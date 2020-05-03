“قطع اذن اختي للتو”.. “شاهد” سعودي “مدمن” حمل السكين وقطع أذن شقيقته وهذا ما جرى بالمستشفى!

فضحت فتاة من السعودية، ممارسات عائلتها ضدها، وضد شقيقتها التي وصل بهم الأمر إلى محاولة شقيقها قطع أذنها.

بدأت القصة التي رصدتها “وطن” حين نشرت فتاة تدعى بشاير الدوسري سلسلة تغريدات عبر “تويتر” توثق خلالها ما تعرضت له هي وشقيقتها من تعنيف من قبل والدهم.

ونشرت بشاير صورة لأذن شقيقتها، وكتبت: ” قطع اذن اختي تو”.

وأرفقت بشاير التغريدة بفيديو يُظهر الأرض مليئةً بالدماء جراء الاعتداء عليها وعلى شقيقتها، وكتبت: “مافيه وقت امسك الجوال بس اذا اختفيت دوروني لاني ممكن اموت”.

مافيه وقت امسك الجوال بس اذا اختفيت دوروني لاني ممكن اموت — الدوسري (@Riovana22) May 2, 2020

وروت بشاير ما حدث معها حين تم نقلها إلى المستشفى، وشاهدت موقفاً أكثر صدمة، وكتبت: “انا مااسمع باذني الحين ورحنا القسم ودخلت، وعند الضابط فيه وحده معنفه ومعها زوجها طاعنها ويترجاها تسامحه ولما جا يبوس يدها قالت توجعني توجعني وقاعده تبكي”.

انا مااسمع باذني الحين ورحنا القسم ودخلتا وعند الضابط فيه وحده معنفه ومغها زوجها طاعنها ويترجاها تسامحه ولما جا يبوس يدها قالت توجعني توجعني وقاعده تبكي — الدوسري (@Riovana22) May 2, 2020

واستطردت: “ويقولها ابشري ومن عيوني ويبوس راسها وهو طاعنها تو ليش؟؟؟ لانه فوقه اقوى منه تخيلو طول الوقت يبوس راسها وجالس ع ركبه يترجاها تتنازل اه ياقلبي اه”.

ويقولها ابشري ومن عيوني ويبوس راسها وهو طاعنها تو

ليش؟؟؟ لانه فوقه اقوى منه

تخيلو طول الوقت يبوس راسها وجالس ع ركبه يترجاها تتنازل

اه ياقلبي اه — الدوسري (@Riovana22) May 2, 2020

وختمت سلسلة تغريداتها بعد ساعات بإعلانها أنها بخير، وكتبت: “انا الان بحال افضل ، الفضل يعود لربي الي انقذني ثم لتعاون الجهات الامنيه وقيامهم بحمايتي وتدخلهم بوقت قياسي كل الشكر للمحامي خالد ولكل شخص مشهور او غير مشهور قدم تعاون واتهمام ع مختلف الاصعده “.

وكان النشطاء قد دشنوا هاشتاغ #النجده_لمقطوعه_الاذن، طالبوا خلاله الجهات الأمنية بسرعة إنقاذ الفتاتين من بطش عائلتهم، فكتبت مُغردة: “ياحماية! يا مسؤوليين! وينكم؟ البنت وأختها ممكن يموتون وش تنتظرون حتى تسوون شغلتكم الوحيدة وتنتقذونهم؟!! متى يصير عندنا قانون صارم حقيقي ضد العنف؟!”.

وعرضت عليهم أخرى أن يسكنوا في منزلها لإنقاذهم من الموت، وكتبت: “تقدير واجلال للاخت هذه التي عرضت منزلها في جده للمعنفات في حال رغبتهم بذلك وبلا مقابل”.

#النجده_لمقطوعه_الاذن تقدير واجلال للاخت هذه التي عرضت منزلها في جده للمعنفات في حال رغبتهم بذلك وبلا مقابل 💜 pic.twitter.com/A6O03OxorX — د عـ يـ سـ ى الرشيدي/Stay Home (@essa_qq) May 2, 2020

ورأت ناشطة أخرى أن غياب قانون رادع سيجعل حالات العنف في ازياد، وكتبت: “غياب قانون ” العنف ضد المرأه ” سيزيد من حالات العنف ضدها إلى متى التسويف والسكوت كل مايحدث للنساء من قتل وتعنيف هو بسبب تسويفكم لإتخاذ قانون صارم يمنع كل ذكر ان يفتعل تصرفات حيوانية”.

#النجده_لمقطوعه_الاذن



غياب قانون " العنف ضد المرأه " سيزيد من حالات العنف ضدها إلى متى التسويف والسكوت كل مايحدث للنساء من قتل وتعنيف هو بسبب تسويفكم لإتخاذ قانون صارم يمنع كل ذكر ان يفتعل تصرفات حيوانية . @kabalkhail22 pic.twitter.com/z8GWxTFnOR — روح حنان | Hanan spirit (@6etc6) May 2, 2020

ووجهت مغردة أخرى رسالة للجهات الرسمية، قائلة: “الجهات المسؤوله وينكم عنهم ! لمتى بنجلس نصيح بتويتر عشان تتحركون ! لمتى بتسجنون البنات بدار الرعاية وتتركون المعنف حر طليق لمتى بتدعمون العنف و القتل لمتى بتجلسون نايمين !”.

#النجده_لمقطوعه_الاذن الجهات المسؤوله وينكم عنهم ! لمتى بنجلس نصيح بتويتر عشان تتحركون ! لمتى بتسجنون البنات بدار الرعاية وتتركون المعنف حر طليق لمتى بتدعمون العنف و القتىل لمتى بتجلسون نايمين ! https://t.co/IipZiVI7U7 — kuma (@Sobadangl) May 2, 2020

تأتي هذه الجريمة بعد أيام من قضية الطفلة غادين، والتي أثارت حادثة انتحارها في منطقة عسير، جدلاً واسعاً في الشارع السعودي وفجرت غضب السعوديين متسائلين حول الأسباب التي دفعتها إلى ذلك، ملقين اللوم على بيان الأمن حول وجود “تعنيف” من قبل والدها، بينما تضاربت الانباء حول صحة انتحارها مع وجود شبهة جنائية حول قتلها.

يجب أن تقرر أنظمة صارمة جداً، تحمي البنات والأبناء من بعض من يُسمون بالوالدين، واعتلالهم العقلي والنفسي، لا يُعقل أن تستمر مثل هذه الفظائع من حين لآخر..

أي بشر هذا الذي يعذب طفلته، ويحبسها حتى الموت!#المغدوره_غادين https://t.co/up18tillWQ — عبدالله ثابت (@AbdullahThabit) April 29, 2020

وكانت مُنظمة “هيومن رايتس ووتش” قد سلطت الضوء على أسباب هروب السعوديات بعد هروب رهف محمد، والتي ألقت المزيد من الضوء على عدد لا حصر له من النساء المحاصرات تحت نظام ولاية الرجل المسيء في السعودية.

وقالت المنظمة أنه بموجب نظام ولاية الرجل، يسيطر الرجل على حياة المرأة السعودية منذ ولادتها حتى وفاتها، ويجب أن يكون لكل امرأة سعودية ولي أمر، وعادة ما يكون الأب أو الزوج، ولكن في بعض الحالات يكون أخ أو حتى ابن، لديه السلطة على اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة نيابة عنها.