلسطين، قالت الفهد إن هذا موثق في جميع المحطات العربية، وهكذا كانت تذاع .

وهاجمت حياة الفهد، مخرج مسلسلها “أم هارون” المصري محمد العدل، على خلفية حديثه عن صعود المسلسل لقائمة “التريند” في 5 دول عربية ناسبًا الفضل إليه.

وأكدت حياة الفهد أن أعمالها كلها كانت تريند ويتحدث عنها الجمهور.

وقالت: “إذا هو ما يتابع الأعمال الخليجية هذه مشكلته، نحن نتابع جميع الأعمال على مستوى العالم ونعرف ثقافتهم ونتثقف وياهم”.

وأضافت الفنانة الكويتية قائلًة: “إنما هو حاطط نفسه ببرج عالي ما ينزل من هالبرج وطالع الخليج هذه مشكلته مو مشكلتنا”، مختتمًة: “طول عمرنا فرنجة”.

وأثار مسلسل “أم هارون” غضباً واسعاً بين الفلسطينيين خاصةً والعرب عامةً، لما فيه من ترويجٍ واضحٍ للتطبيع مع الإحتلال.

واستنكرت فصائل وشخصيات فلسطينية مضمون مسلسل “أم هارون” و”مخرج7″ الخليجيين ويعرضان على قناة mbc السعودية منذ بداية شهر رمضان، لاحتوائهما إساءات للشعب الفلسطيني، ودعوات إلى التطبيع مع إسرائيل.

وأجمع متحدثون في تصريحات منفصلة على أن هذه الأعمال لا تعبر عن الشعوب العربية، وإنما عن سياسات أنظمة حاكمة تخلت عن مبادئها وثوابتها.

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