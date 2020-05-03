برنامج تلفزيوني شهير في الجزائر يسئ لزوجة رسول الله ويصفها بـ”الجهالة” ويثير موجة غضب واسعة

أثار مقطع من برنامج اجتماعي يحمل اسم “أحوال الناس” الذي تبثه قناة “الجزائرية” الخاصة، جدلاً واسعاً في الجزائر، بسبب تضمنه إساءة إلى زوجة رسول الله “صلى الله عليه وسلم”، والتي وصفت في المقطع بـ”الهجالة”.

و”الهجالة” كلمة مسيئة في بعض مناطق الجزائر، وكثيراً ما تستخدم للتنمر على النساء اللواتي فقدن أزواجهن أو تطلقن، حيث أثار اللفظ حفيظة الكثيرين الذين اعتبروا ذلك إساءة غير مقبولة لزوجة الرسول.

وتسبب المقطع الذي تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي من البرنامج “أحوال الناس” الذي جاء في شكل حلقات درامية منفصلة عن بعضها البعض، ويلعب دور البطولة فيها المغني المعروف باسم “رضا سيتي 16 “، والذي هو أيضا منتج العمل وكاتب السيناريو.

وتناول البرنامج في حلقته السادسة وعنوانها “حكم القدر” موضوع تزوج المطلقة، ويتناقش في أحد المشاهد مع والدته حول عريس محتمل لشقيقته، وحول ضرورة إبلاغ والدة العريس بأن شقيقته مطلقة ولها طفل، وهنا تثور والدة العروسة في وجه ابنها (رضا سيتي 16)، وبغية إقناعه بأنه لا شيء يعيب ابنتها، قالت له، “الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وتزوج من امرأة كبيرة في السن و”هجالة”!.

……. 🔴#وصف أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بــ:"ـالهجالة" فهي كارثة وجب أن تقوم الدنيا من أجلها ولا تقعدكارثة مسلسل بابور اللوح الحلقة السادسة Babour eloh épisode 6 تعرضه قناة الشروق للممثل رضا سيتي 16 في الدقيقة مابين 15:40 والدقيقة 16:40 #اين سلطة ضبط السمعي البصري 🤔🤔#رانيا Gepostet von ‎غـرفة التحقيق3-investigation Room‎ am Samstag, 2. Mai 2020

اللافت أيضا هو أن هذا البرنامج، الذي قدمه صاحبه على أنه أضخم إنتاج في رمضان 2020، كان محل سخرية طوال الأيام الأولى من شهر رمضان، بسبب ما اعتبره الكثير من المشاهدين أداء سيئا لـ”الممثل” الرئيسي.

يذكر أن “رضا سيتي” هو صاحب المقولة الشهيرة “أنا خمست (تصافحت) مع مايكل جاكسون”، وذلك عندما وقع في فخ كاميرا خفية منذ سنوات، وأراد أن يقنع من أوقعه في الفخ أنه شخصية فنية كبيرة، وهو أيضا الذي اثار جدلا عندما زعم سقوط قتلى من الجمهور الجزائري في مباراة الجزائر ومصر في القاهرة سنة 2009، وتأكيده أنه هو من لقنهم الشهادة بنفسه.

وهي الإشاعة التي نشرتها صحيفة “الشروق” آنذاك وزادت في صب الزيت على نار الفتنة، التي كان أشعلها الإعلام المصري وتهجمه بشكل جنوني على الجزائر وشعبها وطاول حتى شهدائها بسبب تأهل الجزائر على حساب مصر لكأس العام 2010 آنذاك.

وتأتي هذه الضجة أيام قليلة بعد تلك التي أثارتها “الشروق” عندما بثت في مسلسل فكاهي مقطعا يسخر من الوديعة المالية التي منحها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمساعدة تونس، وهو الأمر الذي تسبب في ضجة كبيرة في الجزائر وتونس.

واضطرت القناة إلى كتابة وبث اعتذار طويل عريض جلدت فيه نفسها بكل ما أوتيت من قوة، لكن ذلك لم يجنبها تلقي إنذار من سلطة ضبط قطاع السمعي ـ البصري، بالإضافة إلى إنذار آخر منحته السلطة لقناة نوميديا بسبب برنامج كاميرا خفية سخر من شخص فقير أقنعوه أنه سيتزوج من امرأة أحضروها له قبل أن يقولوا له إن الأمر يتعلق بمقلب كاميرا.

وقد قررت القناة وقف البرنامج بعد الجدل والغضب الذي أثاره.