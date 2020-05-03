“شاهد” فجر السعيد تثير الجدل بفيديو “خبيث” تلمز فيه أمير الكويت والمسؤولين بالدولة

كشفت الإعلامية الكويتية “فجر السعيد” ملابسات منعها من دخول الكويت في ظل الظروف الراهنة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، في فيديو اعتبره ناشطون لمز لسياسات أمير الكويت وانتقادات مبطنة خبيثة لقرارات الدولة في هذا الظرف الاستثنائي.

“السعيد” وبحسب ما رصدته (وطن) قالت خلال مقابلة في برنامج “ترند”: “الأول أحب أشكر كذا دولة خليجية بعد ما رفضت الكويت دولي لأن اللي كان معي سعودي، لأن المملكة العربية السعودية سمحت بدخولنا مع المواطن السعودي وقالت لو فيه كويتيين كمان يدخلوا نقعد معززين في فندق 5 نجوم للحجر الصحي إلى أن يتم السماح لدخول الكويت سواء عن طريق البر أو الجو”.

وأضافت السعيد في المقابلة: “الإخوة في البحرين عرضوا علينا نفس العرض، بس أن أقولكم شيء العرضين على رأسي سواء السعودية أو من البحرين اللي هي بلدي الثاني والسعودية أيضاً تاج راسنا، لكن أنا مواطنة كويتية ومن حقي ادخل إلى الكويت”.

وتابعت منتقدة السياسات الكويتية بأسلوب خبيث: “انا في مصر في بيتي وفي وطني، انا لا أتعامل مع مصر أنها بلد سياحي، ومع كل ذلك انا مصرّة إني أخذ حقي في بلدي طبقاً للقانون والدستور وأيضاً المرافقين وخصوصاً أن اللي كان معايا من مواليد الكويت وما شاف بلده من قبل”.

وأثار حديث الإعلامية الكويتية ردود أفعال مختلفة عبر “تويتر” ومن التعليقات التي رصدت قول أحد المغردين :”سبحان الله مصر وطنك الأول والسعودية الأول والبحرين الأول، والكويت بدون تعليق؟”.

سبحان الله عندك مصر وطنك الأول والسعوديه الأول والبحرين وطنك الأول ، والكويت بدون تعليق !؟

واخي البدون لا يريد هذه الأوطان يريد #الكويت فقط وطن 🇰🇼تحيه لمن يحب 🇰🇼🇰🇼🇰🇼 — ابو عبدالله (@Q8affairs) May 3, 2020

وتابع المغرد في تعليقه: “وأخي البدون لا يريد هذه الأوطان يريد الكويت فقط وطن، تحية لمن يحب”.

فيما قال آخر: “تحب أن تبقي تحت الأضواء حتى لو كان ذلك على حساب سمعة بلدها”.

تحب ان تبقى تحت الاضواء حتى لو كان ذلك على حساب سمعة بلدها! — abonawafkw (@abonawafkw1) May 3, 2020

والثالث قال موجها انتقادات حداة للإعلامية الكويتية: “تحب ان تبقى تحت الاضواء حتى لو كان ذلك على حساب سمعة بلدها!”

.



حب الوطن لا يثبت بالكلام



حب الوطن يثبَت باحترام قوانين الدولة وتعليمات مسئوليها

أما قول يا تدخلون اللي معاي ولا ماني يايه

هذا كلام ينقال في حالة دخول بيت الوالد

عند ذكر السعودية والبحرين الذي لا يختلف على حبهم أحد في الكويت

فيه نوع من الغمز على الكويت — Aim (@Aim_kuw) May 3, 2020

وتستمر الإعلامية الكويتية بإثارة الجدل عبر مواقفها المتقلبة وغير المتزنة والتي تثير في كل مرة مواقفاً منتقدة لها ومهاجمة على الدوام لما تقوم به.