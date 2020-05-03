“شاهد” حليمة بولند توبخ رامز جلال على الهواء.. وهذا ما قالته عن “الكذبة” والـ 50 مليون

دخلت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند، على خط الانتقادات التي كثرت ضد الفنان رامز جلال وبرنامجه “رامز مجنون رسمي” الذي لاقى انتشارا واسعا رغم الانتقادات الحادة له.

وأشارت “بولند” خلال حديثها عبر البرنامج الذي تقدمه بعنوان “هنا الكويت” إلى أن برنامج “رامز مجنون رسمي” ” هيفضل الكدبة اللي كلنا عارفين حقيقتها، ولكن بنستنى نشوفها وبنبقى فرحانين واحنا بيتكدب علينا عن جد.. يعني ننتقده وكلنا نتابعه.. ننتقده واحنا سبب انتشاره”

ووجهت الإعلامية الكويتية لرامز جلال انتقادات حادة ووبخته بقسوة، مشيرة إلى أن نجاح برنامجه لا يعني دعم الجميع له أو موافقتهم على ما يفعله.

وقالت:”موضوع نجاح رامز المستفز.. مثل ما شفتوا رامز شئنا أم أبينا يحقق نجومية ساحقة.. نتكلم عن نسبة مشاهدة خلال يومين 50 مليون مشاهد.. نتكلم عن إن هذا البرنامج يصير تريند على منصات التواصل الاجتماعي.. نتكلم على أنه صار حديث الصغار والكبار وجميع الناس.. هادا بحد ذاته نجاح ولكن خلينا نقول بقى بالمصري إيه الخلل”.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة “إم بي سي مصر”، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ “رامز مجنون رسمي”، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي، إلا أنه واجه العديد من الانتقادات لدرجة تقديم بلاغ رسمي ضد رامز جلال والقناة السعودية التي أجبرتها السلطات على توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر.