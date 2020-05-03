“شاهد” عائض القرني تعلّم الدرس وخرج بهذا الفيديو خوفاً من اعتقاله كما حدث لصالح المغامسي

خرج الداعية السعودي المعروف “عائض القرني” بمقطع فيديو يتحدث فيه عن عبادة “الصوم”، في شهر رمضان المبارك، مستهلا حديثه بحديث للرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وسط تلميحات من قبل المتفاعلين حول صوته تجاه الأحداث السياسية وقضايا الاعتقال الحاصلة في المملكة.

وقال القرني في مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه بتويتر ورصدته “وطن”: “وقفت اليوم مع الحديث القدسي قوله سبحانه: “كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به”.

هنيئاً لك هذا السر بينك وبين ربك،

وهنيئاً لك هذه العبادة الخاصة بينك وبين مولاك،

وهنيئاً لك هذا الأجر العظيم من أرحم الراحمين وأجود الأجودين.#عائض_القرني pic.twitter.com/D8x3Uni753 — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) May 3, 2020

وتابع الداعية السعودي في حديثه: “الصوم عبادة خاصة، الصوم لا يعلم به إلا الله، بإمكان الناس يأكل بين الحيطان ويشرب بين الجدران ويغيب عن الناس، ولكن لا يمكن أن يغيب عن عيون الله، لذلك هو سر بينك وبين الله”.

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وأضاف:” تصور إذا كان الله يقول أنا سأجزي بنفسي الصيام، ولهذا الطالب النجيب المجتهد جائزته عليّ، هنيئاً لكم ومبارك عليكم وتقبل الله منا ومنكم”.

ويأتي حديث الداعية السعودي في اتجاه واضح منه للحديث بأي مواضيع بعيداً عن المعتقلين والسياسة، خوفاً من الاعتقال من قبل السلطات السعودية التي اعتقلت من سبقوه، فضلاً عن تطبيله المستمر لابن سلمان ولخطواته في الحكم بالمملكة.

ويُشار لأنه وخلال الساعات الماضية ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد بقيام السلطات السعودية باعتقال الداعية السعودي صالح المغامسي، الذي كان أحد الدعاة المقربين من الديوان، وتم عزله مؤخراً من وظيفته كإمام وخطيب لمسجد قباء ومنع من الظهور إعلاميا بسبب تغريدة له أغضبت النظام السعودي، دعا فيها للتسامح والعفو عن المعتقلين في شهر رمضان المبارك.

وشهدت المملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية اعتقالات استهدفت شخصيات أكاديمية ودينية بارزة، منها: سلمان العودة، وناصر العمر، وعوض القرني، وعلي العمري، إضافة إلى اعتقال شعراء ومفكرين، لمخالفتهم رأي السلطة الحاكمة، وانتقادهم التحولات التي قامت بها وشملت بنية المجتمع السعودي.

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