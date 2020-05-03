مطاردة هوليودية .. “شاهد” ما حدث بشوارع الكويت أثناء الحظر أثار موجة غضب والشرطة تنتصر بالنهاية

تداول ناشطون بمواقع التواصل في الكويت مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا يوثق عملية مطاردة “ساخنة” من قبل سيارات الشرطة الكويتية، لسيارتين يقودها شخصان خالفا تعليمات الحظر الجزئي بالكويت للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، وقاما بأعمال “صبيانية” كما قال متداولو المقطع.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” مطاردة سيارات الشرطة ومحاصرتها للسيارتين المخالفتين للتعليمات، وتمكن عناصر الشرطة من القبض عليهم وإيقافهم ومصادرة سياراتهم وتحميلها عبر شاحنة.

فيديو

شاهد.. مطاردة مثيرة بين دوريات الأمن لضبط قائدي مركبتين قاما بأعمال الإستهتار والرعونة بأوقات الحظر الجزئي في الكويت pic.twitter.com/GIqOxdrTR4 — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) May 2, 2020

هذا وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً بشأن المقطع المتداول قالت فيه بأن المقطع يتضمن قيام قائدي مركبتين بالهروب من رجال الأمن في أوقات الحظر الجزئي في منطقة “الصباحية”.

كما أوضح البيان بأنه أثناء ثبوت رجال الأمن بإحدى النقاط في منطقة الصباحية، شاهدوا مركبتين تقومان بأعمال الاستهتار والرعونة وعلى الفور قام رجال الأمن بمحاولة إستقافهما، إلا أنهما لاذا بالفرار، حيث تم رصدهما من قبل رجال الأمن والقبض عليهما وتحويلهما إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأهابت وزارة الداخلية الكويتية بجميع المواطنين الكويتيين والمقيمين بالكويت بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن الحظر الجزئي وان المؤسسة الأمنية ستطبق القانون بكل حزم على الجميع.

وأثار المقطع المتداول ردود أفعال متباينة عبر “تويتر” حيث أشاد المغردون بالدور الذي تقوم به القوات الأمنية والشرطية الكويتية، مطالبين بأخذ أقصى درجات العقاب لمن يتجاوز التعليمات ويعرَّض حياة الكويتيين أجمع للخطر.

وصلنا ٢٠٢٠ وذولا للحين عايشين .. اللهم لا تبتلينا — S ? (@SulaimanNFC) May 2, 2020

اتمنى ان لا يقل عن خمس سنوات سجن وغرامه ١٠٠ الف دينار عبره لهم ولغير هم — ‏‏ ‏  ‏﮼سلطان النفيعي﮼ (@ZCRT_x7) May 2, 2020

ولا زالت الكويت حتى اللحظة تعيش حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

في حين سجّلت وزارة الصحة الكويتية حتى اللحظة 4983 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما سجلت البلاد اليوم الأحد خمس حالات وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس.