“لا دخل لنا سوى هذه الحاوية”.. “شاهد” عائلة سعودية تبحث في القمامة على طعام لأطفالها!

فجر مقطع فيديو صادم لعائلة سعودية تقتات الطعام من حاويات القمامة، موجة غضب ضد السلطات السعودية.

ويظهر بهذا الفيديو الذي رصدته “وطن” سيدة سعودية من مدينة الخُبر في حي الخزامة، تبحث عن طعام في حاوية القُمامة، ويُشاركها البحث زوجها وأولادها.

وتروي السيدة مأساتها لمُلتقط الفيديو وتقول: “أسكن بالإيجار، ولدي 6 أطفال، ولا دخل لنا سوى هذه الحاوية، طعامنا وشرابنا منها”.

وطالب النشطاء الغاضبون أن يصل هذا الفيديو المأساوي للسلطات العليا في السعودية، مُعتبرين أن هذه الفئات الفقيرة المُهمشة أولى من مئات المليارات التي “حلبهم” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فكتب مُغرد: “حسبنا الله ونعم الوكيل نظام بني سعود يهدر اموال المسلمين للامريكي والاسرائيلي”.

حسبنا الله ونعم الوكيل



نظام بني سعود يهدر اموال المسلمين للامريكي والاسرائيلي — حسينيون حتى النخاع (@AboAlEzzG) May 2, 2020

وقارنت مُغردة باسم سلوى عُمر المبالغ التي أعطتها حكومة ابن سلمان للسلطة الفلسطينية، مُقارنةً بالمبالغ التي حصلت عليها إيفانكا ترامب، وكتبت: “نعم كلما دق الكوز بالجرة عايروا الفلسطينيين بالفتات ، مع أن إيفانكا في زيارة واحدة للسعودية حصلت على أضعاف ما يعطونه لسلطة عباس ، طبعاً سلطة أوسلو لا يهمها تطبيع ولا مخرج 7 ، أذن طين وأخرى من عجين والملك سلمان حبيبهم مهما فعل ابنه !!! ً هناك فقر في السعودية ليس له مثيل أقسم”.

نعم

كلما دق الكوز بالجرة عايروا الفلسطينيين بالفتات ، مع أن إيفانكا في زيارة واحدة للسعودية حصلت على أضعاف ما يعطونه لسلطة عباس ، طبعاً سلطة أوسلو لا يهمها تطبيع ولا مخرج 7 ، أذن طين وأخرى من عجين والملك سلمان حبيبهم مهما فعل ابنه !!!

ً هناك فقر في السعودية ليس له مثيل أقسم — Salwa Omar (@SalwaOmar90) May 2, 2020

وتوقع الناشط أحمد الأهدل أن يكون القادم أسوأ نتيجة حصاد هذا الظُلم، وكتب: “القادم أعظم وأحلك على #آل_سعود وسوف يتجرعون الندامة والحسرة والخزي والعار ثم لا يجدون من يقف إلى صفهم بعد جف ضرع #ابن_سلمان الحلوب{إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون}”.

القادم أعظم وأحلك على #آل_سعود وسوف يتجرعون الندامة والحسرة والخزي والعار ثم لا يجدون من يقف إلى صفهم بعد جف ضرع #ابن_سلمان الحلوب

{إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون} — أحمد الأهدل (@alahdal314) May 2, 2020

ونوه ناشط آخر إلى الأموال المُهدرة في الحرب ضد اليمن وليبيا، وكتب قائلاً: “حسبنا الله ونعم الوكيل أموال تذهب للمجرمين ودعمهم في حروبهم وأبناء البلاد تأكل من زبالة”.

حسبنا الله ونعم الوكيل أموال تذهب للمجرمين ودعمهم في حروبهم وأبناء البلاد تأكل من زبالة — Mrd Elazzouzi (@ElazzouziMrd) May 3, 2020

ولم يكن هذا الفيديو الصادم، هو الحالة الوحيدة التي تُظهر مدى التدهور الذي لحق بالمملكة على كافة الأصعدة في عهد ابن سلمان، فقد تداول مغردون سابقاً صورة إعلان لمواطن سعودي يريد بيع كليته بسبب الفقر.

وأثارت الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع، غضب النشطاء واستيائهم من سياسات آل سعود التي أوصلت الشعب إلى هذه الدرجة من الذل والمهانة.

ويستنزف “ابن سلمان” الآن ثروات المملكة واقتصادها لتحقيق أهدافه الشخصية، وتثبيت قدمه على العرش بدفع “الجزية” لترامب وتوريط جيش المملكة في حرب اليمن مجاملة للإمارات.

وكشفت إحصائيات حديثة عن وجود 5 ملايين من مواطنيه يعيشون تحت خط الفقر، وفق تقرير سابق لمنظمة العدل والتنمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكشف التقرير أن معاناة الشعب السعودي زادت نتيجة سياسات الحرب على اليمن، حيث يعيش الملايين في أحياء عشوائية، وبلغت نسبة الفقر 25%.

وبحسب تقرير المنظمة، فإن الشعب السعودي يدفع بذلك فاتورة السياسات السعودية بالمنطقة والتي أنفقت مليارات الدولارات على الحرب باليمن وداخل سوريا.